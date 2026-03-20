W skrócie Ponad cztery tysiące luksusowych samochodów, w tym nowe modele Porsche, trafiło do magazynów portowych na wyspie Lamu w Kenii zamiast do Dubaju.

Przekierowanie ładunków było spowodowane działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie oraz blokadą szlaków żeglugowych, w tym Cieśniny Ormuz.

Zarząd portu w Lamu poinformował, że samochody będą przechowywane w kenijskich magazynach do czasu ustabilizowania się sytuacji, a port przygotowuje się na napływ kolejnych statków.

Luksusowe samochody zamiast do Dubaju, trafiły do Kenii

Pojazdy, które pod koniec lutego wypłynęły z Japonii, miały pierwotnie dotrzeć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pierwszy statek transportujący 469 samochodów został rozładowany w kenijskim porcie Lamu w zeszłym tygodniu.

We wtorek w tym samym porcie zacumował pływający pod francuską banderą statek Grande Florida, przewożący około 3,8 tysiąca pojazdów. Według informacji przekazanych przez dyrektora generalnego portu w Lamu, Abdulaziza Mzee, do brzegów Kenii zbliża się kolejny transportowiec z ładunkiem 5 tys. luksusowych aut na pokładzie.

Blokada Cieśniny Ormuz zatrzymała transport morski

Przekierowanie ładunków wynika z trwającej trzeci tydzień wojny między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Statki handlowe zmierzające do ZEA nie podejmują prób przepłynięcia przez zablokowaną obecnie Cieśninę Ormuz.

Ponadto docelowe porty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostały na początku marca zaatakowane jako odwet na Stanach Zjednoczonych i Izraelu w ramach trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Tysiące samochodów trafiły do magazynów w Kenii

Zarząd portu w Lamu poinformował w czwartek na platformie X, że samochody będą przechowywane w kenijskich magazynach do momentu ustabilizowania się sytuacji. W środę Wiliam Ruto przekazał mediom, że port przygotowuje się na gwałtowny napływ kolejnych statków w najbliższych dniach, co ma ścisły związek z eskalacją konfliktu na wodach Bliskiego Wschodu.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie może coraz bardziej uderzać w rynek motoryzacyjny

Opisane powyżej problemy z dostarczeniem samochodów do Dubaju, to jedynie część szerszego problemu, który może narastać. Mowa o sprzedaży luksusowych samochodów w krajach Zatoki Perskiej, gdzie kluczowymi klientami są zamożni nabywcy kupujący najdroższe modele marek takich jak BMW, Mercedes, Ferrari, Bentley, Lamborghini, czy Porsche właśnie. Jeszcze kilka tygodni temu region ten był postrzegany jako jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju.

Na razie bezpośredni wpływ konfliktu na działalność koncernów jest ograniczony, ale scenariusz długotrwałej destabilizacji może szybko zmienić sytuację. Producenci obawiają się przede wszystkim spadku popytu w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Kuwejt. To właśnie tam trafia lwia część najdroższych modeli.

130 tys. aut elektrycznych w Polsce. Co dalej z dofinansowaniem? INTERIA.PL