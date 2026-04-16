Spis treści: Koniec papierowego dowodu rejestracyjnego w UE Cyfrowy dowód rejestracyjny - termin wdrożenia zmian Jak będzie działał cyfrowy dowód rejestracyjny? Co zmieni się dla kierowców w praktyce?

Koniec papierowego dowodu rejestracyjnego w UE

Unia Europejska pracuje nad zmianami, które mają uporządkować system rejestracji pojazdów w państwach członkowskich. Obecnie każdy kraj stosuje własne wzory dokumentów, co może powodować komplikacje przy zakupie pojazdów za granicą oraz podczas kontroli drogowych.

Propozycje zakładają wprowadzenie ujednoliconego dowodu rejestracyjnego w formie cyfrowej. Rozwiązanie miałoby objąć wszystkie pojazdy - zarówno samochody osobowe, jak i motocykle czy auta dostawcze.

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (TRAN) przyjęła stanowisko w sprawie zmian dotyczących dowodów rejestracyjnych. W głosowaniu projekt poparło 39 europosłów, przy jednym głosie sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym się. Jednocześnie komisja zgodziła się na rozpoczęcie negocjacji z państwami UE nad ostatecznym kształtem przepisów.

Cyfrowy dowód rejestracyjny - termin wdrożenia zmian

Kolejnym krokiem będzie opracowanie ostatecznej wersji przepisów przez państwa członkowskie oraz głosowanie w Parlamencie Europejskim.

Gdy unijne przepisy wejdą w życie, kraje członkowskie będą miały 3 lata na ich wdrożenie. Jeśli nowe regulacje prawne uda się uchwalić w tym roku, to papierowy dowód rejestracyjny zniknie najpóźniej w 2029 roku.

Jak będzie działał cyfrowy dowód rejestracyjny?

Nowy dokument nie będzie jedynie skanem obecnego dowodu. System ma być ujednolicony i oparty na cyfrowej bazie danych dostępnej dla służb w całej Unii Europejskiej.

Jednym z elementów będzie kod Aztec, który już dziś stosowany jest w polskich dowodach rejestracyjnych. To w nim zapisane będą kluczowe informacje o pojeździe i jego właścicielu.

Dokument będzie dostępny w formie cyfrowej, dostęp do niego będą miały służby i kierowca - w aplikacji mobilnej.

Co zmieni się dla kierowców w praktyce?

Nowy system ma uprościć życie tym kierowcom, którzy podróżują między krajami Unii Europejskiej. W Polsce już dziś nie trzeba wozić dowodu rejestracyjnego, bo policja ma dostęp do danych zapisanych w systemie CEP. Te same informacje dostępne są również w aplikacji mObywatel. Jeśli jednak wyjeżdżamy zagranicę, to zabranie dowodu rejestracyjnego jest konieczne. Nowe przepisy to zmienią.

W odróżnieniu od polskiego rozwiązania, w którym wersja cyfrowa dowodu rejestracyjnego funkcjonuje obok wersji papierowej, stanowiąc jej uzupełnienie, przepisy nad którymi pracuje Unia Europejska zakładają, że papierowy dowód rejestracyjny będzie wydawany jedynie za specjalny wniosek właściciela samochodu, zaś domyślnie auto będzie rejestrowane wyłącznie w formie cyfrowej.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylę INTERIA.PL