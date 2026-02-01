W skrócie Finlandia po raz ósmy z rzędu została uznana za najszczęśliwszy kraj świata według World Happiness Report ONZ.

Toyota pozostaje najpopularniejszą marką samochodów w Finlandii, z dominującymi modelami Yaris Cross, Yaris i Corolla.

W 2025 roku najlepiej sprzedającym się autem w Europie była Dacia Sandero, a w Polsce liderem sprzedaży została Toyota Corolla.

Finlandia po raz kolejny zwyciężyła w raporcie World Happiness Report organizowanym przez ONZ. Chociaż dla turystów wybierających się do tego kraju liczą się kuchnia, tradycje, kultura saunowania czy wyjątkowa natura, to fani motoryzacji mogą zastanawiać się, jaka marka samochodów dominuje w najszczęśliwszym kraju na świecie. Choć tamtejszy rynek jest najmniejszy ze wszystkich krajów nordyckich i liczba zarejestrowanych samochodów spadła względem 2024 r., to dominuje na nim jedna marka - Toyota.

W Finlandii rządzi Toyota. Auta elektryczne robią się coraz bardziej popularne

W 2025 r. w Finlandii zarejestrowano 71 789 samochodów, co jest wynikiem o 2,9 proc. gorszym niż w roku poprzedzającym i najsłabszym od 1994 r. (67 201 egzemplarzy). W siłę rosną natomiast samochody elektryczne, których udział w minionym roku wyniósł aż 37,3 proc. - dla porównania w Polsce osiągnął rekordowe 7,2-7,3 proc.

Niekwestionowanym liderem została Toyota, która najchętniej wybierana jest przez osoby zamieszkujące najszczęśliwszy kraj na świecie. Po raz pierwszy na najwyższym stopniu podium stanął model Yaris Cross z wynikiem 2 839 egzemplarzy, który wyprzedził mniejszego Yarisa (2 338) oraz Corollę, która zwyciężyła w tym rankingu w 2024 r. i zaliczyła spadek aż o 43 proc. rejestracji - do poziomu 2 109 aut.

Na czele sprzedaży w Finlandii 4 modele Toyoty - na szczycie Yaris Cross. materiały prasowe

Finowie stawiają na Toyotę. Cztery modele na czele

Tuż za podium uplasował się model RAV4, który w 2025 r. zaliczył wzrost sprzedaży aż o 35 proc. (1 875 aut) i wyprzedził lidera z 2023 r., czyli Teslę Model Y (1 865 egzemplarzy). Kolejne miejsca w rankingu należą do Skody Enyaq (1 785), Volvo XC60 (1 748), Volkswagena ID.4 (1 721) oraz Nissana Qashqaia (1 529). Czołową dziesiątkę zamyka Kia Ceed z wynikiem 1 495 egzemplarzy.

Jaki samochód najlepiej sprzedawał się w Europie?

Wstępne dane sprzedażowe z krajów Europy pokazują, że w minionym roku najlepiej sprzedającym się samochodem na Starym Kontynencie była Dacia Sandero, której sprzedano 243 676 egzemplarzy. Choć jest to wynik o 9,8 proc. niższy niż w 2024 r., to rumuński model drugi rok z rzędu utrzymał tytuł najlepiej sprzedającego się auta w Europie, który odebrał Tesli Model Y w 2023 r. Na drugim miejscu podium uplasowało się Renault Clio z wynikiem 229 778 egzemplarzy (+5,8 proc.), a na trzeciej pozycji Volkswagen T-Roc - 211 241 aut.

W Polsce króluje Toyota. Polacy najczęściej kupują jeden model

W minionym roku nad Wisłą zarejestrowano 597 428 nowych aut osobowych, co jest wynikiem lepszym o 8,3 proc. względem 2024 r. Niekwestionowanym liderem została Toyota z liczbą 92 123 sprzedanych aut i udziałem w rynku wynoszącym 15,4 proc. Drugie miejsce należy do Skody (65 508), a podium uzupełnia Volkswagen (42 929). Najpopularniejszym, a zarazem najczęściej wybieranym modelem samochodu przez Polaków była Corolla - 23 487 egzemplarzy, która wyprzedziła Skodę Octavię (21 120) oraz Toyotę C-HR (14 239).

Wśród chińskich marek prym wiedzie MG Motor, sprzedając w 2025 r. 15 229 aut i osiągając 2,55 proc. udziału w rynku. Na drugiej pozycji uplasowała się Omoda (7 552), a na trzeciej Jaecoo (7 420).

