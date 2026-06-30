W skrócie Fiat Grande Panda wyprodukowany między 28 maja 2024 roku a 1 września 2025 roku został objęty akcją serwisową z powodu usterki systemu odpowiadającego za odparowywanie i odmrażanie przedniej szyby.

Usterka dotyczy piankowej wkładki w obszarze dyszy wentylacyjnej, co może prowadzić do ograniczonej skuteczności nawiewu na szybę i ograniczonej widoczności kierowcy.

Akcją kontrolną objęto 21 691 aut, a ewentualna naprawa polega na usunięciu problematycznego elementu piankowego podczas wizyty w autoryzowanym serwisie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Nowy Fiat Grande Panda dopiero buduje swoją pozycję na rynku, ale już musi zmierzyć się z istotnym problemem technicznym. Producent rozpoczął akcję naprawczą obejmującą egzemplarze, w których może występować nieprawidłowe działanie systemu odmrażania przedniej szyby. Sprawa została odnotowana przez niemiecki urząd Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), który nadzoruje kampanie serwisowe na tamtejszym rynku.

Problem dotyczy widoczności podczas jazdy

Według informacji opublikowanych w ramach procedury serwisowej, źródłem usterki nie jest awaria elektroniki ani uszkodzenie samego układu nawiewu. Problem ma związek z elementem znajdującym się w obszarze dyszy wentylacyjnej odpowiadającej za kierowanie powietrza na szybę czołową.

Fiat Grande Panda, obok 113-konnego napędu elektrycznego, dostępny jest również w odmianie hybrydowej o mocy 110 KM. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W określonych warunkach zastosowana w tym miejscu piankowa wkładka może ograniczać skuteczność odparowywania i odmrażania szyby. To z kolei oznacza, że kierowca może nie uzyskać oczekiwanej widoczności w czasie jazdy przy niskiej temperaturze lub dużej wilgotności. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to szczególnie istotne - sprawnie działający nawiew na przednią szybę należy do podstawowych elementów wpływających bezpieczne prowadzenie samochodu.

Ponad 21 tysięcy aut objętych kontrolą

Akcja obejmuje model Fiat Grande Panda wyprodukowany między 28 maja 2024 roku a 1 września 2025 roku. Według danych opublikowanych w dokumentacji kampanii serwisowej chodzi o 21 691 pojazdów. Program został zarejestrowany przez KBA pod numerem referencyjnym 16683R, natomiast wewnętrzne oznaczenie producenta to F61L.

Właściciele aut objętych akcją będą kierowani do autoryzowanych serwisów, gdzie technicy sprawdzą skuteczność działania układu odmrażania szyby. Jeśli podczas kontroli potwierdzi się ryzyko ograniczonego przepływu powietrza, z newralgicznego miejsca zostanie usunięty element piankowy odpowiadający za problem. Sam proces ma charakter naprawy serwisowej i nie oznacza wymiany całego układu wentylacji.

Odkryłem największy kompleks Dacii. Wcale się go nie wstydzą Paweł Rygas INTERIA.PL