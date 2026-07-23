Fiat i Alfa Romeo wycofują się ze Szwecji. Zaskakujący ruch importera

W skrócie Importer marek Fiat, Alfa Romeo, Abarth oraz Jeep w Szwecji wypowiedział umowy wszystkim dealerom i wycofuje się z tamtejszego rynku.

Sprzedaż aut oraz obsługa serwisowa dla klientów w Szwecji będą kontynuowane zgodnie z kontraktami jeszcze przez dwa lata, czyli do 9 lipca 2028 roku.

Powodem decyzji o wycofaniu marek ze szwedzkiego rynku są niskie wyniki sprzedaży oraz dominująca pozycja marki Volvo w tym regionie.

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Firma Astara - generalny agent marek koncernu Stellantis w Szwecji - wypowiedziała umowy wszystkim dotychczasowym partnerom handlowym. Jak informują szwedzkie media, decyzja ta obejmuje wiele marek grupy, w tym Fiata, Alfa Romeo, Abartha oraz Jeepa. Jednym z głównych powodów wycofania marek mają być słabe wyniki sprzedaży.

Niska sprzedaż i uboga oferta modelowa

Fiat od lat pozostawał w Szwecji producentem niszowym, podobnie jak Alfa Romeo, Abarth i Jeep. Tamtejszy rynek od dziesięcioleci jest zdominowany przez Volvo, które utrzymuje pozycję lidera już 68. rok z rzędu. W 2024 roku niemal co piąty nowo zarejestrowany samochód w Szwecji nosił logo tej marki, co pozostawiało konkurencji znacznie mniejsze możliwości walki o klientów.

Na sytuację Fiata wpłynęły również problemy z ofertą modelową. We wrześniu 2024 roku producent wstrzymał produkcję elektrycznego modelu 500e, tłumacząc tę decyzję niewystarczającą liczbą zamówień oraz trudną sytuacją na europejskim rynku samochodów elektrycznych. Nadzieje pokładane są w debiucie hybrydowego Fiata 500 Ibrida, jednak jego premiera rynkowa planowana jest dopiero na koniec 2025 lub w 2026 roku. W rezultacie dealerzy przez dłuższy czas dysponowali mocno ograniczoną gamą modelową, co dodatkowo utrudniało sprzedaż.

Co ta decyzja oznacza dla kierowców?

Astara nie przedstawiła oficjalnego uzasadnienia swojej decyzji. Według informacji publikowanych przez szwedzkie media skala sprzedaży była jednak zbyt mała, by uzasadniać dalsze utrzymywanie rozbudowanej sieci dealerskiej i serwisowej.

Do lipca 2028 roku właściciele samochodów marek Fiat, Alfa Romeo, Abarth i Jeep nie muszą obawiać się zmian. Autoryzowane salony i serwisy nadal będą sprzedawać nowe samochody, wykonywać naprawy oraz zapewniać dostęp do części zamiennych zgodnie z obowiązującymi umowami.

Sytuacja zmieni się po zakończeniu działalności sieci dealerskiej. Wówczas użytkownicy tych marek będą musieli korzystać z niezależnych warsztatów specjalizujących się w ich obsłudze lub szukać autoryzowanych serwisów poza granicami Szwecji, na przykład w Danii i Norwegii.