W skrócie Na portalu motoryzacyjnym wystawiono na sprzedaż Fiata Cinquecento Young Maquillage z 1997 roku, który ma przebieg 4950 km.

Samochód posiada oryginalny lakier, fabryczne opony, emblematy i nie nosi śladów zużycia, a od 2022 roku funkcjonuje jako pojazd kolekcjonerski.

Cena samochodu to 34 900 zł, co według ogłoszenia odzwierciedla wyjątkowy stan pojazdu i jego wartość kolekcjonerską.

Fiat Cinquecento powstał jako następca wysłużonego modelu 126p i był symbolem zmiany podejścia do miejskich samochodów początku lat dziewięćdziesiątych. Prace nad jego konstrukcją rozpoczęto już na początku lat 80., a prototyp zaprezentowany kilka lat później zapowiadał nowoczesną, jak na tamte czasy, koncepcję małego auta z silnikiem umieszczonym z przodu i napędem na przednie koła.

Fiat Cinquecento i polska historia następcy Malucha

Oficjalny debiut produkcyjnej wersji odbył się 9 grudnia 1991 roku w Rzymie. Wkrótce zdecydowano, że produkcja modelu będzie prowadzona w polskiej fabryce w Tychach. Dzięki temu Cinquecento szybko stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów na krajowych drogach, łącząc prostą konstrukcję z niskimi kosztami użytkowania.

Podstawową jednostką napędową był dwucylindrowy silnik o pojemności 704 cm3, produkowany w Bielsku-Białej. Choć nie imponował osiągami - rozpędzenie auta do 100 km/h zajmowało blisko 28 sekund - idealnie odpowiadał charakterowi niewielkiego samochodu miejskiego. W 1995 roku ofertę uzupełnił czterocylindrowy motor 903 cm3, zapewniający wyraźnie sprawniejsze przyspieszanie i większą prędkość maksymalną.

Kilka wersji silnikowych oraz liczne warianty specjalne

Z czasem gama modelu zaczęła się rozszerzać. Pojawiła się m.in. sportowa odmiana Sporting z silnikiem 1.1, wakacyjny wariant Soleil ze składanym, brezentowym dachem, a także uproszczona wersja Young, pozbawiona większości dodatków wyposażenia, jednak bogatsza o kolorową tapicerką czy charakterystyczne oznaczenia. Wspomniane wyposażenie można było uzupełnić m.in. o elektrycznie regulowane szyby przednie, radioodtwarzacz czy składane tylne oparcia. Oczywiście za dopłatą.

Wyjątkowe Cinquecento w serwisie ogłoszeniowym

I właśnie taka odmiana trafiła niedawno na sprzedaż. Oferowany na platformie otomoto.pl Fiat Cinquecento Young Maquillage z 1997 roku wyposażony jest w silnik 704 cm3 i według ogłoszenia przejechał jedynie 4950 km. Sprzedający podkreśla, że samochód pozostaje bezwypadkowy, a każdy element nadwozia zachował fabryczny lakier, wolny od wgnieceń, zarysowań czy śladów korozji. Szczególną uwagę zwraca stan wnętrza. Kabina nie nosi oznak zużycia, a materiały wykończeniowe, tapicerka i elementy plastikowe wyglądają tak, jakby auto było użytkowane sporadycznie.

W ogłoszeniu pojawia się nawet informacja o charakterystycznym zapachu, typowym dla nowych Fiatów z tamtego okresu. Zachowały się wszystkie oryginalne szyby, fabryczne opony oraz emblematy. Samochód przez lata był używany okazjonalnie, a od 2022 roku funkcjonuje jako pojazd kolekcjonerski, przechowywany w odpowiednich warunkach i zabezpieczony naturalnym woskiem. Obecnie stanowi część większej kolekcji, pozostaje zarejestrowany w Polsce, ubezpieczony i z aktualnym badaniem technicznym.

Cena wyższa niż 30 lat temu. Oferta dla kolekcjonerów

Cena widniejąca w ogłoszeniu wynosi 34 900 zł, co może budzić zaskoczenie - zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, że pod koniec lat 90. podobny model można było kupić w salonie za niewiele ponad 20 tys. zł. Sprzedający podkreśla jednak brak porównywalnych ofert na rynku oraz wyjątkowo dobry stan zachowania egzemplarza. Jego zdaniem samochód może zainteresować przede wszystkim kolekcjonerów lub osoby poszukujące zadbanego youngtimera, który ma szansę stać się atrakcyjną lokatą kapitału.

Nowa Toyota RAV4 - jak wygląda, jak jeździ? Sprawdziliśmy INTERIA.PL