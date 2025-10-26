Spis treści: Fiat 600 Hybrid w Polsce - ile kosztuje? Fiat 600 Hybrid - dane techniczne i osiągi Wyposażenie bazowej wersji Pop Fiat 600 Hybrid - konkurencja

Fiat 600 Hybrid w Polsce - ile kosztuje?

Fiat 600 Hybrid w podstawowej wersji Pop kosztuje obecnie 87,8 tys. zł, to dokładnie o 20,2 tys. zł mniej niż w momencie debiutu rynkowego wiosną 2024 r. W ramach promocji producent oferuje roczny pakiet ubezpieczeń OC, AC, NNW i Assistance za 1 proc. wartości auta, czyli 878 zł.

Hybrydowy Fiat 600 powstaje w zakładach Stellantis w Tychach, obok Jeepa Avengera, z którym dzieli platformę techniczną. Auto ma 4,17 m długości, bagażnik o pojemności 385 l i napęd hybrydowy. Obniżka dotyczy wyłącznie wersji hybrydowej, elektryczny Fiat 600e nadal pozostaje droższą alternatywą.

Fiat 600 Hybrid - dane techniczne i osiągi

Pod maską Fiata 600 Hybrid pracuje trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 Turbo o łącznej mocy 110 KM, wspierany przez 48-woltowy układ mild-hybrid. Jednostka współpracuje z 6-biegową automatyczną skrzynią eDCT. Układ pozwala na krótką jazdę w trybie elektrycznym przy niskich prędkościach, np. podczas manewrowania lub jazdy w korku.

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 10,9 s, a prędkość maksymalna wynosi około 180 km na godz. Napęd przekazywany jest na przednią oś.

Wyposażenie bazowej wersji Pop

W standardzie Fiat 600 Hybrid oferuje reflektory i światła tylne LED, automatyczne światła drogowe, czujnik deszczu, czujniki parkowania z tyłu, manualną klimatyzację, tempomat oraz elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka. W kabinie znalazł się 10,25-calowy ekran multimedialny z obsługą Android Auto i Apple CarPlay.

Auto porusza się na 16-calowych stalowych felgach z kołpakami, a jedyny lakier niewymagający dopłaty to czerwony. Za 2 tys. zł dostępny jest pakiet zimowy, obejmujący podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną szybę przednią (w strefie wycieraczek) oraz dodatkowe kieszenie w oparciach foteli.

Fiat 600 Hybrid - konkurencja

Nowa cena Fiata 600 Hybrid ma pomóc w rywalizacji z coraz silniejszymi konkurentami, zwłaszcza chińskimi markami. Najgroźniejszym z nich jest MG ZS, który oferuje podobne wymiary i napęd w zbliżonej cenie. Włosi mierzą się też z uznanymi modelami europejskimi: Dacią Duster, Renault Captur czy Skodą Kamiq.

