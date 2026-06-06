Fiat 126p ma już 53 lata! Najpierw marzyli o nim wszyscy, później pogardzali

Spis treści: Pierwszego Fiata 126p wyprodukowano 53 lata temu Ile kosztował nowy Maluch? Mały Fiat przetrwał w produkcji do 2000 roku. Historię zakończył Happy End Historia Fiata 126 na zdjęciach:

Produkcję Fiata 126p uruchomiono dzięki podpisaniu umowy licencyjnej z włoskim Fiatem.

Pierwszego Fiata 126p wyprodukowano 53 lata temu

Pierwsze egzemplarze, jeszcze z włoskich części, zmontowano w zakładzie FSM w Bielsku-Białej 6 czerwca 1973 roku, a więc równe 53 lata temu. Mimo to za oficjalną datę rozpoczęcia produkcji uznaje się 22 lipca tego samego roku (w największe święto państwowe PRL), kiedy to linie produkcyjne miały ruszyć "pełną parą".

W rzeczywistości jednak założoną zdolność produkcyjną na poziomie 200 tys. egzemplarzy, osiągnięto dopiero... sześć lat później, w 1979 roku. Wcześniej, bo w 1975 roku, produkcję uruchomiono w drugim zakładzie - w Tychach.

Fiat 126p miał przed sobą trudne zadanie. W latach siedemdziesiątych na tysiąc mieszkańców Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przypadało zaledwie... 15 samochodów. Jedynym względnie nowoczesnym autem oferowanym wówczas na naszym rynku był licencyjny Fiat 125p. Problem w tym, że po pierwsze, tego samochodu nie dało się tak po prostu kupić (talony), a po drugie jego cena była astronomiczna - wynosiła równowartość 48 (!) średnich krajowych.

Ile kosztował nowy Maluch?

Rozwiązaniem problem miał być właśnie mniejszy i tańszy Fiat 126. Początkowa cena Fiata 126p ustalona została na 69 tys. zł, co oznaczało, że że miejskie z założenia autko wymagało odłożenia 20 średnich krajowych.

Mimo tego zapotrzebowanie było tak ogromne, że dwie fabryki nie nadążały z produkcją. Czas oczekiwania na zamówiony egzemplarzy wynosił ponad 4 lata!

Pierwszy "Maluch" wyjechał z fabryki w Bielsku-Białej 22 lipca 1973 roku materiały prasowe

By zaradzić takiej sytuacji, władze PRL wpadły na pomysł zorganizowania tzw. systemu przedpłat i cen ekspresowych, które wprowadzono już w 1977 roku. Po uiszczeniu stosownych opłat samochód można było odebrać w miesiąc od złożenia zamówienia. W takim przypadku cena rosła jednak do 120 tys. zł!

Ale i to nie rozwiązało problemu. Wkrótce maluch w "ekspresie" kosztował już 150 tys. zł, a mimo tego popyt zdecydowanie przewyższał podaż.

Mały Fiat zmotoryzował Polskę

Właśnie za sprawą Małego Fiata w latach 1973 - 1987 prawie półtora miliona polskich rodzin przeżyło niezapomniane chwile, mogąc wreszcie zakupić swój pierwszy w życiu nowy samochód.

Liczba pojazdów w Polsce wzrosła w tym czasie z 20 do 112 na tysiąc mieszkańców. Nie można było mówić jeszcze o zjawisku motoryzacji masowej (za taką uważany jest wskaźnik przekraczający liczbę 200), ale poczyniono pierwszy i najważniejszy krok w kierunku zmotoryzowania naszego kraju.

Pod koniec produkcji Fiat 126p oficjalnie stał się Maluchem materiały prasowe

Mały Fiat przetrwał w produkcji do 2000 roku. Historię zakończył Happy End

Fiat 126p produkowany był w zakładzie w Bielsku-Białej przez 27 lat, od 22 lipca 1973 roku do 22 września 2000 roku. Średnia roczna wielkość produkcji wynosiła około 43 tysięcy sztuk. Najbardziej "płodnym" okresem dla bielskiego zakładu był rok 1993, kiedy z linii montażowych zjechało 69 549 egzemplarzy.

Przez 16 lat, od 1975 do 1991 roku, model ten produkowany był także w zakładzie w Tychach, gdzie roczna średnia wielkość produkcji wynosiła ponad 135 tysięcy sztuk. Dla tamtejszej fabryki rekordowym rokiem był 1980 (182 323 sztuk). W sumie (w Bielsku i Tychach) wyprodukowano 3 318 674 sztuk tego modelu.

Ostatni Fiat 126p, wówczas już mocno pogardzany (do Polski zaczęły trafiać używane samochody z Zachodu) i oficjalnie nazywany Maluchem, zjechał z linii montażowej 22 września 2000 roku. Wraz z końcową wersją "Maluch Happy End" zakończyła się także produkcja samochodów w zakładzie w Bielsku-Białej.

Dziś Maluch znów staje się obiektem marzeń, wiele osób sięga po ten model z sentymentu i nostalgii, chcąc powrócić do lat młodości. Stąd ceny samochodów, nawet w fatalnym stanie technicznym, powędrowały do góry, a na zlotach old- i youngtimerów nie może zabraknąć licznej reprezentacji Małych Fiatów.

Historia Fiata 126 na zdjęciach:

Fiat 126p materiały prasowe

Jeden z pierwszy egzemplarzy Fiata 126p materiały prasowe

Reklama Fiata 126p materiały prasowe

Reklama Fiata 126p materiały prasowe

Fiaty 126p z późniejszego okresu produkcji na fabrycznym placu materiały prasowe

Fiat 126p w Chinach materiały prasowe

Fiaty 126p w Chinach materiały prasowe

Ostatnie wyprodukowane egzemplarze Malucha - wersja Happy End materiały prasowe

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