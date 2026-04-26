W skrócie W Japonii młodzi kierowcy korzystają z modelu współdzielenia samochodów luksusowych, płacąc około 15 tys. zł rocznie za użytkowanie auta przez kilkadziesiąt dni w roku.

Koszty użytkowania pojazdu, takie jak utrata wartości, ubezpieczenie i serwis, dzielone są między pięciu użytkowników, co obniża całkowite wydatki w porównaniu do zakupu auta na własność.

Model współdzielenia luksusowych aut wpisuje się w trend odchodzenia od posiadania na rzecz dostępu i może mieć zastosowanie także w Polsce, gdzie rośnie popularność carsharingu.

Ferrari i Porsche na spółkę - jak działa nowy model?

Na japońskim rynku rozwija się model współdzielenia samochodów luksusowych. W praktyce polega on na tym, że pięć osób korzysta z jednego auta i dzieli koszty jego użytkowania.

Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do samochodu przez około 50 dni w roku. To rozwiązanie bliższe współdzielonej własności niż klasycznemu wynajmowi krótkoterminowemu.

Model rozwijają platformy takie jak Rendez-Vous. Firma kupuje samochód z rynku wtórnego i przypisuje go do konkretnej grupy użytkowników. Formalnie pojazd pozostaje w systemie operatora, a użytkownicy płacą za dostęp i eksploatację.

Ferrari i Porsche na spółkę - ile to kosztuje?

Kluczowym elementem są koszty związane z utratą wartości pojazdu. To one stanowią największą część wydatków.

Przykładowo samochód o wartości około 500-520 tys. zł może po roku stracić około 70-80 tys. zł. Tę kwotę dzieli się na pięć osób, co daje około 14-16 tys. zł rocznie na użytkownika.

Do tego dochodzą koszty stałe - ubezpieczenie, serwis i przeglądy, podatki,bieżące utrzymanie. Mimo dodatkowych wydatków całkowity koszt pozostaje znacznie niższy niż zakup auta na własność. Dla porównania nowe Porsche 911 w Polsce kosztuje od około 700 tys. zł, a wybrane modele Ferrari przekraczają 1 mln zł.

Współdzielenie aut luksusowych - zmiana podejścia

Model wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od posiadania na rzecz dostępu. Dla młodszych kierowców samochód coraz częściej jest usługą, a nie wyłącznie własnością.

W dużych miastach utrzymanie auta generuje stałe koszty i obowiązki. Współdzielenie pozwala je ograniczyć i rozłożyć na kilku użytkowników.

Podobne podejście widać w usługach peer-to-peer, takich jak DriveShare, gdzie można wynająć samochód bezpośrednio od właściciela. Różnica polega na tym, że w modelu współdzielenia użytkownik ma większy dostęp do auta i korzysta z niego w sposób bardziej zbliżony do posiadania.

Istotną kwestią pozostaje odpowiedzialność za pojazd. W praktyce zabezpieczeniem są ubezpieczenia oraz regulaminy użytkowania określające zasady korzystania z auta.

Czy Ferrari i Porsche na spółkę sprawdzi się w Polsce?

Na razie model rozwija się głównie w Japonii, ale jego założenia mogą być uniwersalne. W Polsce ceny nowych samochodów rosną, a utrzymanie auta staje się coraz droższe.

Jednocześnie rośnie popularność usług carsharingowych, co pokazuje zmianę podejścia do własności pojazdów. Współdzielenie samochodów luksusowych mogłoby być kolejnym etapem tego trendu, szczególnie w dużych miastach.

