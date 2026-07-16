W skrócie Test ADAC wykazał, że 46 proc. niemieckich miejsc obsługi podróżnych bez stałej obsługi otrzymało ocenę złą lub niedostateczną, co oznacza pogorszenie stanu względem 2022 roku.

Najsłabszym elementem infrastruktury pozostają toalety, gdzie na 62 proc. obiektów odnotowano liczne usterki, brak wyposażenia lub całkowite zamknięcie sanitariatów dla podróżnych.

Powszechnym problemem na niemieckich MOP-ach jest wandalizm w postaci graffiti i zniszczeń, które znaleziono na 96 proc. skontrolowanych przez ADAC lokalizacji.

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W Niemczech działa ponad 1,5 tys. takich miejsc - to parkingi przy autostradzie bez stacji paliw, restauracji czy sklepu, wyposażone zwykle jedynie w miejsca postojowe, toalety, ławki i kosze na śmieci. Za ich utrzymanie odpowiada federalna spółka Autobahn GmbH. ADAC odwiedził incognito te same obiekty, które badał już w 2022 roku, i wystawił im oceny w czterech kategoriach.

Ile MOP-ów wypadło źle w teście ADAC?

Wynik okazał się wyraźnie gorszy niż cztery lata wcześniej. 46 proc. obiektów otrzymało ocenę złą lub niedostateczną, a odsetek MOP-ów ocenionych dobrze niemal się skurczył - z 40 proc. w 2022 roku do zaledwie 18 proc. obecnie. Żaden nie zasłużył na najwyższą notę. Około dwóch trzecich lokalizacji pogorszyło się względem poprzedniego badania, a poprawę odnotowano tylko na 8 proc. z nich.

Negatywny trend dostrzegają też sami kierowcy. W towarzyszącej testowi ankiecie, przeprowadzonej na ponad 2 tys. osób, 42 proc. respondentów wyraziło niezadowolenie z warunków na niezagospodarowanych MOP-ach, a zadowolonych było jedynie 28 proc.

Toalety to najsłabszy punkt niemieckich MOP-ów

Głównym powodem słabego wyniku okazały się właśnie sanitariaty. Aż 62 proc. badanych obiektów otrzymało w tej kategorii jedną z dwóch najniższych ocen. Szczególnie frustrujące dla podróżnych bywało to, że na kilku MOP-ach toalety były zamknięte, mimo że zapowiadały je tablice przy autostradzie - często bez jakiejkolwiek informacji o zamknięciu i bez rozwiązania zastępczego w postaci toalet przenośnych. Na sześciu obiektach zdecydowało to wręcz o dyskwalifikacji.

Tam, gdzie toalety działały, testerzy i tak natrafiali na liczne usterki. Brakowało dozowników mydła, papieru czy suszarek do rąk, część kranów była zepsuta, a niektóre kabiny nie dawały się zamknąć. Kiepsko wypadło też wyposażenie dla osób z niepełnosprawnością. Tymczasem, jak wynika z ankiety, to właśnie czystość toalet jest dla użytkowników najważniejsza - wskazało ją 92 proc. badanych jako decydujący czynnik dobrego MOP-u.

Co z parkingami i porzuconymi autami?

Zdecydowanie lepiej wypadła kategoria "ruch i parkowanie". Dwie trzecie MOP-ów otrzymało tu ocenę dobrą lub bardzo dobrą, a większość obiektów zaprojektowano w sposób bezpieczny dla ruchu. Problemem pozostaje jednak brak miejsc dla większych pojazdów - na 38 proc. obiektów zabrakło stanowisk dla aut z przyczepą, zespołów pojazdów czy kamperów.

Nowością w teście, i to niepokojącą, były porzucone wraki. Na ośmiu z 50 MOP-ów testerzy natrafili na odstawione, opuszczone auta - nie wliczano ich wprawdzie do oceny, ale wyraźnie psuły ogólny obraz tych miejsc.

Niemieckie parkingi przy autostradach

Na dłuższą, faktycznie regenerującą przerwę większość obiektów się nie nadaje. W kategorii dotyczącej terenów zewnętrznych średnia ocena to zaledwie dostateczny. Ścieżek spacerowych niemal wszędzie brakuje, a możliwości zabawy dla dzieci praktycznie nie ma - plac zabaw znaleziono tylko na dwóch z 50 badanych MOP-ów. Na żadnym nie było za to dostępu do świeżej wody dla kamperów. Pewnym pozytywem był jedyny w teście MOP z ogrodzonym wybiegiem dla psów.

Jak wypada bezpieczeństwo na niemieckich MOP-ach?

Kategoria "bezpieczeństwo osobiste" ledwie zasłużyła na ocenę dostateczną. Na plus - na wszystkich obiektach był zasięg telefonii komórkowej, a budynki toalet były nocą oświetlone. Gorzej z resztą: na 54 proc. parkingów dla aut osobowych i ciężarowych testerzy zganili niewystarczające oświetlenie w nocy, a na co piątym MOP-ie w ogóle nie było punktu alarmowego.

Osobnym, powszechnym problemem okazał się wandalizm. Na 96 proc. badanych obiektów testerzy znaleźli graffiti, naklejki albo uszkodzone wyposażenie - miejscami drogowskazy były tak zaklejone, że ledwie dało się je odczytać. Tylko dwa MOP-y okazały się całkowicie wolne od śladów zniszczeń.

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