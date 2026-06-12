Przelot trzech F-35 był jednym z najważniejszych elementów piątkowych uroczystości związanych z wdrażaniem do służby najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskich sił powietrznych. Formacja pojawiła się kolejno nad Westerplatte w Gdańsku, Warszawą i Krakowem, dając tysiącom osób okazję do zobaczenia maszyn, które w najbliższych latach staną się podstawą polskiego lotnictwa bojowego.

Najczęściej mówi się o ich technologii stealth, nowoczesnych sensorach czy zdolności do działania w silnie bronionej przestrzeni powietrznej. Z punktu widzenia kierowcy równie ciekawe mogą być jednak liczby związane z paliwem.

Ile paliwa mieści się w F-35?

Polska kupiła wariant F-35A, czyli wersję przeznaczoną do klasycznego startu i lądowania. Według danych producenta samolot może zabrać na pokład około 18 250 funtów paliwa. Po przeliczeniu oznacza to około 8,3 t paliwa lotniczego. W praktyce daje to blisko 10 tys. litrów paliwa w jednym samolocie.

Ponieważ nad Polską przeleciały dziś trzy takie maszyny, w ich zbiornikach mogło znajdować się łącznie około 30 tys. litrów paliwa.

Dla porównania popularny SUV lub samochód kompaktowy mieści zwykle od 50 do 60 litrów paliwa. Aby zgromadzić taki zapas, trzeba byłoby zatankować rodzinne auto do pełna ponad 500 razy.

Na takim zapasie można jeździć przez dekady

Przeciętny samochód osobowy zużywa około 7 l paliwa na 100 km. Oznacza to, że 30 tys. litrów pozwoliłoby przejechać około 428 tys. km. To dystans większy niż dziesięciokrotne okrążenie Ziemi wzdłuż równika. Kierowca pokonujący rocznie 15 tys. km zużywa około 1050 litrów paliwa. Oznacza to, że zapas mieszczący się w trzech F-35 wystarczyłby mu na blisko 29 lat jazdy.

Dlaczego F-35 potrzebuje tak dużych zbiorników?

W przypadku nowoczesnego samolotu bojowego duży zapas paliwa nie jest luksusem, lecz koniecznością. F-35 został zaprojektowany tak, aby większość paliwa przewozić wewnątrz kadłuba.

To bardzo ważne dla zachowania właściwości stealth, czyli ograniczonej wykrywalności przez radary. Stosowanie dużych zewnętrznych zbiorników paliwa zwiększałoby powierzchnię odbicia radarowego i pogarszało osiągi.

Dzięki temu F-35 może wykonywać długie misje bez konieczności korzystania z dodatkowych zbiorników podwieszanych pod skrzydłami.

Duży zapas paliwa nie oznacza jednak niskiego zużycia. Według często przytaczanych szacunków F-35 może spalać około 5,6 tys. litrów paliwa lotniczego na godzinę lotu. Dokładna wartość zależy od profilu misji, wysokości, prędkości i obciążenia samolotu, ale nawet ostrożne szacunki pokazują skalę eksploatacji nowoczesnego myśliwca.

Przy cenie paliwa lotniczego Jet A-1 wynoszącej około 8-9 zł za litr oznacza to, że sama godzina lotu może wiązać się ze zużyciem paliwa wartego około 45-50 tys. zł. Dla porównania przeciętny kierowca za taką kwotę kupiłby paliwo pozwalające przejechać ponad 80 tys. km samochodem spalającym 7 l/100 km.

W praktyce paliwo stanowi jednak tylko część kosztów. Według amerykańskich danych całkowity koszt godziny lotu F-35 jest wielokrotnie wyższy i obejmuje również obsługę techniczną, części zamienne, serwis oraz przygotowanie samolotu do kolejnych misji.

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