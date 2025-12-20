Europejska motoryzacja tonie. Czeka nas fala bankructw
Rok 2026 może się okazać bardzo trudny dla sektora motoryzacyjnego na całym świecie. Eksperci ostrzegają, ze zapoczątkowana w 2025 roku fala redukcji etatów i głośnych upadków może jeszcze przybrać na sile. Na bankructwa narażeni są zwłaszcza dostawcy części stosowanych na pierwszy montaż, bo właśnie na nich wywierana jest obecnie największa presja ze strony producentów samochodów.
W skrócie
- Branża motoryzacyjna w Europie i Ameryce Północnej mierzy się z falą redukcji etatów oraz bankructw, głównie wśród dostawców części do samochodów.
- Przyczyną problemów są rosnąca konkurencja ze strony tańszych producentów z Chin, kosztowne inwestycje w nowe technologie i ambitne cele klimatyczne UE.
- Zatrudnienie w branży gwałtownie spada, a eksperci ostrzegają przed trwałą deindustrializacją Europy, jeśli nie zostaną podjęte działania naprawcze.
W 2025 roku pracę w przemyśle motoryzacyjnym w Ameryce Północnej i Europie straciło ponad 60 tys. osób. Wiele firm z sektora automotive przygotowuje się właśnie na dalsze spadki zamówień i coraz trudniej przychodzi im konkurować z tańszymi poddostawcami z Chin. Do tego dochodzą jeszcze wysokie koszty inwestycji w nowe technologie, co w opinii ekspertów może zapowiadać kolejną falę spektakularnych bankructw w sektorze motoryzacyjnym.
Branżowe serwisy alarmują, że ryzyko niewypłacalności dotyczy zwłaszcza dostawców części do silników spalinowych w Europie. Wprawdzie Komisja Europejska wycofała się ostatnio z planowanego na 2035 rok zakazu rejestracji w UE samochodów spalinowych, ale zapowiadana właśnie redukcja emisji CO2 z pojazdów o 90 proc. oznacza w praktyce, że dni silników spalinowych i tak są policzone.
Cytowany przez Automotive News Pedro Pacheco - wiceprezes ds. badań w firmie Gartner - prognozuje "nieodłączne ryzyko bankructw średnich, a nawet dużych dostawców", czego rezultatem mają być "dodatkowe zakłócenia w łańcuchu dostaw dla producentów samochodów".
Producenci samochodów będą borykać się z problemami finansowymi, a zatem będą oni bardziej skłonni przenieść ten ciężar na dostawców
Fala bankructw w motoryzacji? Eksperci ostrzegają
Sytuacja jest o tyle niebezpieczna dla dostawców, że już dziś wielu z nich pracuje na granicy rentowności. Z badania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych CLEPA, przeprowadzonego wspólnie z firmą badawczą McKinsey wynika, że aż 7 na 10 firm z branży automotive dostarczających części na pierwszy montaż prognozuje roczne zyski na poziomie poniżej 5 proc.
Na dostawców wywierana jest presja, aby modernizowali się na kilka sposobów – poprzez większe wykorzystanie technologii cyfrowej, przejście do obszarów o wyższej wartości (takich jak pojazdy elektryczne z napędem akumulatorowym), a to również będzie miało negatywny wpływ na finanse
W 2025 roku światem motoryzacji wstrząsnęło kilka głośnych bankructw. Jeszcze w styczniu upadłość ogłosiła niemiecka firma Voit, wieloletni dostawca m.in. Audi, BMW i Mercedesa. Głośnym echem odbiła się też restrukturyzacja głównego dostawcy koncernu Stellantis - Marelli Holdings - który w USA złożył wniosek upadłościowy uruchamiając procedurę "ochrony przed wierzycielami".
We wrześniu oficjalnie upadłość ogłosiła też niemiecka AE Group - jeden z największych dostawców komponentów aluminiowych (np. korpusy skrzyń biegów) dla przemysłu motoryzacyjnego.
"To, co obserwujemy w branży motoryzacyjnej, to nie chwilowe turbulencje, lecz strukturalne pęknięcie. Europa przestaje być atrakcyjnym miejscem do prowadzenia produkcji przemysłowej - i to pomimo znakomitych kompetencji, know-how oraz infrastruktury. Z jednej strony mamy ambitne cele klimatyczne, a z drugiej brak skutecznych mechanizmów ochrony przemysłu za to aż nadto regulacji. Potrzebujemy realnej strategii konkurencyjności: tańszej energii, uproszczenia przepisów, wsparcia dla inwestycji. Inaczej grozi nam deindustrializacja i trwała utrata miejsc pracy, które już nigdy nie wrócą" - mówi Tomasz Bęben, prezes zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM
Wrzesień przyniósł też upadek innej niemieckiej legendy. Wniosek o upadłość złożyła wówczas firma Kiekert AG, która pół wieku temu stworzyła i opatentowała pierwszy centralny zamek. Przez ponad 50 lat Kiekert AG uchodził za czołowego dostawcę zamków dla największych globalnych graczy przemysłu samochodowego. Z produktów firmy obecnie korzysta ponad 100 marek, a eksperci szacują, że rozwiązania i patenty Kiekert AG znajdziemy nawet w co trzecim samochodzie na świecie.
Europejski przemysł motoryzacyjny w opałach. Giganci tną zatrudnienie
Przemysł motoryzacyjny przechodzi właśnie głęboką restrukturyzację. To efekt globalnego spadku popytu, technologicznej zmiany w kierunku elektromobilności i światowej ekspansji chińskich producentów.
Bez zdecydowanych działań produkcja części w Europie może zniknąć, ponieważ firmy będą zmuszone do przeniesienia lub zamknięcia działalności, co zagrozi zatrudnieniu i wiedzy specjalistycznej
16 grudnia Komisja Europejska ogłosiła plan ratowania europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i wycofała się z zakazu rejestracji aut spalinowych w UE w 2035 roku. Autorzy planu naprawczego dla branży motoryzacyjnej podkreślają, że na przestrzeni ostatnich 6 lat produkcja samochodów na Starym Kontynencie zmniejszyła się aż o 3 mln egzemplarzy, a sprzedaż małych pojazdów, głównie segmentu A, spadła w Europie o 1,6 mln.
W efekcie światowi giganci o europejskich korzeniach zmuszeni są do wdrażania planów ratunkowych i głębokiego cięcia zatrudnienia. Największy na świecie producent części motoryzacyjnych - Bosch - zapowiedział niedawno, że do 2030 zredukuje zatrudnienie na Starym Kontynencie (głównie w Niemczech) o 13 tysięcy etatów.
Redukcje zatrudnienia zapowiedziała też m.in. inna legenda niemieckiej motoryzacji - ZF Friedrichshafen, a której do 2028 roku pracę stracić może nawet 14 tys. osób. Firma zatrudnia na świecie ok. 169 tys. pracowników i posiada zakłady m.in. w 7 lokalizacjach w Polsce.