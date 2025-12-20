W skrócie Branża motoryzacyjna w Europie i Ameryce Północnej mierzy się z falą redukcji etatów oraz bankructw, głównie wśród dostawców części do samochodów.

Przyczyną problemów są rosnąca konkurencja ze strony tańszych producentów z Chin, kosztowne inwestycje w nowe technologie i ambitne cele klimatyczne UE.

Zatrudnienie w branży gwałtownie spada, a eksperci ostrzegają przed trwałą deindustrializacją Europy, jeśli nie zostaną podjęte działania naprawcze.

W 2025 roku pracę w przemyśle motoryzacyjnym w Ameryce Północnej i Europie straciło ponad 60 tys. osób. Wiele firm z sektora automotive przygotowuje się właśnie na dalsze spadki zamówień i coraz trudniej przychodzi im konkurować z tańszymi poddostawcami z Chin. Do tego dochodzą jeszcze wysokie koszty inwestycji w nowe technologie, co w opinii ekspertów może zapowiadać kolejną falę spektakularnych bankructw w sektorze motoryzacyjnym.

Branżowe serwisy alarmują, że ryzyko niewypłacalności dotyczy zwłaszcza dostawców części do silników spalinowych w Europie. Wprawdzie Komisja Europejska wycofała się ostatnio z planowanego na 2035 rok zakazu rejestracji w UE samochodów spalinowych, ale zapowiadana właśnie redukcja emisji CO2 z pojazdów o 90 proc. oznacza w praktyce, że dni silników spalinowych i tak są policzone.

Cytowany przez Automotive News Pedro Pacheco - wiceprezes ds. badań w firmie Gartner - prognozuje "nieodłączne ryzyko bankructw średnich, a nawet dużych dostawców", czego rezultatem mają być "dodatkowe zakłócenia w łańcuchu dostaw dla producentów samochodów".

Producenci samochodów będą borykać się z problemami finansowymi, a zatem będą oni bardziej skłonni przenieść ten ciężar na dostawców

Fala bankructw w motoryzacji? Eksperci ostrzegają

Sytuacja jest o tyle niebezpieczna dla dostawców, że już dziś wielu z nich pracuje na granicy rentowności. Z badania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych CLEPA, przeprowadzonego wspólnie z firmą badawczą McKinsey wynika, że aż 7 na 10 firm z branży automotive dostarczających części na pierwszy montaż prognozuje roczne zyski na poziomie poniżej 5 proc.

Na dostawców wywierana jest presja, aby modernizowali się na kilka sposobów – poprzez większe wykorzystanie technologii cyfrowej, przejście do obszarów o wyższej wartości (takich jak pojazdy elektryczne z napędem akumulatorowym), a to również będzie miało negatywny wpływ na finanse

W 2025 roku światem motoryzacji wstrząsnęło kilka głośnych bankructw. Jeszcze w styczniu upadłość ogłosiła niemiecka firma Voit, wieloletni dostawca m.in. Audi, BMW i Mercedesa. Głośnym echem odbiła się też restrukturyzacja głównego dostawcy koncernu Stellantis - Marelli Holdings - który w USA złożył wniosek upadłościowy uruchamiając procedurę "ochrony przed wierzycielami".

We wrześniu oficjalnie upadłość ogłosiła też niemiecka AE Group - jeden z największych dostawców komponentów aluminiowych (np. korpusy skrzyń biegów) dla przemysłu motoryzacyjnego.

"To, co obserwujemy w branży motoryzacyjnej, to nie chwilowe turbulencje, lecz strukturalne pęknięcie. Europa przestaje być atrakcyjnym miejscem do prowadzenia produkcji przemysłowej - i to pomimo znakomitych kompetencji, know-how oraz infrastruktury. Z jednej strony mamy ambitne cele klimatyczne, a z drugiej brak skutecznych mechanizmów ochrony przemysłu za to aż nadto regulacji. Potrzebujemy realnej strategii konkurencyjności: tańszej energii, uproszczenia przepisów, wsparcia dla inwestycji. Inaczej grozi nam deindustrializacja i trwała utrata miejsc pracy, które już nigdy nie wrócą" - mówi Tomasz Bęben, prezes zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM

Wrzesień przyniósł też upadek innej niemieckiej legendy. Wniosek o upadłość złożyła wówczas firma Kiekert AG, która pół wieku temu stworzyła i opatentowała pierwszy centralny zamek. Przez ponad 50 lat Kiekert AG uchodził za czołowego dostawcę zamków dla największych globalnych graczy przemysłu samochodowego. Z produktów firmy obecnie korzysta ponad 100 marek, a eksperci szacują, że rozwiązania i patenty Kiekert AG znajdziemy nawet w co trzecim samochodzie na świecie.

Europejski przemysł motoryzacyjny w opałach. Giganci tną zatrudnienie

Przemysł motoryzacyjny przechodzi właśnie głęboką restrukturyzację. To efekt globalnego spadku popytu, technologicznej zmiany w kierunku elektromobilności i światowej ekspansji chińskich producentów.

Bez zdecydowanych działań produkcja części w Europie może zniknąć, ponieważ firmy będą zmuszone do przeniesienia lub zamknięcia działalności, co zagrozi zatrudnieniu i wiedzy specjalistycznej

16 grudnia Komisja Europejska ogłosiła plan ratowania europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i wycofała się z zakazu rejestracji aut spalinowych w UE w 2035 roku. Autorzy planu naprawczego dla branży motoryzacyjnej podkreślają, że na przestrzeni ostatnich 6 lat produkcja samochodów na Starym Kontynencie zmniejszyła się aż o 3 mln egzemplarzy, a sprzedaż małych pojazdów, głównie segmentu A, spadła w Europie o 1,6 mln.

W efekcie światowi giganci o europejskich korzeniach zmuszeni są do wdrażania planów ratunkowych i głębokiego cięcia zatrudnienia. Największy na świecie producent części motoryzacyjnych - Bosch - zapowiedział niedawno, że do 2030 zredukuje zatrudnienie na Starym Kontynencie (głównie w Niemczech) o 13 tysięcy etatów.

Redukcje zatrudnienia zapowiedziała też m.in. inna legenda niemieckiej motoryzacji - ZF Friedrichshafen, a której do 2028 roku pracę stracić może nawet 14 tys. osób. Firma zatrudnia na świecie ok. 169 tys. pracowników i posiada zakłady m.in. w 7 lokalizacjach w Polsce.

