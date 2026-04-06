Producenci znaleźli się w sytuacji, w której przestały się zgadzać trzy kluczowe elementy rynku: regulacje, popyt i rentowność. Regulacje wymagają szybkiego wzrostu sprzedaży aut elektrycznych, klienci kupują je wolniej, niż zakładano, a na całym procesie trzeba jeszcze zarabiać. Ten rozdźwięk zaczyna dziś korygować wcześniejsze plany branży.

Elektryfikacja przyspieszyła szybciej niż popyt

Jeszcze kilka lat temu producenci prześcigali się w zapowiedziach pełnej elektryfikacji gam modelowych. W praktyce okazało się jednak, że popyt nie rośnie w takim tempie.

Wysokie ceny samochodów elektrycznych, ograniczona infrastruktura ładowania i niepewność dotycząca wartości rezydualnej sprawiają, że część klientów odkłada decyzję o zmianie napędu. To wymusza korekty strategii - zarówno w zakresie planowanych modeli, jak i tempa inwestycji.

Największym problemem jest dziś rentowność

Transformacja technologiczna sama w sobie nie stanowi największego wyzwania. Kluczowe pozostaje to, czy można na niej zarabiać. Samochody elektryczne nadal generują niższe marże niż modele spalinowe, a jednocześnie wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych. Przy niższym od oczekiwań wolumenie sprzedaży szybko przekłada się to na wyniki finansowe.

Regulacje i rynek zaczynają się rozmijać

Rozbieżność między tempem zmian regulacyjnych a zachowaniami klientów staje się coraz wyraźniejsza. Unia Europejska zaostrza normy emisji CO2, co wymusza zwiększanie udziału aut elektrycznych w sprzedaży. Jednocześnie producenci nie mogą zrezygnować z modeli spalinowych, bo to one nadal generują większość przychodów. W efekcie branża funkcjonuje w okresie przejściowym, w którym żadna z technologii nie jest w stanie samodzielnie utrzymać rynku.

Elastyczność zaczyna mieć większe znaczenie niż tempo

W tych warunkach przewagę zyskują producenci, którzy nie przywiązali się do jednego scenariusza i mogą dostosowywać ofertę do sytuacji rynkowej.

Zamiast przyspieszać za wszelką cenę, utrzymują równolegle kilka technologii - od silników spalinowych, przez hybrydy, po auta elektryczne - i reagują na zmieniający się popyt. Takie podejście dobrze widać na przykładzie Skody.

Jak podaje serwis AutomotiveNews, w 2025 roku czeska marka sprzedała 1,04 mln samochodów, z czego 174,9 tys. stanowiły auta elektryczne. To około 17 proc. globalnego wolumenu i jednocześnie wynik, który daje jej miejsce w czołówce europejskiego rynku BEV. Model Elroq był w ubiegłym roku drugim najpopularniejszym elektrykiem w Europie.

Równolegle firma utrzymała marżę operacyjną na poziomie 8,3 proc. przy przychodach 30,1 mld euro. Zysk operacyjny sięgnął 2,5 mld euro - niemal tyle, co w Volkswagenie, który korzysta z trzykrotnie większej skali sprzedaży.

W praktyce oznacza to, że wzrost udziału aut elektrycznych nie odbył się kosztem rentowności.

Plany zostały skorygowane, a nie porzucone

Jeszcze kilka lat temu Skoda zapowiadała sześć modeli elektrycznych. Dziś plan obejmuje cztery, a część kluczowych decyzji została przesunięta w czasie.

Elektryczna Octavia trafi na rynek dopiero na początku kolejnej dekady, natomiast Karoq doczeka się następcy z silnikiem spalinowym w 2027 roku. Jednocześnie rozwijane są nowe modele elektryczne, jak Epiq czy siedmioosobowy Peaq, które mają stopniowo zwiększać udział BEV w ofercie.

Spalinowe i hybrydowe modele nadal finansują biznes

Obecny model działania opiera się na równoległym rozwijaniu kilku technologii. Do oferty wracają układy plug-in hybrid w Octavii, w modelach masowych pojawią się hybrydy typu mild, a w kolejnych latach wdrażane będą pełne hybrydy.

To właśnie te napędy odpowiadają dziś za większość sprzedaży i pozwalają utrzymać stabilne wyniki finansowe. Jednocześnie stanowią zaplecze dla inwestycji w elektromobilność, która nadal generuje niższe marże.

Regulacje wymuszają sprzedaż elektryków, ale tempo narzuca rynek

Zarząd Skody wskazuje, że całkowite oparcie się na silnikach spalinowych byłoby krótkoterminowo bardziej opłacalne, ale prowadziłoby do problemów regulacyjnych. Brak odpowiedniego udziału aut elektrycznych oznacza w drugiej połowie dekady ryzyko wysokich kar za emisję CO2.

Obecnie marka nie spełnia jeszcze unijnych celów emisyjnych i korzysta z rozliczeń w ramach Grupy Volkswagena, ale zakłada osiągnięcie zgodności do końca 2027 roku.

Produkcja i geografia zaczynają mieć równie duże znaczenie

Rezultaty Skody wynikają także z decyzji operacyjnych. Dwie główne fabryki w Czechach pracowały w 2025 roku powyżej nominalnej mocy - o około 11 proc., co zwiększyło efektywność produkcji.

Jednocześnie marka ogranicza działalność w Chinach i przygotowuje się do zakończenia produkcji na tym rynku do końca 2026 roku. W tym samym czasie rośnie znaczenie Indii, gdzie produkcja zwiększyła się o 125 proc. rok do roku.

To przesunięcie pokazuje, że producenci coraz częściej zarządzają nie tylko technologią, ale też kierunkami geograficznymi rozwoju.

Transformacja potrwa dłużej, niż zakładano

Elektryfikacja pozostaje kierunkiem rozwoju branży, ale jej tempo okazuje się mniej przewidywalne, niż sugerowały wcześniejsze deklaracje.

I to jest dobra wiadomość dla kierowców. Oznacza, że samochody spalinowe, hybrydowe i elektryczne będą funkcjonować równolegle, a kupujący wciąż będą mogli podejmować decyzje w oparciu o własne preferencje, a nie przepisy.

Toyota C-HR PHEV wygląda jak przyszłość, ale codzienność szybko ją weryfikuje INTERIA.PL