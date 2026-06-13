W skrócie Najwięksi producenci samochodów w Europie sugerują wprowadzenie zasady produkcji lokalnej i nowych mechanizmów wsparcia, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia przemysłu poza Europę.

Branża motoryzacyjna wskazuje na prognozowaną utratę miejsc pracy i kompetencji do 2030 roku oraz postuluje, by minimum 70% wartości samochodów sprzedawanych na rynku unijnym powstawało lokalnie.

Unia Europejska rozważa wprowadzenie przepisów wspierających lokalną produkcję i odporność łańcuchów dostaw w kontekście transformacji sektora motoryzacyjnego i rosnącego importu, zwłaszcza z Chin.

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Europejski przemysł motoryzacyjny coraz wyraźniej sygnalizuje, że obecne warunki rynkowe i regulacyjne stają się dla niego coraz większym obciążeniem. Jak poinformowała agencja Reutera - trzy największe grupy motoryzacyjne działające na Starym Kontynencie - Volkswagen, Stellantis i Renault - wystąpiły do instytucji unijnych z propozycją działań, które ich zdaniem mają pomóc utrzymać produkcję samochodów w Europie.

Więcej Europy w europejskich samochodach

Z danych organizacji branżowych wynika, że do 2030 roku w europejskim sektorze motoryzacyjnym może ubyć nawet 350 tys. miejsc pracy. Zagrożone są nie tylko montownie pojazdów, lecz przede wszystkim zakłady produkujące podzespoły. Wraz z nimi Europa mogłaby utracić kompetencje i know-how budowane przez dekady.

W liście skierowanym do europosłów producenci zaproponowali zatem wdrożenie zasady "Made in Europe". W praktyce oznaczałoby to wyznaczenie celu, zgodnie z którym 70 proc. samochodów sprzedawanych na rynku Unii Europejskiej miałoby powstawać w oparciu o co najmniej 70-proc. udział europejskiego łańcucha wartości.

Nie chodzi wyłącznie o końcowy montaż pojazdów. Producenci wskazują, że udział europejski powinien obejmować cały proces - od prac inżynieryjnych i projektowych, po produkcję komponentów i gotowych aut. Według firm takie podejście pozwoliłoby wzmocnić lokalne zaplecze przemysłowe i ograniczyć zależność od importu.

Producenci ostrzegają przed utratą konkurencyjności

W swoim stanowisku Volkswagen, Stellantis i Renault podkreślają, że chcą utrzymać silną bazę produkcyjną w Europie, ale oczekują bardziej elastycznych i realistycznych regulacji. Zwracają uwagę na rosnącą presję konkurencyjną oraz wyraźne różnice technologiczne w strategicznych obszarach rozwoju.

Producenci wskazują także na utrzymujące się wysokie koszty energii i produkcji. Dodatkowo podkreślają, że europejski rynek nie wrócił do poziomu sprzed kilku lat - obecnie sprzedaje się rocznie około 3 mln samochodów mniej niż w 2019 roku. To, ich zdaniem, pokazuje skalę wyzwania i potrzebę działań wspierających lokalny przemysł.

Unia Europejska analizuje nowe zasady dla przemysłu

Propozycja pojawia się w momencie, gdy Unia Europejska pracuje nad szerszą strategią przemysłową związaną z transformacją sektora motoryzacyjnego i przechodzeniem na napędy elektryczne. Koncepcja "Made in Europe" jest jednym z rozważanych kierunków zmian. Te miałyby wzmocnić europejskie łańcuchy dostaw i ograniczyć presję taniego importu, zwłaszcza z Chin.

Choć ostateczne regulacje dla rynku samochodowego nie zostały jeszcze przyjęte, w debacie pojawiają się rozwiązania dotyczące minimalnego udziału lokalnej produkcji, mechanizmów wsparcia publicznego oraz systemów zachęt uzależnionych od wytwarzania w Europie. Celem miałoby być nie tylko zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, ale również ograniczenie uzależnienia od zewnętrznych dostawców.

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