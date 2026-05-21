W skrócie Unia Europejska rozpoczęła budowę strategicznych rezerw surowców niezbędnych dla przemysłu, aby ograniczyć zależność od Chin.

Planowane są magazyny kluczowych minerałów, takich jak wolfram, gal oraz pierwiastki ziem rzadkich, w portach Rotterdam i włoskich lokalizacjach.

Dziesięć państw UE pracuje nad regulacjami dotyczącymi rezerw, a Francja, Włochy i Niemcy przewodzą działaniom grup roboczych.

Od lat to właśnie Chiny dominują na rynku surowców wykorzystywanych przy produkcji półprzewodników, baterii i elektroniki. Jak informuje agencja Reutera - wprowadzane przez Pekin ograniczenia eksportowe wywołały w ostatnim czasie niepokój zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. W odpowiedzi Bruksela rozpoczęła budowę wspólnego systemu magazynowania najważniejszych minerałów.

Według źródeł związanych ze sprawą, do pierwszego pakietu surowców mają trafić wolfram, gal oraz pierwiastki ziem rzadkich. Rozważane jest także objęcie rezerwami magnezu, germanu i grafitu. Większość tych materiałów znajduje się na liście 12 surowców NATO uznanych za kluczowe dla przemysłu obronnego.

Kluczowe dla motoryzacji, elektroniki i energetyki

Znaczenie tych minerałów wykracza jednak daleko poza sektor wojskowy. Są one niezbędne przy produkcji samochodów, samolotów, smartfonów oraz instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Bez nich nie mogłyby powstawać m.in. turbiny wiatrowe, układy scalone czy nowoczesne systemy elektroniczne stosowane w pojazdach.

Unia Europejska chce zabezpieczyć dostawy tych surowców na wypadek dalszych napięć handlowych i problemów eksportowych. Państwa Zachodu coraz wyraźniej dostrzegają ryzyko wynikające z uzależnienia od jednego dostawcy. Budowa strategicznych rezerw ma pozwolić europejskiej gospodarce skuteczniej reagować na potencjalne kryzysy i ograniczyć wpływ politycznych decyzji Pekinu na przemysł.

Rotterdam i włoskie porty jako magazyny kluczowych surowców

Jednym z kluczowych elementów projektu jest stworzenie infrastruktury magazynowej w największych portach Europy. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są m.in. z portem w Rotterdamie. Jak podkreślił rzecznik holenderskiego portu, obiekt jest przygotowany do pełnienia takiej funkcji i postrzega ją jako część realizacji europejskiej strategii dotyczącej surowców krytycznych.

Równolegle analizowane są również lokalizacje we Włoszech. Unijni urzędnicy odwiedzili Porto Marghera w pobliżu Wenecji, aby ocenić możliwość utworzenia tam kolejnego centrum magazynowego. Wcześniej włoski minister przemysłu Adolfo Urso wskazywał także port w Trieście jako potencjalny śródziemnomorski hub dla strategicznych surowców.

Europa stawia na długotrwałe bezpieczeństwo

Jak podaje agencja Reutera - w pracach nad nowymi regulacjami uczestniczy obecnie dziesięć państw Unii Europejskiej, a grupom roboczym przewodzą Włochy, Francja i Niemcy. Francja uznała dywersyfikację dostaw strategicznych minerałów za jeden z priorytetów swojego przewodnictwa w grupie G7.

Jednocześnie trwają rozmowy dotyczące utworzenia stałego sekretariatu, który miałby nadzorować projekt niezależnie od zmian rotacyjnego przewodnictwa w UE. To wyraźny sygnał, że Bruksela traktuje bezpieczeństwo dostaw surowców jako długoterminowy element polityki gospodarczej i przemysłowej, a nie jedynie doraźną odpowiedź na napięcia w relacjach z Chinami.

