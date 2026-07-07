W skrócie Erling Haaland posiada imponującą kolekcję luksusowych pojazdów, wśród których znajdują się unikalne modele, supersamochody oraz ekskluzywne SUV-y.

Najdroższym autem w posiadaniu norweskiego napastnika jest Bugatti Tourbillon o mocy 1800 KM, które kosztowało ponad 16 milionów złotych.

Mimo posiadania aut wartych miliony, piłkarz Manchesteru City na co dzień najchętniej porusza się Audi RS6 Avant o mocy 630 KM.

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Piłkarz Manchesteru City należy do najlepiej opłacanych zawodników świata. Podczas trwających Mistrzostw Świata norweski napastnik strzela gole praktycznie na zawołanie i ma już na koncie siedem trafień - tym samym zrównał się z dotychczasowymi liderami klasyfikacji strzelców tych rozgrywek - Lionelem Messim i Kylianem Mbappé. Brytyjskie media szacują, że roczne zarobki Norwega w klubie sięgają blisko 20 mln funtów, a do tego trzeba doliczyć kontrakty reklamowe i inne współprace.

Bugatti Tourbillon. Najdroższy samochód w garażu Haalanda

Najgłośniejszym zakupem Norwega w ostatnim czasie było Bugatti Tourbillon, o czym informowaliśmy w marcu 2025 r. To następca modelu Chiron, którego produkcja została ograniczona do zaledwie 250 egzemplarzy. Samochód napędza wolnossący silnik V16 o pojemności 8,3 litra współpracujący z trzema silnikami elektrycznymi. Łączna moc układu wynosi aż 1800 KM, a sprint od 0 do 100 km/h zajmuje około 2 sekund.

Bugatti Tourbillon to zdecydowanie najbardziej wyjątkowy samochód w garażu Haalanda. Bugatti materiały prasowe

Cena modelu startowała od około 3,8 mln euro, a większość egzemplarzy została sprzedana jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Według zagranicznych mediów Haaland kupił samochód wspólnie z kolekcjonerem i traktuje go przede wszystkim jako inwestycję.

Rolls-Royce Cullinan. Luksusowy SUV za ponad 2,5 mln zł

W garażu piłkarza znajduje się również Rolls-Royce Cullinan, czyli jeden z najbardziej prestiżowych SUV-ów na świecie. Pod maską pracuje 6,75-litrowy silnik V12 rozwijający 571 KM. W Polsce ceny Cullinana zaczynają się od około 2,5 mln zł, a górna granica cennika praktycznie nie istnieje, bo przyszły nabywca ma ogromne możliwości personalizacji swojego egzemplarza w programie Bespoke. Przekroczenie pułapu 4 mln zł nie jest zatem większym problemem.

]Rolls-Royce Cullinan pod maską ma silnik V12 o mocy 571 KM. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Haaland ma jednego z najszybszych SUV-ów świata. To Aston Martin DBX707

Kolejnym wyjątkowym samochodem w garażu Haalanda jest Aston Martin DBX707 - brytyjski SUV napędzany jest podwójnie doładowanym silnikiem V8 o mocy 707 KM i generującym 900 Nm momentu obrotowego, który przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,3 sekundy. Ceny tego modelu rozpoczynają się od około 240 tys. euro, czyli ponad 1 mln zł.

Limitowany Maybach i niezwykle rzadki Ford. Haaland lubi wyjątkowe auta

W kolekcji Haalanda znajduje się także wyjątkowy Mercedes-Maybach S-Class by Virgil Abloh. To edycja przygotowana we współpracy z projektantem Virgilem Ablohem powstała w liczbie zaledwie 150 egzemplarzy. Jeden z takich samochodów był oferowany w Polsce w 2023 r. za około 1,9 mln zł. Norweg posiada również limitowanego pick-upa Ford F-150 RS. Model przygotowany przez SPEC Design Company w Teksasie powstał w serii liczącej jedynie 100 egzemplarzy.

Ferrari i Porsche również są w kolekcji norwerskiego piłkarza

Haaland był wielokrotnie widywany także za kierownicą samochodów Ferrari - mowa między innymi o Ferrari 812 GTS, Ferrari 12Cilindri czy limitowanym Ferrari Monza SP2. Na liście samochodów piłkarza samochodów znajduje się również Porsche 911 GT3, Range Rover Sport oraz Mercedes-AMG GLE Coupé.

Ferrari 12Cilindri dysponuje mocą 830 KM. Cena tego modelu rozpoczyna się od 395 tys. euro. materiały prasowe

Tym autem Haaland jeździ najczęściej. Ma silnik o mocy 630 KM

Choć w garażu piłkarza nie brakuje samochodów kosztujących po kilka milionów złotych to zdaniem zagranicznych mediów Norweg najczęściej widywany jest za kierownicą Audi RS6 Avant. Pod maską tego modelu pracuje 4-litrowy silnik V8 biturbo rozwijający 630 KM w najmocniejszej wersji Performance.

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