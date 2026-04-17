W skrócie Seres opatentował samochodowy fotel zintegrowany z przenośną toaletą, przeznaczony do aut osobowych.

Toaleta ma wysuwać się spod fotela pasażera automatycznie po naciśnięciu przycisku lub wydaniu polecenia głosowego, a jej konstrukcja obejmuje wentylator, rurę wentylacyjną i grzałkę do odparowywania wilgoci.

Na zatłoczonym chińskim rynku producenci konkurują nietypowym wyposażeniem, takim jak półki na buty czy dozowniki zapachu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Seres znalazł właśnie lukę na rynku chińskich samochodów i postanowił powalczyć o nabywców oferując auta osobowe wyposażone w sedesy. Chiński producent znany z produkcji elektryków opatentował właśnie samochodowy fotel zintegrowany z w pełni funkcjonalną toaletą.

Seres stawia na sedesy. Własna toaleta dla kierowców

Chociaż przenośne toalety powszechnie stosowane są m.in. w kamperach i przyczepach kempingowych, w świecie samochodów osobowych praktycznie nie występują. Jak wylicza BBC, ostatnim znanym szerzej autem wyposażonym w taki przybytek Rolls Royce'a Silver Wraith z połowy lat pięćdziesiątych. W jego przypadku - na życzenie nabywcy - przenośna toaleta mogła być montowana pod tylną kanapą.

Seresy z fabrycznym sedesem "zaspokajać mają naturalne potrzeby użytkowników pojazdów" w czasie długich podróży, wycieczek czy - po prostu - w codziennej eksploatacji. Chociaż brzmi dziwnie, może to być bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób spędzających za kółkiem długie godziny w chińskich metropoliach, jak np. taksówkarze.

Sedes sterowany głosowo. Tak to się robi w Chinach

Paradoksalnie, zamontowanie w pełni funkcjonalnej toalety w samochodzie osobowym nie jest wcale proste. Rysunki patentowe, które wyciekły do Internetu wskazują na zaawansowaną technicznie konstrukcję ukrytą pod fotelem pasażera. Zgodnie z opisem patentowym toaleta ma "wysuwać się spod fotela automatycznie, po naciśnięciu przycisku lub wydaniu komunikatu głosowego".

Konstrukcja wyposażona jest w wentylator i specjalną rurę wentylacyjną, których zadaniem jest usuwanie z wnętrza pojazdu nieprzyjemnych zapachów. Wzorem toalet przenośnych urządzenie posiada też - opróżniany ręcznie - zbiornik na nieczystości. Również jego konstrukcję uznać można za nietypową. Wyposażono go bowiem w specjalną grzałkę i komin wentylacyjny, których zadaniem jest odparowywanie odchodów i usuwanie z wnętrza nadmiaru wilgoci.

Toalety, dozowniki zapachu i półki na buty. Tak Chińczycy walczą o klienta

Firma nie ogłosiła, do jakich modeli trafić może nietypowy fotel pasażera z ukrytą toaletą. Trzeba pamiętać, że na przesyconym nowymi samochodami chińskim rynku producenci ostro rywalizują o uwagę nabywców konkurując nie tylko ceną, ale też właśnie nietypowym wyposażeniem. Nawet w oferowanych w Polsce samochodach chińskich marek znajdziemy - ekscentryczne z punktu widzenia europejskich użytkowników - wyposażenie, jak np. wkomponowane w konsole środkową półki na buty, systemy audio z głośnikami w zagłówkach (pozwalające toczyć rozmowy przez telefon gdy inni pasażerowie słuchają muzyki) czy np. dozowniki zapachu.

Toaleta sposobem na przetrwanie?

Chiny to największy rynek motoryzacyjny świata a polityka lokalnych władz od lat skupia się na stymulowaniu agresywnego rozwoju elektrycznych pojazdów. Taki system sprzyja szybkiemu postępowi i tworzeniu się technologicznych gigantów, ale też spektakularnym bankructwom słabszych graczy.

Najnowsze dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wskazują, że w ubiegłym roku z chińskich fabryk wyjechało ponad 29,4 mln aut - 37,4 proc. wszystkich wyprodukowanych w skali świata nowych samochodów. To wynik ponad trzykrotnie lepszy niż wypracowany przez zakłady produkcyjne w całej Unii Europejskiej.

