W skrócie Samochody elektryczne i hybrydy plug-in według analiz Consumer Reports częściej sprawiają kłopoty niż auta spalinowe.

Główną przyczyną niższej niezawodności nowych technologii w autach elektrycznych są niedopracowane rozwiązania, takie jak baterie i układy zarządzania temperaturą.

Pomimo problemów technicznych właściciele aut elektrycznych deklarują zadowolenie z użytkowania ze względu na niższe koszty eksploatacji i komfort jazdy.

Eksperci zwracają uwagę, że choć samochody elektryczne wydają się konstrukcyjnie prostsze to w praktyce wcale tak nie jest. Brak silnika spalinowego i skrzyni biegów nie oznacza mniejszej liczby potencjalnych usterek, ponieważ nowoczesne auta opierają się na wielu zaawansowanych systemach, które muszą ze sobą współpracować.

Nowa technologia, nowe problemy. Elektryczne auta wcale nie są niezawodne

Głównym powodem niższej niezawodności ma być fakt, że wiele rozwiązań stosowanych w autach elektrycznych dopiero się rozwija. Dotyczy to przede wszystkim baterii, systemów ładowania czy układów zarządzania temperaturą. W przeciwieństwie do silników spalinowych, które są rozwijane od dekad, te technologie wciąż znajdują się na stosunkowo wczesnym etapie.

Najlepszym przykładem jest ogrzewanie. W samochodach spalinowych wykorzystuje się ciepło generowane przez silnik, natomiast w elektrykach trzeba polegać na pompach ciepła lub systemach elektrycznych, które są bardziej złożone i podatne na usterki. Do tego dochodzą elementy takie jak inwertery czy układy ładowania, które również muszą działać prawidłowo.

W przypadku hybryd plug-in sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ łączą one dwa różne światy, co oznacza więcej komponentów i większe ryzyko wystąpienia problemów.

Nie tylko elektryki mają problem. Nowe auta częściej się psują

Warto jednak zaznaczyć, że rosnąca liczba usterek nie dotyczy wyłącznie samochodów elektrycznych. Z najnowszych badań wynika, że ogólnie nowe auta są dziś bardziej awaryjne niż jeszcze kilka lat temu. Winne są przede wszystkim rozbudowane systemy multimedialne i elektronika, które generują najwięcej zgłoszeń od użytkowników.

Obecna sytuacja jest naturalnym etapem rozwoju technologii. Każde nowe rozwiązanie potrzebuje czasu, aby zostać dopracowane. Podobnie było w przeszłości z innymi producentami i technologiami. Jeszcze kilkanaście lat temu hybrydy były traktowane jako eksperyment, a dziś uchodzą za jedne z najbardziej niezawodnych samochodów na rynku. To pokazuje, że wraz z upływem czasu i zdobywanym doświadczeniem producenci eliminują kolejne problemy.

Posiadacze aut elektrycznych są zadowoleni. Wskazują dwa kluczowe czynniki

Pomimo różnych usterek wielu właścicieli aut elektrycznych deklaruje zadowolenie z ich użytkowania. Najczęściej wskazują na niższe koszty eksploatacji oraz komfort jazdy, co sprawia, że dla wielu kierowców są one nadal atrakcyjną alternatywą względem spalinowej konkurencji.

W dobie rosnących cen paliw samochody na prąd stają się coraz bardziej popularne. Choć jeszcze kilka lat temu wskazywano, że kluczowym elementem rozwoju elektromobilności będzie bezawaryjność, dziś można powiedzieć, że duży wpływ ma również sytuacja na świecie. Kierowcy wyraźnie pokazują, że wybierają ten rodzaj napędu, który w danym momencie jest najtańszy, a dodatkowe kwestie związane z posiadaniem auta na prąd traktują jako wartość dodaną.

Nowa Toyota RAV4 - jak wygląda, jak jeździ? Sprawdziliśmy INTERIA.PL