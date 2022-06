Elektryczne oblicze ikony. Siedem rzeczy, którymi zaskoczył nas Ford Mustang Mach-E

Prezentacja partnera

Ford Mustang to jedna z największych ikon w całej historii motoryzacji. Produkowany od roku 1964 model niezmiennie kojarzy się ze sportowymi osiągami oraz designem, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Ponad 50 lat dziedzictwa Mustanga wyraźnie widać w jego nowej, elektrycznej odsłonie. To wciąż ten sam drapieżny wygląd, za który pokochali go fani motoryzacji na całym świecie, wyposażony jednak w szereg najnowocześniejszych rozwiązań, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne samochody. I mimo że zalety tak Mustanga, jak i elektryków są znane od lat, ten model potrafi zaskoczyć. Ford Mustang Mach-E to...

...najlepsze przyspieszenie wśród elektryków

Ford Mustang Mach-E w wersji GT z napędem na cztery koła i mocą 487 koni mechanicznych od 0 do 100 km/h rozpędza się w zaledwie 3,7 sekundy. Czyni go to liderem wśród konkurentów z segmentu elektrycznych SUV-ów. Nie może to jednak dziwić, bowiem Mustang od lat kojarzony jest ze sportem motorowym i nieprzypadkowo ściga się w prestiżowej serii wyścigowej NASCAR. Elektryczna wersja kultowego modelu nie tylko nie porzuca swojego wyścigowego rodowodu, co widać po osiągach czy specjalnym trybie Untamed Plus do jazdy po torze, ale też dorzuca wiele więcej. Choćby przestronne wnętrze, wysoką jakość zastosowanych materiałów czy doskonałe prowadzenie, za które odpowiada zawieszenie adaptacyjne MagneRide.

...imponujący zasięg

Samochody elektryczne przez długie lata postrzegane były jako auta nadające się wyłącznie do miasta. Niewielkie rozmiary, skromny zasięg, ograniczona liczba punktów ładowania... Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, co doskonale widać na przykładzie Forda Mustanga Mach-E. To z jednej strony imponujący zasięg wynoszący nawet 610 km, z drugiej - spore gabaryty i mnóstwo przestrzeni we wnętrzu. Oznacza to, że Mach-E świetnie sprawdzi się w ruchu miejskim (dzięki optymalizacji zużycia energii możliwa jest jazda po mieście bez ładowania nawet przez... dwa tygodnie!), ale również na dłuższych trasach. Tym bardziej że z pomocą przychodzi usługa FordPass Charging Network, pomagająca znaleźć w najbliższej okolicy kompatybilną i niezajętą ładowarkę.

...zdobywca prestiżowych nagród

Mustang Mach-E to zwycięzca wielu uznanych branżowych plebiscytów. W roku 2021 wyróżniony został na przykład w konkursie The Best of Moto, a rok później - w Car of the Year Polska. Podkreślano wówczas, że Mustang Mach-E jak żaden inny samochód połączył historię z przyszłością i nawet w wydaniu elektrycznym nie zatracił swojego sportowego DNA. Warto dodać, że w pierwszym konkursie decydowali zwykli użytkownicy, w drugim - cenieni dziennikarze motoryzacyjni. Na obecną chwilę Ford Mustang Mach-E zdobył tylko w samej Polsce 4 nagrody.

...nowoczesne systemy

Zdjęcie / materiały prasowe

Mustang Mach-E to także szereg nowoczesnych technologii, dbających o bezpieczeństwo podróżujących. Wymienić można choćby systemy zapobiegania kolizjom i wykrywające pieszych, monitorowania martwego pola, utrzymanie pasa ruchu, automatyczne wyszukanie miejsca parkingowego i zaparkowanie czy adaptacyjny tempomat z funkcją Stop & Go. Dość powiedzieć, że Mach-E otrzymał pięć gwiazdek w testach Euro NCAP. Łączność z samochodem gwarantują natomiast FordPass Connect (aplikacja, dzięki której sprawdzimy poziom naładowania czy ustawienia samochodu, zaplanujemy ładowanie samochodu, przygotujemy go zdalnie do trasy np. podgrzewając czy chłodząc wnętrze) oraz Ford SYNC 4A (system komunikacji i rozrywki nowej generacji z 15,5-calowym ekranem dotykowym). Warto wspomnieć o automatycznych i bezprzewodowych aktualizacjach oprogramowania, których celem jest eliminacja drobnych usterek oraz optymalizacja istniejących funkcjonalności i wprowadzanie nowych (samochód może po kilku latach użytkowania stać się lepszy niż w dniu zakupu!), inteligentnym planowaniu trasy czy trzech trybach jazdy (Active, Whisper i Untamed), dostrajających charakterystykę auta do warunków panujących na drodze. Na uwagę zasługuje także intuicyjny system One Pedal Drive, zapewniający płynne i wygodne podróżowanie oraz najbardziej efektywne zarzadzanie procesem odzyskiwania energii z hamowania i przekazaniem jej do baterii

....bogaty wybór wersji

Ford Mustang Mach-E dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia: RWD, AWD oraz GT. Pierwsza z nich napędzana jest na tylną oś, pozostałe - na wszystkie koła. Największe wrażenie bez wątpienia robi wersja GT. To najsilniejsza i najszybsza odsłona Mustanga Mach-E. Wyposażona została w największy akumulator oraz dwusilnikowy układ napędowy o mocy 487 KM z momentem obrotowym wynoszącym aż 860 Nm. Warto jednak pamiętać, że już w standardzie otrzymujemy między innymi skórzaną tapicerkę, najlepszej jakości materiały, podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele w ośmiu kierunkach z funkcją pamięci, bezkluczykową obsługę dzięki aplikacji FordPass oraz światła Full LED.

...niskie koszty eksploatacji

Zdjęcie / materiały prasowe

Użytkowanie samochodu, o czym nie trzeba nikogo przekonywać, nie należy to tanich. Tankowanie, regularna zmiana oleju, kosztowne naprawy... Krótko mówiąc - w przypadku posiadania auta benzynowego lub diesla wizyta u mechanika może skończyć się wysokim rachunkiem do zapłaty. Takiego problemu nie mamy w przypadku elektryków. To nie tylko tańsza jazda, ale również eksploatacja, ponieważ nie znajdziemy tu najbardziej awaryjnych podzespołów. Brak silnika spalinowego oznacza również większą przestronność wnętrza, dodatkowy bagażnik z przodu oraz ciszę podczas jazdy, dzięki czemu można się zrelaksować podczas powrotu z pracy.

...niezapomniane wrażenia z jazdy

Ford Mustang Mach-E to elektryk, na którego zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Fantastyczne osiągi (zarówno w wersji AWD z dużą baterią, jak i we wspominanej wyżej wersji GT), w tym spory moment obrotowy, pozwalają na szybki start natychmiast po wciśnięciu pedału gazu. Cisza w środku pozwala na zupełnie nowy poziom komfortu w przemieszczaniu się. Ale to nie wszystko.

Większość czasu za kierownicą spędzamy w jeździe miejskiej lub podmiejskiej. Dzięki procesowi rekuperacji, czyli odzyskiwaniu energii z hamowania, możemy zmniejszyć ilość zużywanej energii. Oznacza to, że Mach-E świetnie sprawdzi się w ruchu miejskim, a dzięki optymalizacji zużycia energii możliwa jest jazda po mieście bez ładowania nawet przez... dwa tygodnie.

Warto także odnotować, że Mustanga Mach-E posiadacze karty dużej rodziny mogą kupić na korzystnych warunkach ze względu na dopłaty. Program "Mój elektryk" pozwala na uzyskanie dofinansowania w wysokości 27 tys. zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dopłatą w tym przypadku objęte są wszystkie modele Forda Mustanga Mach-E ze względu na brak limitu ceny zakupu. Wnioski można składać do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania budżetu przewidzianego w programie.

Wideo youtube



Prezentacja partnera