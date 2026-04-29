W skrócie Elektryczne busy wracają na trasę do Morskiego Oka, wspierając głównie osoby z niepełnosprawnościami, seniorów i rodziny z małymi dziećmi.

Ceny biletów na kursy różnią się w zależności od odcinka, bilety należy kupić wcześniej online albo w punkcie informacji turystycznej.

Zaprzęgi konne nadal pozostają głównym środkiem transportu na trasie do Morskiego Oka, a elektryczne busy stanowią uzupełnienie.

Według przedstawicieli Tatrzańskiego Parku Narodowego elektryczne busy są jedną z najbardziej ekologicznych, a zarazem efektywnych form transportu w tym rejonie Tatr. Warto jednak zaznaczyć, że e-busy nie służą do masowego przewozu turystów, a przede wszystkim mają być wsparciem dla osób, które mają problem z pokonaniem trasy pieszo.

Chodzi głównie o osoby z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziny z małymi dziećmi. To właśnie dla nich przewidziano bezpośrednie kursy z Zakopanego aż pod samo schronisko nad Morskim Okiem. Oprócz tego busy będą kursować także do Włosienicy oraz do Palenicy Białczańskiej, czyli początku popularnego, około 8-kilometrowego odcinka pieszej trasy.

Busy wracają nad Morskie Oko. Ile kosztuje przejazd?

Pierwsze kursy elektrycznymi busami ruszą już w czwartek przed długim weekendem majowym. Istotny jest fakt, że przejazd na trasie Zakopane - Morskie Oko jest bezpłatny dla osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe osoby muszą kupić bilet - za podróż z Zakopanego do Włosienicy zapłacimy od 54,60 do 89 zł, natomiast z Palenicy Białczańskiej od 40,60 zł do 69 zł. W cenie biletu zawarty jest już wstęp do parku.

Przejazd e-busami jest bezpłatny tylko dla osób niepełnosprawnych. Grzegorz Momot PAP

Zniżki przysługują m.in. posiadaczom Karty Dużej Rodziny, dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz seniorom powyżej 65 lat. Dzieci do 4. roku życia podróżują bezpłatnie. Warto zaznaczyć, że biletów nie kupimy u kierowcy - trzeba to zrobić wcześniej online lub w stacjonarnym punkcie informacji turystycznej w Zakopanem.

W maju i czerwcu będą utrudnienia na trasie do Morskiego Oka

TPN informuje, że utrudnienia na trasie do Morskiego Oka mogą wystąpić w maju i czerwcu z powodu planowanego remontu drogi na odcinku Łysa Polana - Wodogrzmoty Mickiewicza. Dokładny termin prac zostanie podany po przekazaniu informacji przez Powiat Tatrzański. To oznacza, że dostępność kursów i biletów będzie uzależniona od harmonogramu robót.

Konie nadal kluczowe. TPN chce kupić kolejne e-busy

Choć elektryczne busy wracają to na razie nie zmieniają układu sił, bo głównym środkiem transportu na trasie pozostają zaprzęgi konne i nic nie wskazuje na to, aby szybko się to zmieniło. Park stara się co prawda o dofinansowanie na zakup kolejnych 16 pojazdów elektrycznych, ale dopóki flota nie zostanie rozbudowana, konie będą nadal obsługiwać większość ruchu turystycznego.

Temat przewozów nad Morskie Oko od lat budzi emocje. Organizacje prozwierzęce domagają się całkowitego odejścia od transportu konnego, z kolei przedstawiciele branży i środowiska naukowego podkreślają, że przy obecnych regulacjach konie są odpowiednio zabezpieczone, a sam system ma znaczenie dla lokalnej gospodarki i tradycji. Na tej trasie pracuje około 300 koni, które co roku przechodzą badania prowadzone przez Głównego Lekarza Weterynarii.

