W skrócie Tempo rozwoju elektromobilności wyraźnie spowalnia, co widać na przykładzie wyników finansowych LG Energy Solution za pierwszy kwartał 2026 roku.

Zmiany na kluczowych rynkach oraz ograniczenie rządowych dofinansowań wpływają na strategie producentów samochodów i dostawców komponentów.

Popyt na baterie do aut elektrycznych spada, a producenci koncentrują się coraz bardziej na rynku systemów magazynowania energii.

Jednym z najlepszych przykładów hamującego tempa rozwoju jest LG Energy Solution, który opublikował słabsze od oczekiwanych wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 r. Spółka zanotowała wyższą niż prognozowano stratę operacyjną, a jej przychody spadły. Co ważne, bez wsparcia w postaci ulg podatkowych w Stanach Zjednoczonych sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza.

Rozwój aut elektrycznych spada. Ratują je rządowe dofinansowania

Za pogorszeniem sytuacji stoją przede wszystkim zmiany na kluczowych rynkach - w USA ograniczono część wsparcia dla elektromobilności, co uderzyło zarówno w producentów samochodów, jak i dostawców komponentów. Koncerny motoryzacyjne zaczęły rewidować swoje strategie, wstrzymując lub opóźniając część inwestycji związanych z autami elektrycznymi. Pojawiają się także informacje o cięciach produkcji oraz rosnących kosztach transformacji.

Mówiąc o problemach rozwoju elektromobilności nie sposób pominąć konkurencji ze strony Chin, która od lat buduje swoją pozycję w wielu sektorach. Dodatkowo napięcia handlowe i cła jeszcze bardziej komplikują sytuację, czego efektem jest konieczność poszukiwania nowych źródeł przychodów i dywersyfikowania działalności firm, które dotychczas stawiały głównie na produkcję baterii.

Baterie są kluczem do rozwoju aut elektrycznych. Popyt jednak spada

Coraz wyraźniej widać zwrot w stronę systemów magazynowania energii. To segment, który dynamicznie rośnie, m.in. za sprawą rozwoju centrów danych i technologii opartych na sztucznej inteligencji. Zapotrzebowanie na duże magazyny energii rośnie, a producenci baterii starają się wykorzystać ten trend, przekształcając linie produkcyjne i zwiększając moce wytwórcze w tym obszarze.

Dla wielu firm to obecnie najlepszy sposób na zrekompensowanie spadającego popytu na baterie do samochodów elektrycznych. Rynek motoryzacyjny wciąż pozostaje ważny, ale coraz częściej przestaje być jedynym filarem rozwoju. Eksperci podkreślają jednak, że nie oznacza to końca elektromobilności, bo oczywiśćie transformacja nadal trwa, ale jej tempo jest dziś bardziej uzależnione od sytuacji gospodarczej i decyzji politycznych niż jeszcze kilka lat temu.

