W skrócie Dane z 2025 roku pokazują duże różnice w zdawalności egzaminu na prawo jazdy między ośrodkami WORD, sięgające nawet kilku procent w niektórych miastach.

Obowiązkowy etap placu manewrowego odpowiada za znaczącą liczbę niezdanych egzaminów, podczas gdy w innych krajach Unii Europejskiej zrezygnowano z takiej formy testowania.

System egzaminowania w Polsce i uznaniowość egzaminatorów są krytykowane, a Ministerstwo Infrastruktury zleciło analizę mającą na celu ewentualne zmiany przepisów.

Zdawalność egzaminu na prawo jazdy. Skrajne różnice w WORD

Dane z 2025 roku, które pojawiły się w internecie, pokazują duże rozbieżności między ośrodkami. Najwyższa zdawalność jest w Ostrołęce (55,91 proc.), a ponad 50 proc. mają ośrodki w Suwałkach, Lesznie, Tarnobrzegu, Rzeszowie, Poznaniu i Łomży. Na drugim końcu zestawienia znalazły się natomiast Elbląg (27,55), Kraków (29,66 proc) i Radom (31,08).

Najgłośniejszy przykład pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego. Jeden z egzaminatorów przeprowadził tam 891 egzaminów kategorii B. Pozytywny wynik uzyskało tylko 31 osób, co oznacza zdawalność na poziomie 3,5 proc.

W tym samym mieście inny egzaminator zaliczył 50 kandydatów na 1054 egzaminy, co daje niespełna 5 proc. W Łodzi notowano przypadki zdawalności na poziomie 6-8 proc. Dla porównania, średnia krajowa wynosi około 35 proc. W wielu ośrodkach województwa łódzkiego nawet połowa kursantów kończy egzamin już na placu manewrowym, bez wyjazdu na miasto.

Egzamin na prawo jazdy w Polsce. Problem placu manewrowego

Jednym z głównych punktów spornych pozostaje obowiązkowy etap placu manewrowego, obejmujący m.in. jazdę po łuku, parkowanie oraz ruszanie pod górę. W wielu krajach Unii Europejskiej zrezygnowano z takiej formy sprawdzania umiejętności, uznając ją za mało przydatną w realnym ruchu drogowym.

W Polsce plac nadal odgrywa kluczową rolę. Według Tomasza Matuszewskiego, wicedyrektora WORD w Warszawie, około 30 proc. kandydatów odpada właśnie na tym etapie. W jednym z analizowanych przypadków w Piotrkowie Trybunalskim 471 osób zakończyło egzamin na placu, a 389 nie zdało jazdy w mieście. Tylko 31 kandydatów uzyskało wynik pozytywny.

Ministerstwo Infrastruktury zamówiło analizę systemu egzaminowania. Jej wyniki mogą stać się podstawą do zmian przepisów, w tym ewentualnej likwidacji placu manewrowego.

WORD pod ostrzałem

Krytyczne głosy płyną także ze środowiska egzaminatorów. Tomasz Matuszewski mówił na antenie Polskiego Radia Kierowców o "patologii" i nadmiernej uznaniowości w ocenach.

Zwraca uwagę, że przy bardzo sztywnej interpretacji przepisów można oblać kursanta mimo poprawnie wykonanego manewru. Wystarczy drobne uchybienie lub inna ocena sytuacji drogowej. Kontrowersje budzą także egzaminy przerywane z powodu "potencjalnego zagrożenia", bez precyzyjnego opisu błędu. System egzaminowania daje egzaminatorom dużą autonomię w interpretacji zdarzeń, co przy braku jednolitych wytycznych może prowadzić do rozbieżnych decyzji.

Matuszewski podkreśla jednak, że problem dotyczy około 10-15 proc. egzaminatorów. Większość wykonuje swoją pracę rzetelnie, ale pojedyncze przypadki rzutują na wizerunek całego systemu.

Egzamin na prawo jazdy a bezpieczeństwo. Spór wśród ekspertów

W środowisku instruktorów trwa dyskusja, czy niska zdawalność faktycznie przekłada się na większe bezpieczeństwo na drogach. Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy, wskazywał w Polsat News, że średnia zdawalność w Polsce wynosi ok. 35 proc., podczas gdy w wielu krajach Europy sięga 50-70 proc.

Zdaniem części ekspertów restrykcyjny system eliminuje słabszych kierowców. Inni podkreślają, że brak jednolitych standardów ocen i duża uznaniowość podważają sens takiego podejścia. Coraz częściej zwraca się także uwagę na jakość szkolenia oraz brak rzetelnych egzaminów wewnętrznych w części szkół jazdy.

