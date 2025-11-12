W skrócie Ed Sheeran po raz pierwszy w życiu jeździł na motocyklu i przeżył to w Polsce.

Za kierownicą motocykla był influencer VibeBiker, znany z przejażdżek ze znanymi osobami.

Sheeran odbył trasę po Warszawie na Hondzie CBR 600 F4i, dzieląc się swoimi wrażeniami podczas jazdy.

Motocyklista publikujący filmy pod pseudonimem VibeBiker w ostatnim czasie gości sławy z najróżniejszych sektorów. Po odbyciu przejażdżek z wieloma politykami, spotkał się z byłym premierem Polski Janem Krzysztofem Bieleckim, który również okazał się fanem jednośladów. Bielecki chętnie przedstawił swój motocykl BMW R1300GS, a także podzielił się informacją, że w swoim garażu posiada również inny model bawarskiego producenta. Nikt jednak nie spodziewał się, że jego kolejnym gościem będzie znany na całym świecie brytyjski piosenkarz.

Polak przewiózł Eda Sheerana na motocyklu. Jeździli wspólnie po Warszawie

Ed Sheeran to brytyjski piosenkarz, autor tekstów, gitarzysta i producent muzyczny, który światową sławę zdobył dzięki przebojom "Shape of You", "Thinking Out Loud" i "Perfect". Swoją karierę rozpoczynał w londyńskich klubach, a dziś znany jest na całym świecie. Z jego - częstych w ostatnim czasie - wizyt w Polsce skorzystał jeżdżący na motocyklu influencer, któremu udało się zabrać Sheerana na krótką przejażdżkę jednośladem po stolicy.

Piosenkarz na samym wstępie zaznaczył, że będzie to jego pierwsza przejażdżka motocyklem, co potwierdzała jego reakcja na dźwięk czterocylindrowego silnika o pojemności 599 cm3. Sheeran podczas jazdy zaśpiewał również krótką piosenkę opisującą uczucia towarzyszące mu podczas przejażdżki.

Ed Sheeran jeździł na motocyklu w Polsce. Jaką moc ma Honda CBR 600 F4i?

VibeBiker znany jest w internecie z zabierania na krótkie przejażdżki polityków, influencerów oraz gwiazd show-biznesu. Mężczyzna jeździ kultowym modelem CBR 600 F4i, który Honda wprowadziła do sprzedaży w 2001 r. Japońscy inżynierowie od samego początku podkreślali, że wprowadzenie następcy F4 było niejako wymuszone przez samych motocyklistów, którzy mieli już dość ręcznego ssania oraz regulacji i synchronizacji gaźników. Na rynku pojawiło się wtedy sporo nowoczesnych rozwiązań, które znacząco poprawiły komfort jazdy i codzienne użytkowanie. Honda postanowiła zatem utrzymać wyjątkowo udane i sprawdzone DNA poprzednika, wzbogacając je sporą dawką nowoczesności.

W ramie CBR 600 F4i drzemie rzędowy silnik o pojemności 599 cm3, który generuje moc 109 KM. Nie była to najmocniejsza jednostka w stawce, jednak udało się ją dopracować do perfekcji - to właśnie bezawaryjny silnik oraz długowieczna skrzynia biegów były jej największymi atutami.

Za sprawą uniwersalnego charakteru model ten używany jest zarówno do dalekiej turystyki, jazdy po torach wyścigowych, jak i stanowi jeden z najczęściej wybieranych motocykli do nauki stuntu. F4i pierwsze 100 km/h osiąga w czasie 3,5 sekundy i rozpędza się maksymalnie do około 250 km/h.

