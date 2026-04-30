Spis treści: Kiedy ciężarówki mają zakaz jazdy w Polsce w 2026 roku? Kiedy zakaz jazdy ciężarówek w majówkę? Czy tiry nie mogą jeździć w wakacje? Kto jest zwolniony z zakazu ruchu ciężarówek? Co grozi za jazdę na zakazie dla ciężarówek?

Kiedy ciężarówki mają zakaz jazdy w Polsce w 2026 roku?

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (w 2023 roku pojawiło się obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu tego rozporządzenia) stanowi, że w określone dni (dni wolne od pracy, niektóre weekendy, a także dni poprzedzające ważne święta) obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Lista dni, w które kierowcy tych pojazdów nie mogą wyjechać na drogi w 2026 roku prezentuje się następująco:

1 stycznia - Nowy Rok

5 kwietnia - Wielkanoc

6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Święto Konstytucji Trzeciego Maja

24 maja - Zielone Świątki

4 czerwca - Boże Ciało

15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Święto Niepodległości

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

W te dni zakazy obowiązują w godzinach 8:00-22:00. Kierowcy muszą jednak pamiętać również o innych ograniczeniach związanych z tymi dniami, ponieważ zgodnie z polskim prawem dodatkowe, choć znacznie krótsze, bo kilkugodzinne, zakazy działają także w dni, które poprzedzają święta państwowe. Te z kolei działają w godzinach 18:00-22:00. Wyjątek w tej kwestii stanowią wyłącznie dni poprzedzające Nowy Rok oraz pierwszy i, siłą rzeczy, drugi dzień Bożego Narodzenia.

Kiedy zakaz jazdy ciężarówek w majówkę?

W efekcie, choć długi weekend majowy zaczyna się formalnie 1 maja, to już dzień wcześniej kierowcy ciężarówek muszą być przygotowani na utrudnienia. Przez najbliższe dni zakazy będą funkcjonować w następujących okresach:

30 kwietnia (czwartek): od godziny 18:00 do 22:00

1 maja (piątek): od godziny 8:00 do 22:00

2 maja (sobota): od godziny 18:00 do 22:00

3 maja (niedziela): od godziny 8:00 do 22:00

Czy tiry nie mogą jeździć w wakacje?

Warto wiedzieć również, że dodatkowe ograniczenia ruchu obowiązują także w wakacje. Wówczas w piątki poprzedzające weekendy wakacyjne obowiązuje on w godzinach 18:00 do 22:00. W soboty zakaz funkcjonuje w godzinach 14:00-22:00, a w niedzielę 8:00-22:00.

Kto jest zwolniony z zakazu ruchu ciężarówek?

Dla wielu kierowców ciężarówek co prawda najbliższe dni oznaczają przymusowe przestoje w pracy, ale są też tacy, których przepisy wyłączają ze stosowania się do zakazów. Jest to związane z ładunkiem, który dane pojazdy przewożą. Ograniczenia w ruchu nie obowiązują np. transportów przesyłek pocztowych, artykułów spożywczych i medycznych, a także artykułów psujących się szybko. Z zakazu zwolnione są dodatkowo transporty zwierząt oraz pojazdy uczestniczące w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy awarii.

Dodatkowo ze stosowania się do przepisów wyłączone są również ciężarówki wracające z zagranicy, by zakończyć przewóz drogowy lub do odbiorcy przewożonego ładunku (posiadającego siedzibę w Polsce), które opuściły nasz kraj poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy i oczekujące na granicy na wjazd do Polski.

Co grozi za jazdę na zakazie dla ciężarówek?

W przypadku gdy kierowca ciężarówki nie spełnia wyżej wymienionych warunków, a mimo wszystko wyjechał na trasę, może spodziewać się kary. Kierowca może otrzymać grzywnę w wysokości 200-500 zł. Zarządzającemu transportem z kolei grozi kara do 1 tys. zł, a przewoźnikowi do 2 tys. zł.

