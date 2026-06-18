W skrócie 24-letni mężczyzna, podejrzany o zarządzanie grupą zajmującą się oszustwami metodą "na wnuczka", został zatrzymany w Barcelonie.

Śledczy zabezpieczyli Ferrari 458 warte ponad milion złotych, które użytkował zatrzymany, a źródłem funduszy miały być wyłudzenia pieniędzy od seniorów.

Metoda "na wnuczka" polega na podszywaniu się przez przestępców pod członków rodziny w celu wyłudzenia środków finansowych od osób starszych.

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Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali w Barcelonie mężczyznę, który rzekomo był szefem struktury przestępczej zajmującej się oszukiwaniem seniorów. Grupa wykorzystywała dobrze znaną metodę "na wnuczka", w której przestępcy podszywają się pod członków rodziny lub funkcjonariuszy i nakłaniają ofiary do przekazania pieniędzy.

24-letni Polak na szczycie grupy przestępczej. Okradali seniorów metodą "na wnuczka"

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany 24-latek odpowiadał za organizowanie pracy pozostałych członków grupy, wydawanie poleceń, przydzielanie zadań oraz koordynowanie działań prowadzonych na terenie całego kraju. Podlegał jedynie tzw. telefonistom, którzy są uznawani za najważniejszy element grup przestępczych tego typu i odpowiadają za manipulowanie ofiarami podczas rozmów telefonicznych.

Mężczyzna był poszukiwany od sierpnia ubiegłego roku na podstawie listu gończego, a w październiku 2025 r. wydano za nim również Europejski Nakaz Aresztowania. Mimo poszukiwań nadal miał koordynować działalność grupy przemieszczając się pomiędzy różnymi państwami Unii Europejskiej.

Szef grupy przestępczej zatrzymany w Barcelonie. Poszukiwano go od prawie roku

W minionym tygodniu krakowscy policjanci wpadli na nowy trop dotyczący miejsca pobytu 24-latka. Wszystkie ślady oraz zgromadzone dowody wskazywały na to, że mężczyzna przebywa aktualnie w Barcelonie. Po przekazaniu informacji hiszpańskim służbom poszukiwany został zatrzymany już następnego dnia.

Ferrari za pieniądze seniorów. Tyle dorobił się, oszukując metodą "na wnuczka"

Śledczy nie mają wątpliwości, że zatrzymany prowadził wyjątkowo wystawne życie. Korzystał z luksusowych hoteli, podróżował po Europie i poruszał się drogimi samochodami. Według policji pieniądze pochodziły z oszustwa, których ofiarami padali głównie seniorzy.

Funkcjonariusze zabezpieczyli także Ferrari 458 - samochód o wartości przekraczającej milion złotych, który był użytkowany przez zatrzymanego. Sportowe auto z silnikiem V8 o mocy 570 KM zostało odholowane na parking Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i zabezpieczone na poczet przyszłych kar oraz ewentualnych roszczeń.

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24-latek przebywa obecnie w hiszpańskim areszcie, a w najbliższym czasie zapadnie decyzja dotycząca jego przekazania polskim organom ścigania. Śledztwo w sprawie działalności grupy nadal trwa - funkcjonariusze analizują obecnie skalę wyłudzeń i liczbę osób, które mogły paść ofiarą oszustów.

Na czym polega metoda "na wnuczka"?

Metoda "na wnuczka" to jedno z najczęściej spotykanych oszustw wymierzonych w osoby starsze. Przestępcy telefonują do seniorów i podszywając się pod członka rodziny - najczęściej wnuka, wnuczkę lub dziecko - informują o nagłej sytuacji wymagającej pilnej pomocy finansowej. Najczęściej są to historie o wypadkach drogowych, problemach zdrowotnych, zatrzymaniu przez policję czy konieczności natychmiastowego opłacenia kaucji.

Aby uwiarygodnić swoją legendę oszuści często przekazują słuchawkę wspólnikowi podającemu się za policjanta, prokuratora lub adwokata. Następnie nakłaniają seniora do przekazania gotówki osobie, która ma odebrać pieniądze w imieniu krewnego.

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