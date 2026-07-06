Dwa razy drożej za parkowanie. Kolejne miasto podnosi ceny

W skrócie Wrocław planuje wprowadzić od lutego 2027 roku znaczne podwyżki opłat w strefach płatnego parkowania.

Nowy system zakłada automatyczne powiązanie stawek za postój z wysokością minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Władze miasta tłumaczą zmiany rosnącą liczbą kierowców korzystających z miejsc postojowych oraz ich wysokim obłożeniem.

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O planowanych podwyżkach poinformował serwis Tu Wrocław. Projekt nowych stawek przewiduje wyraźny wzrost kosztów parkowania zarówno w centrum miasta, jak i na jego obrzeżach. Przepisy w tej sprawie mają zostać poddane pod głosowanie radnych miejskich w czwartek.

Władze Wrocławia argumentują, że zmiany są odpowiedzią na rosnącą liczbę kierowców korzystających z ulicznych miejsc postojowych oraz coraz większe ich obłożenie. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wzrost płacy minimalnej przy jednoczesnym braku korekty stawek za parkowanie sprzyja zwiększonemu napływowi samochodów do strefy płatnego parkowania.

Według Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przekłada się to na większą liczbę transakcji oraz dodatkowe obciążenie infrastruktury parkingowej. W efekcie, szczególnie w ścisłym centrum, niemal wszystkie miejsca postojowe są zajęte przez większą część dnia, a rotacja pojazdów pozostaje ograniczona.

Koszt parkowania proporcjonalny do wypłaty minimalnej

Nowy system zakłada automatyczne powiązanie stawek z minimalnym wynagrodzeniem w Polsce. W strefie płatnego parkowania pierwsza godzina ma kosztować 0,10 proc. płacy minimalnej, druga 0,12 proc., trzecia 0,14 proc., a każda kolejna ponownie 0,10 proc. W śródmiejskiej strefie A stawki mają wynosić odpowiednio 0,19 proc., 0,22 proc., 0,26 proc. oraz ponownie 0,19 proc., natomiast w strefie B: 0,14 proc., 0,16 proc., 0,19 proc. i 0,14 proc.

Taki mechanizm sprawia, że opłaty będą automatycznie rosły wraz ze wzrostem wynagrodzeń. Obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł, a według szacunków w 2027 roku może przekroczyć 5 tys. zł. Przy takich założeniach pierwsza godzina parkowania w ogólnej strefie miejskiej wyniosłaby około 5 zł, natomiast w strefie śródmiejskiej około 9,50 zł w obszarze A oraz 7 zł w obszarze B.

Ceny za parkowanie mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie

Jakie zatem będą realne koszty? Serwis Tu Wrocław podaje, że po wprowadzeniu zmian pierwsza godzina parkowania może kosztować około 9,50 zł zamiast obecnych 7 zł. Druga godzina wzrośnie do 11 zł, a trzecia sięgnie 13 zł. Podwyżki obejmą również obszary poza śródmieściem - tam pierwsza godzina ma zdrożeć z 3 zł do 5 zł, druga wyniesie 6 zł, a trzecia 7 zł. W praktyce oznacza to, że przy dłuższym postoju całkowite koszty mogą być ponad dwukrotnie wyższe niż obecnie.

Nowe stawki mają zacząć obowiązywać od lutego 2027 roku. Ich ostateczna wysokość zostanie określona po ogłoszeniu poziomu płacy minimalnej we wrześniu.

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