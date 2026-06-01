Spis treści: Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw w całej Warszawie Mniej interwencji policji i straży miejskiej Warszawiacy poparli nocną prohibicję Ponad 200 samorządów już wprowadziło podobne przepisy

To efekt uchwały przyjętej przez Radę Warszawy po kilku miesiącach pilotażu prowadzonego w dwóch dzielnicach.

Nowe przepisy obejmują wszystkie sklepy i stacje benzynowe na terenie miasta. Wyjątek stanowią jedynie punkty handlowe działające w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina. Dla kierowców oznacza to, że podczas nocnego tankowania nie będzie już możliwości zakupu alkoholu.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw w całej Warszawie

Jeszcze do niedawna nocna prohibicja obowiązywała wyłącznie w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Pilotaż rozpoczął się 1 listopada 2025 roku jako element miejskiego programu "Bezpieczna Noc".

Po trzech miesiącach funkcjonowania programu warszawski ratusz przedstawił pierwsze wyniki. Jak poinformował sekretarz miasta Maciej Fijałkowski, w dzielnicach objętych zakazem odnotowano wyraźny spadek liczby interwencji straży miejskiej.

Według przedstawionych danych liczba interwencji w ciągu dnia zmniejszyła się o ponad 10 proc., a nocą o ponad 15 proc. Jeszcze większe różnice pojawiły się po porównaniu dzielnic objętych zakazem z pozostałą częścią miasta.

Jeżeli porównamy dzielnice z zakazem z dzielnicami bez zakazu, to w tych dwóch dzielnicach spadek był na poziomie 23,7 proc., podczas gdy w pozostałych wyniósł 11,1 proc.

Mniej interwencji policji i straży miejskiej

Z danych przedstawionych przez miasto wynika, że nocą różnice były jeszcze bardziej widoczne. W Śródmieściu i na Pradze-Północ liczba interwencji spadła o 23 proc. W dzielnicach bez zakazu odnotowano spadek na poziomie nieco ponad 4 proc.

Jeszcze większy spadek wykazały statystyki Komendy Stołecznej Policji. Według tych danych liczba interwencji zmniejszyła się o ponad 37 proc., a wykroczeń związanych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości było mniej o 43 proc.

Jednocześnie służby zauważyły wzrost liczby interwencji w sąsiednich dzielnicach, między innymi na Woli, Targówku i Pradze-Południe.

Warszawiacy poparli nocną prohibicję

Przed podjęciem decyzji o rozszerzeniu zakazu miasto przeprowadziło badania opinii mieszkańców. W styczniu przepytano telefonicznie tysiąc pełnoletnich warszawiaków, a dodatkowo przeprowadzono 200 wywiadów w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Badanie pokazało wzrost rozpoznawalności programu. W październiku wiedziało o nim 60 proc. mieszkańców, a kilka miesięcy później już 69 proc.

- W badaniach wyszedł też poziom poparcia dla wprowadzenia nocnej prohibicji na poziomie 58 proc. 27 proc. ma opinię negatywną - powiedział Fijałkowski.

W dzielnicach objętych pilotażem poparcie było jeszcze wyższe. W Śródmieściu zakaz popierało 68 proc. mieszkańców, a na Pradze-Północ - 63 proc.

Ponad 200 samorządów już wprowadziło podobne przepisy

Warszawa nie jest pierwszym miastem, które zdecydowało się na ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Takie rozwiązania funkcjonują już w ponad 200 samorządach w całej Polsce.

Zakaz obowiązuje między innymi w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie i Bydgoszczy. Część miast, takich jak Poznań, Wrocław, Katowice czy Rzeszów, ograniczyła sprzedaż alkoholu jedynie w śródmieściu lub na starówkach.

Od początku tego roku do grona miast z nocną prohibicją dołączyły także Lublin, Opole, Ełk i Koło.

W stolicy droga do wprowadzenia zakazu była długa. Pomysł pojawił się za sprawą projektu przygotowanego przez Miasto Jest Nasze. Początkowo sceptyczny wobec takiego rozwiązania był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z czasem zmienił stanowisko, a po pilotażu w dwóch dzielnicach zdecydowano o rozszerzeniu zakazu na całe miasto.

