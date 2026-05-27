Spis treści: Jak wygląda DS N7? Jakie rozmiary ma DS N7? Jakie napędy ma DS N7? Wyposażenie DS N7 Ile kosztuje DS N7?

Jak wygląda DS N7?

DS N7 jest następcą najlepiej sprzedającego się modelu marki, czyli DS7. Podobnie jak N8 i N4 jest reprezentantem nowej strategii nazewniczej francuskiej marki. Oprócz tego wprowadzono również znane już ze wspomnianych dwóch modeli założenia nowego języka stylistycznego. Mamy z przodu czarny panel z podświetlanymi elementami oraz logotypem francuskiej marki. Pionowe światła do jazdy dziennej mają kształt litery "V". Z tyłu również uwagę zwraca sygnatura świetlna oraz dwa napisy "DS AUTOMOBILES" i znajdujący się pod nim "N7".

Jakie rozmiary ma DS N7?

Auto jest też nieco większe od swojego poprzednika. Ma 4,66 m długości (poprzednia generacja miała 4,59 m). Wzrósł również rozstaw osi 2,79 m (wcześniej 2,74 m). Szerokość i wysokość się nie zmieniły.

Jakie napędy ma DS N7?

DS N7 dostępny jest obecnie w czterech wariantach, ale aż trzy z nich stanowią wersje elektryczne. W przypadku zasilanych prądem odmian mamy do wyboru następujące:

E-Tense FWD: 230 KM (260 KM w funkcji boost), 343 Nm, czas 0-100 km/h 7,7 s, prędkość maksymalna 190 km/h, pojemność użytkowa akumulatora 73,7 kWh, zasięg do 539 km w cyklu mieszanym (według norm WLTP)

E-Tense FWD Long Range: 245 KM (280 KM w funkcji boost), 343 Nm, czas 0-100 km/h 7,8 s, prędkość maksymalna 190 km/h, pojemność użytkowa akumulatora 97,2 kWh, zasięg do 734 km w cyklu mieszanym WLTP

E-Tense AWD Long Range: 350 KM (375 KM w funkcji boost), 509 Nm, czas 0-100 km/h 5,4 s, prędkość maksymalna 190 km/h, pojemność użytkowa akumulatora 97,2 kWh, zasięg do 674 km w cyklu mieszanym WLTP

Wszystkie elektryczne warianty mogą przyjąć prąd stały o mocy 160 kW, co pozwala uzupełnić poziom naładowania akumulatora od 20 do 80 proc. w 27 minut w dwóch mocniejszych wariantach i 31 w odmianie podstawowej.

W ofercie jest również odmiana określana przez producenta jako Hybrid - to jedyna wersja napędowa wyposażona w jednostkę spalinową. Bazą jest trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,2 l generujący 136 KM. Wspomaga go silnik elektryczny o mocy 28 KM. Moc systemowa wynosi 145 KM. Za obsługę przełożeń odpowiada sześciobiegowa automatyczna skrzynia dwusprzęgłowa.

Energia gromadzona jest natomiast w akumulatorze o pojemności 0,43 kWh. Udział napędu elektrycznego jest na tyle mocny, że na samym prądzie przejedzie nawet 50 proc. czasu jazdy w ruchu miejskim i podmiejskim. Deklarowane przez producenta średnie zużycie paliwa wynosi 5,3-5,6 l/100 km.

Wyposażenie DS N7

Do wyboru są cztery wersje wyposażenia. W podstawowej, N7, znajdziemy m.in.:

10,25-calowy zestaw wskaźników

16-calowy ekran multimediów

bezprzewodową łączność z telefonem za pomocą Android Auto i Apple CarPlay

6-głośnikowy system audio

przednie fotele regulowane w sześciu kierunkach

automatyczną klimatyzację dwustrefową

kamerę cofania

czujniki parkowania z tyłu

tempomat adaptacyjny

asystenta utrzymania pasa ruchu

reflektory Full LED

tylne światła LED 3D

Wyższa wersja Pallas wprowadza dodatkowo:

bezprzewodową wentylowaną ładowarkę do smartfona

specjalny emblemat "Pallas" na masce

przednie fotele regulowane w 8 kierunkach, z elektryczną regulacją pochylenia siedziska

podgrzewanie przednich foteli

elektrycznie otwieraną klapę bagażnika

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION - skanuje nierówności na drodze w czasie rzeczywistym przy użyciu kamery i czujników oraz na bieżąco dostosowuje pracę zawieszenia (standard tylko dla 350-konnego napędu elektrycznego)

czujniki parkowania z przodu, z tyłu i po bokach

W odmianie Etoile można liczyć ponadto na:

podświetlane logo DS na oparciach przednich foteli

emblemat Etoile na masce

podświetlany panel z przodu

pamięć ustawień fotela kierowcy

nawiew ciepłego powietrza na szyję

system kamer 360 stopni

system monitorowania martwego pola

Topowa wersja, La Premiere, wprowadza również:

system audio HiFi ELECTRA 3D by FOCAL

emblemat LA PREMIÈRE na masce

przednie fotele z wentylacją i masażem

podgrzewane skrajne tylne siedzenia

podgrzewaną przednią szybę

podgrzewaną kierownicę

panoramiczny szklany dach

Ile kosztuje DS N7?

Ceny DS N7 w Polsce zaczynają się od 179 900 zł za odmianę Hybrid w podstawowej wersji wyposażenia N7. Warianty elektryczne nie są dostępne w tej podstawowej odmianie. Wszystkie zaczynają się od odmiany Pallas. Wówczas musimy zapłacić co najmniej 229 900 zł za wersję 230-konną, 252 900 zł za odmianę 245-konną i 270 900 zł w przypadku wariantu 350-konnego. Na szczycie oferty znajduje się natomiast topowy wariant elektryczny z wyposażeniem La Premiere - startuje od 314 900 zł. Jeśli jednak ktoś chciałby zamówić wersję z silnikiem wysokoprężnym, to wciąż jest taka możliwość. Chodzi jednak o poprzednią generację - w podstawowej specyfikacji trzeba zapłacić 201 tys. zł.

Jak prezentuje się na tle konkurencji? Lexus NX, czyli auto mające dokładnie 4,66 m długości, dostępne jest jako hybryda o mocy 200 KM i hybryda plug-in generująca 292 KM mocy systemowej. Pierwsza startuje od kwoty 215 900 zł (przecena z 232 900 zł), druga od 268 800 zł (przecena z 309 900 zł).

Audi Q5 z kolei ma znacznie bogatszą paletę napędową. Znajdziemy tutaj warianty benzynowe (204 KM, 272 KM), wysokoprężne (204 KM) i hybrydy plug-in (299 KM i 367 KM). Dodatkowo obok klasycznego SUV-a mamy również odmianę Sportback. Ceny Q5 zaczynają się od 238 500 zł za SUV-a i od 256 tys. zł za wariant Sportback.

