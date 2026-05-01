W skrócie Orlen podniósł hurtowe ceny benzyny i oleju napędowego, co może wpłynąć na wyższe ceny na stacjach.

Od 31 marca obowiązują maksymalne ceny paliw na stacjach, ustalane według średnich cen hurtowych powiększonych o podatki, opłaty i marże.

Wzrost cen paliw w Polsce wynika z wysokich cen ropy na globalnym rynku, wywołanych atakiem USA i Izraela na Iran

Ceny paliw Orlen - podwyżki cen benzyny i oleju napędowego

W czwartek Orlen podniósł hurtowe ceny paliw. Benzyna bezołowiowa 95 zdrożała o 168 zł za m3, do poziomu 5681 zł. Olej napędowy podrożał o 159 zł i kosztuje obecnie 6470 zł za m3.

Oznacza to wzrost rzędu kilkunastu groszy na litrze paliwa w hurcie. Takie zmiany, przy obecnych regulowanych odgórnie cenach, szybko odbijają się na pylonach stacji.

W środę benzyna zdrożała o 45 zł, do 5513 zł za m3, natomiast olej napędowy potaniał o 73 zł, do 6311 zł.

Ceny paliw w Polsce - wciąż działa program CPN

Od 31 marca obowiązują obowiązują program CPN ("Ceny paliw niżej"), który znacząco obniża koszty tankowania. Stawka VAT na paliwo została zmniejszona z 23 do 8 procent. Dodatkowo obniżono akcyzę - o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Oprócz zmian podatkowych wprowadzono także mechanizm maksymalnych cen paliw. Ministerstwo energii publikuje je codziennie w dni robocze, a nowe stawki zaczynają obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu. Obecnie maksymalne ceny wynoszą:

benzyna 95 - do 6,28 zł za litr

benzyna 98 - do 6,77 zł za litr

olej napędowy - do 7,14 zł za litr

Cena maksymalna opiera się na formule, która uwzględnia średnią cenę hurtową paliw w Polsce, do której doliczane są podatki, opłaty oraz stała marża sprzedażowa wynosząca 30 groszy na litrze.

Dlaczego ceny paliw rosną? Sytuacja na rynku ropy

Wzrost cen paliw w Polsce jest bezpośrednio związany z sytuacją na globalnym rynku ropy. Atak USA i Izraela na Iran sprawił, że notowania tego surowca osiągnęły najwyższe poziomy od czterech lat. Problemem są zakłócenia w produkcji, ale przede wszystkim blokada cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowych dostaw ropy.

Baryłka ropy WTI kosztuje obecnie ponad 109 USD, rosnąc o 2,22 proc. Z kolei ropa Brent wyceniana jest na ponad 123 USD za baryłkę, po wzroście o 4,73 proc.

Droższa ropa oznacza wyższe koszty produkcji paliw, co szybko przekłada się na ceny hurtowe, a następnie detaliczne.

Audi Q4 e-tron ma większą moc, zasięg i największy ekran. Podłączysz do niego wiertarkę INTERIA.PL