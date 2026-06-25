Drogowcy mają dobre wiadomości dla kierowców przed wakacjami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała o ograniczeniu prac remontowych na sieci dróg krajowych przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Jak wyjaśnił rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak, decyzja wynika zarówno z przewidywanego wzrostu natężenia ruchu, jak i zapowiadanych wysokich temperatur.

Ograniczamy wszystkie prace na sieci dróg krajowych, wszystkie remonty, wszystkie te prace, które nie są niezbędne, z wyjątkiem tych dotyczących bezpieczeństwa. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, odsuwamy prace w czasie

Działania są prowadzone we współpracy z wykonawcami i firmami odpowiadającymi za utrzymanie dróg. Celem jest zapewnienie kierowcom możliwie największej przepustowości tras podczas pierwszego wakacyjnego weekendu.

Mniej zwężeń na drogach krajowych

GDDKiA zapowiada również czasowe znoszenie części ograniczeń w ruchu. Tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne, zwężenia związane z remontami zostaną zlikwidowane, a kierowcy ponownie będą mogli korzystać z pełnej szerokości jezdni.

- Tam, gdzie było jakieś zawężenie, będziemy starali się rozszerzać przekrój drogi. Tam, gdzie było zwężenie do jednego pasa, związane z remontem, będziemy się starali, oczywiście tam, gdzie to możliwe, żeby były dwa pasy - zapowiedział Piechowiak.

Upały a podróż samochodem. GDDKiA wyda zalecenia dla kierowców

Przed nadchodzącą falą wysokich temperatur drogowcy przygotowują także kampanię informacyjną dla kierowców. GDDKiA będzie zachęcać do planowania wyjazdów poza godzinami największego upału oraz przypominać o zabraniu odpowiedniej ilości wody.

Szczególną uwagę zwrócono na sytuacje, w których kierowcy mogą utknąć w korkach lub napotkać inne utrudnienia. W takich przypadkach zapas wody dla wszystkich pasażerów może okazać się niezbędny.

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Rzecznik GDDKiA odniósł się również do obaw związanych z wpływem wysokich temperatur na stan nawierzchni. Jak podkreślił, nowoczesne technologie wykorzystywane przy budowie dróg sprawiają, że problem powstawania kolein praktycznie został wyeliminowany.

- W tej chwili nawierzchnie są wytrzymałe, zarówno asfaltowe, jak i betonowe. Problem kolein nawet na drogach bardzo obciążonych ruchem już nie występuje - zaznaczył Szymon Piechowiak.





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