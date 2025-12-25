W skrócie Otwarto prawie 16 km nowego odcinka drogi ekspresowej S7, łączącej Żukowo i węzeł Gdańsk Południe, co domyka całą 32-kilometrową Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej.

Na nowej trasie kierowcy mogą korzystać z trzech nowych węzłów drogowych oraz bogatej infrastruktury, choć początkowo obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h ze względu na bezpieczeństwo.

Inwestycja znacząco ułatwi ruch w Trójmieście i dojazd do Warszawy, odciążając dotychczas mocno zakorkowane drogi w regionie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Otwarcie tego odcinka oznacza, że cała, licząca 32 kilometry długości Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) łącząca węzły Chwaszczyno i Gdańsk Południe została już oddana do ruchu.

Na otwartym odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej nie pojedziemy szybciej niż 100 km/h

Udostępniona 23 grudnia trasa stanowi przedłużenie OMT od Gdańska Południe w stronę Żukowa jako fragment wciąż budowanej drogi ekspresowej S7 łączącej Gdynię, Warszawę, Kielce i Kraków w stronę Rabki-Zdroju. Z 750 km ekspresówki przejezdnych jest już 691 km, trwają jeszcze jedynie prace w okolicach Warszawy oraz Krakowa.

Na nowym odcinku znalazły się trzy węzły drogowe; wyremontowany Gdańsk Południe, Lublewo Gdańskie i Żukowo łączący drogę z obwodnicą tejże miejscowości. Elementy infrastruktury uzupełniają Miejsca Obsługi Podróżnych Widlino (między Lublewem Gdańskim oraz Żukowem), 5 estakad, 23 wiadukty, 2 mosty i 10 przejść dla zwierząt.

Na początku nie pojedziemy otwartym odcinkiem szybciej niż 100 km/h. Do tego musimy uważać na dzikie zwierzęta, których, według Dyrekcji, jest pełno w lasach wokół Lublewa Gdańskiego i Żukowa. Co prawda trasa jest odgrodzona, jednak drogowcy w dalszym ciągu proszą o ostrożność.

Otwarto Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej, jednak w okolicy Gdańska wciąż trwają prace

Pierwszy odcinek OMT, Chwaszczyno - Żukowo, został otwarty już w czerwcu br., Budimexowi udało się go zbudować jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Następnie udostępniono fragment obwodnicy Żukowa w ciągu drogi krajowej nr 20. Wciąż trwają prace nad ok. 1-kilometrowym odcinkiem tejże obwodnicy między Żukowem a DK7, który wymagał przeprojektowania kluczowego ronda w Lniskach.

Na ten odcinek musimy poczekać prawdopodobnie do początku przyszłego roku. Kierowcy mogą jednak korzystać z tras umożliwiających przejazd między Chwaszczynem i Glinczem w rejonie krajowej 20.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej ułatwi dojazd z Trójmiasta do Warszawy

32-kilometrowa OMT łączy Południową Obwodnicę Gdańska (Gdańsk Południe - Żuławy Zachód) i drogę ekspresową S6, odciążając mocno zakorkowaną Obwodnicę Trójmiasta. Do tego węzeł Gdańsk Południe zapewnia połączenie z autostradą A1 spinającą Polskę północną i południową.

Zobacz również: Polskie drogi Na Mazowszu powstanie nowy odcinek drogi S19 o długości 32 km Wojciech Sontowski

Obwodnica Żukowa z kolei pomoże odciążyć miasto. Zaczyna się ona skrzyżowaniem z drogą krajową nr 20 w Glinczu, następnie przecina w Żukowie z drogą ekspresową S7 i planowo zakończy włączeniem do drogi krajowej nr 7 w Lniskach poprzez wspomniany już, kilometrowy odcinek.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL