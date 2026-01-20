W skrócie Obwodnica Bolesławia, oddana do użytku w grudniu 2022 roku za 7,5 mln zł, została zamknięta po dwóch miesiącach z powodu zapadlisk i zalania wodą.

Znaczna część drogi znalazła się pod wodą i zamieniła w lodowisko, a długość zalanego odcinka sięga już 222 metrów, z możliwością dalszego powiększania się zbiornika.

Inwestycja nie zostanie prawdopodobnie ponownie otwarta, a konflikt dotyczący odpowiedzialności uderzył najbardziej w mieszkańców, którzy utracili nową obwodnicę.

W 2022 roku, po wielu miesiącach oczekiwań, kierowcy w Bolesławiu wreszcie doczekali się nowej obwodnicy. Inwestycja o wartości 7,5 mln zł została uroczyście otwarta, jednak radość nie trwała długo. Zaledwie po dwóch miesiącach trasę zamknięto - na jednym z nasypów pojawiło się zapadlisko o głębokości około pięciu metrów, a wkrótce także kolejne poważne uszkodzenia.

Obwodnica Bolesławia sporą atrakcją. Nie o to jednak chodziło

Z czasem sytuacja na obwodnicy Bolesławia zaczęła się wyraźnie pogarszać. Najpierw w asfalcie powstała wyrwa o głębokości około 2,5 metra, a po wyłączeniu systemu odwadniania dawnego wyrobiska poziom wód gruntowych gwałtownie się podniósł. Problem szybko zainteresował media, które informowały o wodzie wdzierającej się na nową trasę. Mieszkańcy zaczęli przyjeżdżać na miejsce, a w sieci pojawiły się zdjęcia zalanej drogi. Wśród internautów obwodnica zyskała ironiczne miano "podwodnicy".

"Podwodnica" zamieniła się w wielkie lodowisko

Obecnie pod wodą znajduje się już kilkudziesięciometrowy fragment obwodnicy Bolesławia. Zalewisko, które utworzyło się w tym miejscu, pochłonęło nie tylko odcinek drogi, ale również okoliczne krzewy, drzewa oraz wcześniejsze zapadliska. Bariery ochronne całkowicie zniknęły pod taflą wody, a zbiornik nadal się powiększa.

Na początku września, na granicy suchej jezdni i zalewiska, pojawił się kolorowy napis "Just Be Crazy". W styczniu, wraz z nadejściem mrozów, powierzchnia wody zamarzła i zamieniła się w rozległe lodowisko. Jak informuje serwis Olkusz.tv, długość zalanej części drogi sięga już 222 metrów. Szacuje się, że powierzchnia zbiornika może docelowo osiągnąć blisko 22 hektary, a jego głębokość wynieść od 6 do 8 metrów.

7,5 mln zł wyrzucone w błoto. Najwięcej stracili mieszkańcy

Niestety wszystko wskazuje na to, że obwodnica Bolesławia już nigdy nie zostanie przywrócona do użytkowania. Oznacza to, że inwestycja o wartości 7,5 mln zł funkcjonowała w praktyce zaledwie przez dwa miesiące. Od początku realizacji projektowi towarzyszył także spór pomiędzy władzami powiatu olkuskiego a przedstawicielami Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław", dotyczący odpowiedzialności za skutki geologiczne w rejonie inwestycji.

Liczne spory i błędy planistycznych najbardziej dotknęły mieszkańców Bolesławia. To oni stracili dostęp do nowej obwodnicy - inwestycji, która miała poprawić komfort codziennego życia i wyprowadzić ruch tranzytowy poza miejscowość. Powstałe w tym rejonie zalewisko pochłonęło nie tylko fragment drogi, ale również okoliczną roślinność oraz obszary wcześniej dotknięte zapadliskami. W obliczu obecnych warunków pogodowych i rosnącego poziomu wód gruntowych coraz częściej pojawiają się obawy, że w przyszłości zagrożone mogą być także pobliskie zabudowania.

