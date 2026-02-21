wiaNie, lód się nie załamał, nie doszło również do wypadku czy kolizji. Mimo tego na brzeg zalewu zadysponowano kilka policyjnych patroli, zastęp strażaków oraz załogę karetki pogotowia. Wszystko dlatego, że na numer alarmowy dotarło zgłoszenie od świadków, którzy poinformowali, że "po tafli zamarzniętego zbiornika jeździ z dużą prędkością kierowca samochodu i driftuje".

Driftował na zamarzniętym zalewie. Postawił na nogi służby

Na widok służb kierowca Opla Omega sam zjechał z lodu. Jak się okazało, za kierownicą siedział 41-letni mieszkaniec Lublina.

Policjanci nie znaleźli podstaw do ukarania mężczyzny mandatem. Dopatrzyli się jednak wycieków z silnika, przez co zatrzymali dowód rejestracyjny Omegi.

Funkcjonariusze zebrali również zeznania świadków i cała sprawa trafi do sądu, który oceni, czy swoją jazdą kierowca stworzył zagrożenie bezpieczeństwa.

Opel Omega ma tylny napęd, kierowca mógł więc naprawdę podriftować Policja

Nowe przepisy dotyczące driftu nie obowiązują na zamarzniętych akwenach

Od 29 stycznia obowiązuje nowe przepisy penalizujące drift. Na ich mocy mandat za driftowanie czy jazdę na jednym kole wynosi 1500 zł lub 2500 zł, jeśli doszło przy tym do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa. Przepis ten obowiązuje jednak na drogach publicznych. W polskim prawie nie ma natomiast przepisu zabraniające driftowania na zamarzniętych akwenach. Jedynym przepisem, na który w tym wypadku może powołać się sąd jest art. 86 kodeksu wykroczeń:

Kto prowadzi pojazd mechaniczny w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Sąd będzie musiał jednak uznać, że kierowca takie zagrożenie stworzył, a to - wobec np. poniższego nagrania - może być trudne.

Na zamarzniętych Śniardwach powstał tor do driftowania

Kierowcy chętnie wykorzystują tegoroczną ostrą zimę do tego, by podnieść umiejętności panowania nad samochodem na lodzie lub po prostu - pojeździć bokami. W miejscowości Nowe Guty na zamarzniętym jeziorze Śniardwy powstał nawet specjalny tor dla samochodów, na którym kierowcy ćwiczą jazdę poślizgami.

Nie ma uregulowań prawnych dotyczących ścigania się na lodzie. Nie ma przepisów zakazujących wchodzenia czy wjazdu samochodem na lód. Możemy i sprawdzamy to, czy kierowcy nie naruszyli przepisów porządkowych ruchu drogowego czy przepisów dotyczących środowiska

