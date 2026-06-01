Drastyczny wzrost wypłat z polis OC i AC. W który dzień lepiej nie wyjeżdżać?

Spis treści: Szkody z OC komunikacyjnego. Ponad 263 tys. zgłoszeń w trzy miesiące Najwięcej szkód kierowcy zgłaszają w poniedziałki Autocasco zyskuje popularność. Coraz więcej kierowców kupuje AC Poniedziałek liderem także w statystykach AC Czy polisy podrożeją?

Najnowsze dane Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pokazują nie tylko rosnące koszty likwidacji szkód, ale także interesującą zmianę w zachowaniach kierowców. Najwięcej zdarzeń skutkujących wypłatą odszkodowań miało miejsce w poniedziałki, a nie - jak tradycyjnie do tej pory - w piątki.

Szkody z OC komunikacyjnego. Ponad 263 tys. zgłoszeń w trzy miesiące

Na koniec pierwszego kwartału aktywnych było ponad 31,2 mln polis OC komunikacyjnego. To właśnie z tych obowiązkowych ubezpieczeń pokrywane są szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu przez sprawców kolizji i wypadków.

Od stycznia do końca marca poszkodowani zgłosili ponad 263 tys. szkód z polis OC. W tej liczbie znalazło się ponad 11 tys. szkód osobowych, czyli takich, które dotyczyły zdrowia lub życia uczestników zdarzeń drogowych.

Łączna wartość odszkodowań wypłaconych z OC komunikacyjnego wyniosła 3,2 mld zł. Same świadczenia związane ze szkodami osobowymi przekroczyły 406 mln zł.

Najwięcej szkód kierowcy zgłaszają w poniedziałki

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwrócił uwagę na ciekawą zmianę dotyczącą dni tygodnia, w których dochodzi do zdarzeń skutkujących wypłatą odszkodowań.

Najwięcej szkód zgłoszonych z polis OC dotyczyło zdarzeń, do których doszło w poniedziałki. Ten dzień odpowiadał za 17,9 proc. wszystkich zgłoszeń.

Na drugim biegunie znalazły się niedziele. Zdarzenia z tego dnia stanowiły jedynie 6,6 proc. wszystkich szkód zgłaszanych z obowiązkowych polis komunikacyjnych. Jak widać, "niedzielni kierowcy" wcale nie są zagrożeniem na drogach.

Jeszcze rok wcześniej liderem statystyk były piątki. UFG podkreśla, że doszło więc do zmiany względem danych za 2025 rok.

Autocasco zyskuje popularność. Coraz więcej kierowców kupuje AC

Na koniec marca aktywnych było ponad 8,3 mln umów AC, co oznacza, że relacja liczby polis autocasco do polis OC wyniosła 26,7 proc (około 1 na 4 kierowców kupuje nie tylko OC, ale również AC). Według UFG potwierdza to utrzymujący się trend wzrostowy popularności dobrowolnego ubezpieczenia chroniącego własny pojazd.

W pierwszym kwartale kierowcy zgłosili blisko 220 tys. szkód z polis AC. Wartość wypłaconych odszkodowań sięgnęła niemal 2,5 mld zł.

Poniedziałek liderem także w statystykach AC

Podobnie jak w przypadku OC, również w przypadku AC najwięcej zgłoszeń dotyczyło zdarzeń, które wydarzyły się w poniedziałki. Według danych UFG odpowiadały one za 19,2 proc. wszystkich roszczeń.

Najrzadziej kierowcy zgłaszali szkody po zdarzeniach niedzielnych, które stanowiły 8,9 proc. wszystkich przypadków.

Czy polisy podrożeją?

Tak gwałtowny wzrost wypłat z tytułu odszkodowań może sprawić, że ubezpieczyciele będą chcieli podnieść ceny polis. Decydujące mogą być dane z kolejnych kwartałów.





