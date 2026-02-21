W przyszłym tygodniu ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach będą rosły. Największa podwyżka, jak przewidują analitycy BM Reflex, dotknie olej napędowy, który może podrożeć nawet o 15 groszy na litrze.

Nadchodzą drastyczne podwyżki paliw

Podwyżki cen paliw już pojawiły się na rynku hurtowym i teraz znajdzie to odbicie na pylonach stacji paliw.

"Wzrost ryzyka geopolitycznego po wtorkowych rozmowach w Genewie i braku porozumienia między USA a Iranem, powoduje wzrost cen ropy do poziomu najwyższego od lipca ub. roku. Jednocześnie złoty traci na wartości wobec dolara, a to wszystko niemal gwarantuje nam droższe paliwa na rynku krajowym" - prognozują analitycy BM Reflex.

Jak bardzo zdrożeje paliwo w przyszłym tygodniu?

W ich ocenie, w nadchodzącym tygodniu, zaczynającym się 23 lutego, benzyna 95 może podrożeć o 10 gr na litrze, osiągając cenę 5,67 zł za litr. Za benzynę 98 kierowcy również będą płacić o 10 gr więcej na litrze, co przełoży się na cenę 6,53 zł.

Jednak największa podwyżka dotknie olej napędowy. To paliwo może podrożeć nawet o 15 groszy na litrze, co oznacza przebicie psychologicznej bariery 6 zł za litr. Pod koniec przyszłego tygodnia cena diesla może sięgnąć nawet 6,07 zł/l.

Zdaniem analityków znacznie mniejsze podwyżki dotkną gaz LPG, który może podrożeć o o 4 gr na litrze, osiągając cenę 2,80 zł.

Notowaliśmy już podwyżki, ale jeszcze na wielu stacjach ceny były stabilne. Średnio za benzyny i olej napędowy płaciliśmy o 2 – 3 gr/l więcej niż przed tygodniem, a za autogaz 4 gr/l

Analitycy przypomnieli, że w tym tygodniu sytuacja na stacjach była "wyraźnie zróżnicowana".

Zdaniem ekspertów, uwzględniając już odnotowaną skalę podwyżek w hurcie i prawdopodobny dalszy ich wzrost, w kolejnym tygodniu podwyżki na stacjach będą "bardziej odczuwalne".

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL