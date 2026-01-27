Dramatyczne sceny na stacji paliw. Samochód stanął w ogniu

Do dramatycznych scen doszło w niedzielę na MOP-ie Stobiecko Szlacheckie przy autostradzie A1 pod Łodzią. Niedaleko dystrybutorów z paliwem zaczęło się palić Audi A3. Ogień pojawił się pod maską i zaczął obejmować cały samochód.

Policjanci ugasili pożar samochodu

Na szczęście przypadkowo na miejscu pojawili się funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, którzy zabezpieczali przejazd kibiców. Widząc, że małe samochodowe gaśnice nie radzą sobie z ogniem, natychmiast przystąpili do akcji, wykorzystując większe gaśnice, które zawsze na stacjach znajdują się w pobliżu dystrybutorów.

W sumie potrzebne było użycie aż pięciu takich gaśnic, ale samochód udało się ugasić, dzięki czemu ogień nie zagroził stacji. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera nasobna jednego z policjantów, a nagranie zostało opublikowane w sieci.

Pożar samochodu na stacji. Pomogli policjanci Policja

Podczas, gdy policjanci gasili Audi, jego kierowca próbował wezwać pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy. Jak jednak informują policjanci, z uwagi na silne emocje, nie był w stanie przedstawić dyspozytorowi podstawowych informacji. Słysząc to jeden z funkcjonariuszy ruszył mężczyźnie z pomocą, przejął rozmowę, przekazując wszystkie niezbędne dane dotyczące miejsca i okoliczności zdarzenia.

Po ugaszeniu pożaru przez policjantów, na miejsce przybyła załoga Państwowej Straży Pożarnej z Radomska, która zajęła się zabezpieczeniem pojazdu. Świadkowie zdarzenia potwierdzili, że w pożarze nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielania pomocy medycznej.

Gdyby jednak na miejscu przypadkiem nie pojawili się policjanci, cała sprawa mogłaby mieć znacznie większe konsekwencje niż uszkodzenie samochodu.