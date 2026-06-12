Dramatyczne sceny na drodze S6. Kierowca Forda siał terror na drodze

Do opisywanych zdarzeń doszło 6 czerwca na drodze S6. Jak wynika z nagrań z kamer monitoringu, kierowca niebieskiego Forda wjechał na drogę pod prąd na węźle Kiełpino i rozpoczął jazdę lewym (szybszym) pasem), nie reagując na sygnały dawane przez innych kierowców.

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Kierowca jechał pod prąd, nie próbował zawrócić, nie reagował na sygnały

Kierowca minął kilka węzłów drogowych, na których miał okazję zaprzestać niebezpiecznej jazdy, minął MOP i niewzruszony jechał pod prąd, wielokrotnie doprowadzając do skrajnie groźnych sytuacji - kilku kierowców dosłownie w ostatnich chwili zdążyło zjechać na prawy pas, dzięki czemu uniknęli czołowego zderzenia.

Świadkowie zdarzenia o niebezpiecznej jeździe niebieskiego Forda wielokrotnie informowali policję. W efekcie funkcjonariusze zorganizowali blokadę drogi na węźle Nowogard Północ i tam zakończyły się wyczyny kierowcy.

Kierowcą zajmie się sąd. To koniec jazdy samochodem?

Samochodem kierował 75-letni mężczyzna, badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo, a ze względu na wagę popełnionych wykroczeń odstąpili od wystawiania mandatu i skierowali do sądu wnioski o ukaranie kierowcy oraz weryfikację posiadanych przez niego uprawnień.

Nie jest wykluczone, właściciel Forda więcej nie wsiądzie za kierownicę.

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