Dramatyczne potrącenie na przejściu. 6-letnie dziecko trafiło do szpitala

W skrócie Na przejściu dla pieszych w Mysłowicach potrącone zostało 6-letnie dziecko przez samochód prowadzony przez 73-letniego mężczyznę.

Nagranie z monitoringu pokazuje przebieg wypadku

Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy, a sprawa trafi do sądu, funkcjonariusze apelują o ostrożność do pieszych i kierowców.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Do opisywanych zdarzeń doszło na ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach. Na nagraniu widać, jak do przejścia dla pieszych podchodzi kobieta z dzieckiem i bez zatrzymywania wchodzi na pasy. W tym samym momencie na przejście wjeżdża czerwona Honda, prowadzona przez 73-letniego mężczyznę.

Dziecko potrącone na przejściu w Mysłowicach

Kierowca nie miał możliwości wyhamowania, kobieta dostrzegła to w ostatniej chwili i się zatrzymała. Niestety, jej 6-letnie dziecko nie mogło widzieć samochodu, a ponieważ nie było prowadzone za rękę, weszło na przejście i zostało uderzone prawym przednim błotnikiem samochodu.

Wypadek został uchwycony przez kamerę monitoringu:

6-latek potrącony na przejściu dla pieszych Policja

Dziecko nie odniosło poważnych obrażeń

Dziecko zostało przewiezione do szpitala, na szczęście okazało się, że prędkość samochodu była na tyle niewielka, że nie odniosło poważnych obrażeń.

Przybyli na miejsce policjanci zadecydowali o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy i skierowania sprawy do sądu, który będzie ustalał, kto i w jakim stopniu przyczynił się do tego wypadku.

Ważny apel policjantów do pieszych i kierowców

Funkcjonariusze zwrócili się również z apelem, zarówno do pieszych, jak i kierowców.

Do pieszych zaapelowali, by zawsze wchodzili na przejście po upewnieniu się, że kierujący jest w stanie zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa. Ponadto przypomnieli, że to po stronie opiekuna leży odpowiedni nadzór nad dziećmi, tak, by uniknąć podobnych zdarzeń.

Z kolei do kierowców zaapelowali, by w rejonie przejść dla pieszych, ograniczyli swoją prędkość i zachowali szczególną uwagę, upewniając się czy nie zbliża się do niego pieszy.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w rejonie przejść dla pieszych zarówno na kierowcach, jak i na pieszych ciąży wiele obowiązków, które jasno i wyraźnie zapisano w przepisach.

Jakie obowiązki ma kierowca przed przejściem?

Prawo nakazuje ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu i wchodzącemu na przejście. Art. 13. ust 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi:

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Podobny zapis znajdziemy również w artykule 26 definiującym obowiązki kierującego wobec pieszych:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.

Jakie obowiązki przed i na przejściu ma pieszy?

Warto przy tym pamiętać, że również na pieszych korzystających z przejścia ciąży wiele obowiązków. Najważniejszy z nich zapisano we wspomnianym już wyżej art. 13 i to od razu w punkcie 1:

Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

Tak więc w obszarze przejścia dla pieszych szczególną ostrożność musi zachować i pieszy i kierowcy. Pieszego dotyczy nie tylko przed przejściem, ale również podczas przechodzenia.

O kolejnych obowiązkach pieszych mówi art. 14 Prawa o Ruchu Drogowym. Czytamy w nim m.in, że pieszym zabrania się:

wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów: a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi

zwalniania kroku lub zatrzymywania się, bez uzasadnionej potrzeby , podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko.

korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni.

Trzeba również pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Art. 13. PoRD mówi:

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

W skrócie, w obowiązującym stanie prawnym pieszym nie wolno wchodzić na przejście wprost pod nadjeżdżający samochód. A jeśli zachowując ten warunek, wchodzą na przejście zyskują pierwszeństwo przed samochodem.