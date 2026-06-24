W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zmiany mające zapobiec łamaniu sądowych zakazów prowadzenia pojazdów przez kierowców po alkoholu.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowymi przepisami, które mają wyeliminować możliwość orzekania wyroków w zawieszeniu dla osób łamiących sądowe zakazy.

Rozważane jest wprowadzenie obowiązku weryfikacji prawa jazdy przez wypożyczalnie samochodów, by utrudnić osobom bez uprawnień wynajmowanie aut.

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Podczas rozmowy w RMF FM minister został zapytany o pijanych kierowców zatrzymywanych przez policję, mimo kilku obowiązujących ich zakazów prowadzenia.

Żurek przyznał, że Ministerstwo Sprawiedliwości ma ograniczone możliwości wpływania na indywidualne rozstrzygnięcia sądów. Jak podkreślił, wynika to z zasady niezawisłości sędziowskiej.

To niestety tak jest, że mamy ten atrybut niezawisłości i możemy jedynie wywierać presję taką, że będziemy odwoływać się od tych decyzji sądu wtedy, kiedy uznajemy za złe

Według niego ważną rolę odgrywają również media, które nagłaśniają przypadki kierowców ignorujących sądowe zakazy oraz pokazują konsekwencje takich zachowań.

- Media pokazując tę patologię i pokazując potencjalnie później ofiary tych sprawców, mogą moim zdaniem pośrednio wpływać na to, jak zareaguje konkretny sędzia - stwierdził Żurek.

Zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących zakaz prowadzenia

Minister ujawnił, że w resorcie trwają prace nad kolejnym zaostrzeniem przepisów. Odpowiada za nie Departament Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Celem zmian jest ograniczenie możliwości stosowania łagodniejszych kar wobec sprawców, którzy świadomie lekceważą sądowe zakazy.

Jak wyjaśnił Żurek, nowe regulacje mają sprawić, że w części przypadków sądy nie będą mogły orzekać kar w zawieszeniu. Zamiast tego kierowcy łamiący zakazy mieliby obowiązkowo trafiać do zakładów karnych.

Będziemy się starali zaostrzyć przepisy, tak żeby jednak w pewnych wypadkach nie dać sądowi wyboru, że sąd może, tylko że będzie oblig skazania, czyli sprawcy nie będą mieli kary w zawieszeniu, tylko będą kierowani do zakładu karnego

Obowiązkowa weryfikacja prawa jazdy przy wynajmie auta?

W rozmowie pojawił się również temat dodatkowych zabezpieczeń, które mogłyby utrudnić osobom bez uprawnień korzystanie z samochodów. Minister wskazał, że rozważane jest wprowadzenie obowiązku sprawdzania uprawnień kierowców przez wypożyczalnie samochodów.

Takie rozwiązanie miałoby ograniczyć sytuacje, w których osoba z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów lub bez ważnego prawa jazdy bez przeszkód wynajmuje auto i wyjeżdża nim na drogę.

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