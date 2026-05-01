Spis treści: Dowód rejestracyjny samochodu do likwidacji Nowe możliwości w mObywatelu Przez internet zgłosimy sprzedaż samochodu Kiedy znikną papierowe dowody rejestracyjne? Prawo jazdy również będzie tylko cyfrowe

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zakłada on m.in., że co do zasady, dowód rejestracyjny będzie wydawany w formie dokumentu elektronicznego, który będzie generowany w systemie obsługującym centralną ewidencję pojazdów (CEP). Innymi słowy - dowód rejestracyjny będzie wpisem w bazie danych.

Przypomnijmy, że dziś każdy samochód posiada dokument fizyczny. Nie trzeba go jednak wozić, wszystkie potrzebne dane policjanci podczas kontroli drogowej mogą sprawdzić łącząc się z system CEP. Dowód rejestracyjny jest jednak potrzebny podczas badania na stacji kontroli pojazdów.

Dowód rejestracyjny samochodu do likwidacji

Gdy nowe przepisy wejdą w życie, dokument w formie fizycznej domyślnie nie będzie w ogóle wydawany. Jeśli jednak właściciel pojazdu, będzie chciał taki dowód rejestracyjny otrzymać, to będzie mógł o to zawnioskować. Wówczas dokument będzie można odebrać osobiście w urzędzie lub poprosić o wysłanie go pocztą.

Likwidacja fizycznego dowodu rejestracyjnego to nie koniec nowości, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Cyfryzacji.

Nowe możliwości w mObywatelu

Nowe przepisy mają też umożliwić złożenie wniosku o wydanie, wymianę i przedłużenie prawa jazdy, a także karty kwalifikacji kierowcy m.in. w aplikacji mObywatel. Online ma być też możliwe zgłoszenie utraty i zniszczenia prawa jazdy oraz potwierdzenie odbioru dokumentu w przypadku jego doręczenia pocztą.

Ponadto przez internet rodzice będą mogli wyrazić zgodę na przystąpienie niepełnoletniego dziecka do procesu nabywania uprawnień.

Dowodu rejestracyjnego już dziś nie trzeba wozić w samochodzie

Przez internet zgłosimy sprzedaż samochodu

Elektronicznie będzie też można m.in zawrzeć umowę sprzedaży pojazdu, zgłosić sprzedaż, powiadomić zakład ubezpieczeń o przeniesieniu prawa własności pojazdu oraz zgłosić utratę tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Ponadto urzędy wydające prawa jazdy będą pobierały z centralnej ewidencji kierowców dane dotyczące m.in. orzeczeń lekarskich i psychologicznych czy ukończenia kursu reedukacyjnego, zniknie więc konieczność osobistego dostarczania papierowych zaświadczeń.

"Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw elektronicznie oraz uproszczeń w procedurach rejestracji pojazdów przyczyni się do skrócenia czasu załatwienia spraw urzędowych, zmniejszenia liczby dokumentów oraz procedur niezbędnych do załatwienia spraw urzędowych" - informuje Ministerstwo Cyfryzacji w Ocenie Skutków Regulacji.

Kiedy znikną papierowe dowody rejestracyjne?

By wdrożenie wszystkich powyższych funkcjonalności było możliwe konieczne będzie rozszerzenie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPiK). To również przewiduje nowelizacja przepisów.

Dowód rejestracyjny jest dziś potrzebny podczas przeglądów i sprzedaży samochodu

Projekt nowelizacji ustawy został w czwartek skierowany do opiniowania m.in. przez Prezesa UODO, Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolii Polskich, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Jednostki te mają 30 dni na wysłanie ewentualnych uwag do projektu.

Rząd chce by nowe przepisy weszły w życie w czerwcu 2028, a więc za dwa lata.

Prawo jazdy również będzie tylko cyfrowe

Warto dodać, że planowana jest likwidacja nie tylko fizycznego dowodu rejestracyjnego, ale również prawa jazdy. Tego z kolei chce Unia Europejska. Dokument fizyczny zastąpi cyfrowe prawo jazdy, które będzie ustandaryzowanym dokumentem ważnym we wszystkich krajach unijnych i dostępnym w unijnej aplikacji. Również w tym wypadku dokument fizyczny będzie wydawany na życzenie kierowcy.

Przepisy o cyfrowym prawie jazdy mają zostać wdrożone przez państwa członkowskie do listopada 2029 roku.

