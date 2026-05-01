Dowód rejestracyjny do likwidacji. Ministerstwo Cyfryzacji podało termin
Dowód rejestracyjny to jeden z tych dokumentów, który niewiele zmienił się od dziesięcioleci. W obecnych czasach rozkładany papierowy dokument, w który wbijane są pieczątki to już anachronizm, nie jest więc zaskoczeniem, że czekają go zmiany. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, dni dowodów rejestracyjnych w obecnej formie są już policzone - po zmianach dowody fizyczne w ogóle nie będą wydawane. Wiadomo już również, kiedy nowe zasady wejdą w życie.
Spis treści:
- Dowód rejestracyjny samochodu do likwidacji
- Nowe możliwości w mObywatelu
- Przez internet zgłosimy sprzedaż samochodu
- Kiedy znikną papierowe dowody rejestracyjne?
- Prawo jazdy również będzie tylko cyfrowe
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zakłada on m.in., że co do zasady, dowód rejestracyjny będzie wydawany w formie dokumentu elektronicznego, który będzie generowany w systemie obsługującym centralną ewidencję pojazdów (CEP). Innymi słowy - dowód rejestracyjny będzie wpisem w bazie danych.
Przypomnijmy, że dziś każdy samochód posiada dokument fizyczny. Nie trzeba go jednak wozić, wszystkie potrzebne dane policjanci podczas kontroli drogowej mogą sprawdzić łącząc się z system CEP. Dowód rejestracyjny jest jednak potrzebny podczas badania na stacji kontroli pojazdów.
Dowód rejestracyjny samochodu do likwidacji
Gdy nowe przepisy wejdą w życie, dokument w formie fizycznej domyślnie nie będzie w ogóle wydawany. Jeśli jednak właściciel pojazdu, będzie chciał taki dowód rejestracyjny otrzymać, to będzie mógł o to zawnioskować. Wówczas dokument będzie można odebrać osobiście w urzędzie lub poprosić o wysłanie go pocztą.
Likwidacja fizycznego dowodu rejestracyjnego to nie koniec nowości, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Cyfryzacji.
Nowe możliwości w mObywatelu
Nowe przepisy mają też umożliwić złożenie wniosku o wydanie, wymianę i przedłużenie prawa jazdy, a także karty kwalifikacji kierowcy m.in. w aplikacji mObywatel. Online ma być też możliwe zgłoszenie utraty i zniszczenia prawa jazdy oraz potwierdzenie odbioru dokumentu w przypadku jego doręczenia pocztą.
Ponadto przez internet rodzice będą mogli wyrazić zgodę na przystąpienie niepełnoletniego dziecka do procesu nabywania uprawnień.
Przez internet zgłosimy sprzedaż samochodu
Elektronicznie będzie też można m.in zawrzeć umowę sprzedaży pojazdu, zgłosić sprzedaż, powiadomić zakład ubezpieczeń o przeniesieniu prawa własności pojazdu oraz zgłosić utratę tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.
Ponadto urzędy wydające prawa jazdy będą pobierały z centralnej ewidencji kierowców dane dotyczące m.in. orzeczeń lekarskich i psychologicznych czy ukończenia kursu reedukacyjnego, zniknie więc konieczność osobistego dostarczania papierowych zaświadczeń.
"Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw elektronicznie oraz uproszczeń w procedurach rejestracji pojazdów przyczyni się do skrócenia czasu załatwienia spraw urzędowych, zmniejszenia liczby dokumentów oraz procedur niezbędnych do załatwienia spraw urzędowych" - informuje Ministerstwo Cyfryzacji w Ocenie Skutków Regulacji.
Kiedy znikną papierowe dowody rejestracyjne?
By wdrożenie wszystkich powyższych funkcjonalności było możliwe konieczne będzie rozszerzenie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPiK). To również przewiduje nowelizacja przepisów.
Projekt nowelizacji ustawy został w czwartek skierowany do opiniowania m.in. przez Prezesa UODO, Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolii Polskich, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Jednostki te mają 30 dni na wysłanie ewentualnych uwag do projektu.
Rząd chce by nowe przepisy weszły w życie w czerwcu 2028, a więc za dwa lata.
Prawo jazdy również będzie tylko cyfrowe
Warto dodać, że planowana jest likwidacja nie tylko fizycznego dowodu rejestracyjnego, ale również prawa jazdy. Tego z kolei chce Unia Europejska. Dokument fizyczny zastąpi cyfrowe prawo jazdy, które będzie ustandaryzowanym dokumentem ważnym we wszystkich krajach unijnych i dostępnym w unijnej aplikacji. Również w tym wypadku dokument fizyczny będzie wydawany na życzenie kierowcy.
Przepisy o cyfrowym prawie jazdy mają zostać wdrożone przez państwa członkowskie do listopada 2029 roku.