Financial Times, dotarł do unijnego projektu przepisów, które mogą znacząco wpłynąć na rynek pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Według dokumentu, samochody korzystające z dotacji państwowych lub należące do podmiotów publicznych musiałyby w co najmniej 70 proc. składać się z materiałów pochodzących z Europy. Przepisy mają wzmocnić lokalne łańcuchy dostaw i chronić producentów przed presją taniego importu, szczególnie z Chin.

Ustawa, określana roboczo jako "Industrial Accelerator Act", ma zostać oficjalnie przedstawiona pod koniec lutego. Stanowi ona część szerszego pakietu wsparcia dla sektora motoryzacyjnego. W jej ramach Komisja planuje także mniej rygorystyczne normy emisyjne, co ma pomóc producentom w okresie transformacji energetycznej, a jednocześnie zachować miejsca pracy i wartość dodaną w europejskim przemyśle samochodowym.

Samochód powinien składać się z lokalnych części

Wprowadzenie wymogów dotyczących lokalnych komponentów spotkało się z mieszanym przyjęciem w branży. Dostawcy, w tym firmy takie jak Valeo podkreślają, że większość części montowanych w europejskich samochodach już teraz pochodzi z UE, a nowe przepisy mogłyby jedynie utrzymać obecny poziom inwestycji.

O wprowadzenie jasnych kryteriów dot. europejskich komponentów od dawna apelowała organizacja lobbingowa CLEPA i europejscy dostawcy baterii. Ich zdaniem może to być kluczowe dla zmniejszenia zależności od zewnętrznych rynków i ochrony miejsc pracy w Unii Europejskiej. Zdaniem lobbystów, samochód europejski powinien składać się w co najmniej 75 proc. z europejskich komponentów, aby zapewnić autentyczną wartość przemysłową.

Chińskie elementy i omijanie regulacji

Tymczasem większość europejskich producentów nadal korzysta z dostawców z Chin i Korei Południowej. Stary Kontynent jest bowiem silnie uzależniony od wschodniego rynku w zakresie przetwarzania litu, produkcji ogniw bateryjnych i wielu komponentów elektronicznych. Szybkie narzucenie wysokich progów lokalnej produkcji oznaczałoby konieczność przyspieszonych, kosztownych inwestycji.

Analitycy zwracają jednak uwagę, że już teraz niektórzy producenci inwestują w lokalne fabryki. Przykładem jest współpraca Stellantis i Mercedesa w ramach projektu ACC, zajmującego się produkcją akumulatorów, Ponadto od 2025 roku Komisja Europejska wspiera rozwój lokalnych łańcuchów dostaw m.in. poprzez fundusz w wysokości 1,8 mld euro na europejskie gigafabryki.

Dostawcy podkreślają jednak, że przepisy powinny obejmować wszystkie komponenty samochodu, aby uniknąć sytuacji, w której chińskie firmy omijają regulacje, montując pojazdy w UE z importowanych zestawów części.

Podziały wśród producentów i negocjacje

Firmy motoryzacyjne mają podzielone stanowisko wobec planowanych regulacji. BMW i Mercedes, mając silną obecność na rynku chińskim, sprzeciwiają się narzuceniu tak wysokich progów dot. europejskich komponentów. Jak twierdzą - zbyt agresywne regulacje po stronie UE mogłyby spotkać się z reakcją partnerów handlowych. Pomysł wstępnie poparło Renault, choć zaproponowało próg 60 proc. w ujęciu całej firmy.

Szef Mercedesa i przewodniczący grupy ACEA, Ola Kallenius, przewiduje intensywne dyskusje w nadchodzących miesiącach, podkreślając, że regulacje muszą być precyzyjne, by nie wywołać nieprzewidzianych skutków.

