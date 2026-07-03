Spis treści: Jak dochodzi do niezapłacenia opłaty autostradowej? Ile czasu na dopłatę za autostradę we Włoszech? Zasada 10 lat. Kiedy przedawnia się opłata autostradowa Co zrobić, gdy dostaniesz pismo Nivi SpA?

Wezwania do zapłaty za autostradę najczęściej pochodzą od firmy Nivi SpA - to biuro windykacyjne z siedzibą we Florencji, oficjalnie działające na zlecenie niektórych włoskich spółek autostradowych, takich jak Autostrade per l'Italia. Jego zadaniem jest ściąganie od właścicieli pojazdów opłat, które z jakiegoś powodu nie zostały uiszczone na bramce.

Warto podkreślić, że sama firma działa legalnie, a pismo od niej nie jest oszustwem - choć bywa mylone z próbami wyłudzenia. Nie oznacza to jednak, że każde roszczenie jest zasadne. Zdarza się, że wezwanie trafia do osób, które opłatę faktycznie uregulowały.

Jak dochodzi do niezapłacenia opłaty autostradowej?

Powodów bywa kilka i często nie mają one nic wspólnego z celowym unikaniem opłaty. Automat na wjeździe może być niesprawny i nie wyda biletu. Przy płatności bezgotówkowej terminal może nie zaakceptować ważnej karty mimo wystarczających środków, a szlaban i tak się otworzy - kierowca po naciśnięciu przycisku pomocy dostaje wtedy pokwitowanie z adnotacją "mancato pagamento", czyli "niezapłacone", do późniejszego uregulowania.

Do problemów dochodzi też podczas strajków obsługi bramek, gdy kierowców przepuszcza się przez otwarte szlabany przy zielonym świetle. Częstą pułapką jest również omyłkowy wjazd na pas Telepass, zarezerwowany dla pojazdów z automatycznym pobieraniem opłaty - na takim pasie zwykle nie ma nawet kasy, przy której można zapłacić. Osobna kategoria to system Free Flow, w którym nie ma fizycznej bramki, a opłata pobierana jest wyłącznie elektronicznie.

Ile czasu na dopłatę za autostradę we Włoszech?

Opłatę można uregulować w ciągu 15 dni od przejazdu, przelewem na rzecz właściwej spółki autostradowej - część z nich oferuje też bezpłatną płatność online. To najprostszy sposób, by zamknąć sprawę, zanim dopłata wzrośnie.

Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, zaległość najpierw przejmuje włoskie biuro Nivi SpA, a później polska lub inna zagraniczna firma windykacyjna - za każdym razem doliczając stosowne opłaty manipulacyjne.

Osobny przypadek to sytuacja, gdy na wjeździe nie udało się pobrać biletu - wtedy na bramce wyjazdowej nie sposób udowodnić przejechanego odcinka, więc naliczana jest podwyższona opłata, do wysokości stawki za najdłuższą możliwą trasę. Jeśli jednak da się inaczej wykazać faktycznie pokonany dystans, na przykład rachunkami z hoteli, stacji paliw czy sklepów z okolicy wjazdu, spółka autostradowa zwykle odstępuje od podwyższonej należności.

Zasada 10 lat. Kiedy przedawnia się opłata autostradowa

To wyjaśnia, dlaczego pisma potrafią przychodzić z takim opóźnieniem. Opłata autostradowa jest we Włoszech roszczeniem cywilnoprawnym, które przedawnia się dopiero po dziesięciu latach. Oznacza to, że należności sprzed kilku lat wciąż są ważne, a Nivi SpA może wysyłać wezwania nawet długo po zakończonych przejazdach.

Co zrobić, gdy dostaniesz pismo Nivi SpA?

Jeśli zachowały się dowody uiszczenia opłaty - pokwitowania z bramki, wyciąg z karty kredytowej czy potwierdzenie przelewu - należy je skopiować i niezwłocznie wysłać do Nivi SpA. Kto nie ma już żadnych dokumentów, bo wyjazd miał miejsce lata temu, powinien możliwie wiarygodnie opisać, jaką konkretnie trasą jechał i w jaki sposób wtedy uregulował opłatę.

Ignorowanie pisma to najgorsze rozwiązanie. Brak reakcji oznacza kolejne wezwania, tym razem od firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, i rosnące koszty - zapadły już zresztą wyroki sądów, w których roszczenia za włoską autostradę zostały skutecznie wyegzekwowane.

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