Nowy silnik Mach Power 2.0T został certyfikowany przez chińską organizację CATARC Huacheng. Według Dongfenga ma łączyć wysoką sprawność z osiągami wymaganymi w cięższych samochodach - rodzinnych SUV-ach oraz modelach wykorzystywanych do holowania przyczep i częstej jazdy z pełnym obciążeniem.

Nowy silnik Dongfeng 2.0 ma napędzać duże hybrydowe SUV-y

Nowa jednostka osiąga 45,5 proc. sprawności cieplnej. To bardzo wysoki wynik, choć nie najwyższy wśród chińskich producentów. BYD deklaruje sprawność 46,06 proc., Geely - 48,41 proc., a Chery - 44,5 proc. Na pierwszy rzut oka wygląda więc na jednego z wielu uczestników tego wyścigu. Różnice wynoszą zaledwie kilka dziesiątych punktu procentowego. Pokazuje to, jak wyrównany stał się wyścig o sprawność nowoczesnych napędów hybrydowych.

Dopiero po przyjrzeniu się konstrukcji widać, dlaczego premiera tej jednostki zwróciła uwagę branży. Rekordowe wartości osiągały dotąd głównie silniki benzynowe o pojemności 1,5 litra, przeznaczone przede wszystkim do kompaktowych i średniej wielkości samochodów. Dongfeng obrał inny kierunek.

Nowy Mach Power 2.0T został opracowany z myślą o większych, cięższych SUV-ach, gdzie utrzymanie wysokiej sprawności jest znacznie trudniejsze. To właśnie ten segment odpowiada dziś za znaczną część sprzedaży nowych samochodów zarówno w Chinach, jak i w Europie. Silnik musi zapewnić nie tylko niskie zużycie paliwa, ale również wysoki moment obrotowy, dobre osiągi oraz odpowiedni zapas mocy podczas jazdy z pełnym obciążeniem lub holowania przyczepy. Właśnie dlatego wynik 45,5 proc. należy oceniać w kontekście przeznaczenia tej jednostki, a nie wyłącznie samej liczby.

Jak działa nowy silnik hybrydowy Dongfenga?

Nowa jednostka wykorzystuje opracowany przez producenta system spalania MAKC, który ma poprawiać przebieg procesu spalania i ograniczać zjawisko spalania stukowego. Silnik otrzymał wydłużony skok tłoka (stosunek skoku do średnicy cylindra wynosi 1,29), bezpośredni wtrysk paliwa pod ciśnieniem 350 barów oraz chłodzony, niskociśnieniowy układ recyrkulacji spalin EGR. Według producenta rozwiązania te mogą ograniczyć zużycie paliwa o 3-10 proc., zależnie od warunków eksploatacji.

Zmniejszono również opory wewnętrzne jednostki. Zastosowano elektronicznie sterowaną pompę oleju o zmiennej wydajności, powłoki DLC ograniczające tarcie oraz turbosprężarkę o zmiennej geometrii. Według Dongfenga pozwoliło to zwiększyć zakres najbardziej efektywnej pracy silnika o około 30 proc. względem poprzedniej generacji.

Chińskie marki coraz mocniej rozwijają silniki hybrydowe

Premiera Dongfenga nie jest odosobnionym przypadkiem. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy praktycznie wszyscy najwięksi chińscy producenci przedstawili nowe generacje napędów hybrydowych o rekordowo wysokiej sprawności.

BYD rozwija piątą generację układu DM-i, Geely wprowadza rodzinę napędów Thor AI Hybrid, a Chery rozwija własny system CSH. Każdy z producentów podaje dziś sprawność silników przekraczającą 44 proc., a liderzy zbliżają się już do 50 proc. Jeszcze niedawno głównym polem rywalizacji był zasięg samochodów elektrycznych. Dziś coraz większe znaczenie zyskuje efektywność nowoczesnych silników spalinowych współpracujących z napędem elektrycznym.

Czy Europa przegrywa wyścig o napędy hybrydowe?

Na taki wniosek jest jeszcze za wcześnie. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że w rozwoju napędów hybrydowych chińscy producenci zaczynają nadawać tempo zmian.

To nie oznacza, że europejskie i japońskie koncerny przestały rozwijać napędy hybrydowe. W ostatnich latach znaczna część inwestycji została jednak skierowana na elektromobilność i rozwój akumulatorów, podczas gdy chińscy producenci równolegle inwestowali zarówno w samochody elektryczne, jak i coraz bardziej zaawansowane silniki spalinowe.

Silnik Dongfenga jest kolejnym przykładem tej strategii. Nie ustanawia rekordu sprawności, ale pokazuje, że najbardziej zaawansowane rozwiązania trafiają już również do dużych, turbodoładowanych jednostek przeznaczonych dla SUV-ów. Dla europejskich producentów to sygnał, że rywalizacja technologiczna będzie rozstrzygać się nie tylko na rynku samochodów elektrycznych, lecz także napędów hybrydowych.





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