W skrócie Mercedes uzyskał zgodę w Niemczech na testowanie turkusowych świateł sygnalizujących tryb autonomicznej jazdy.

Nowe światła mają poprawić bezpieczeństwo oraz ułatwić identyfikację pojazdów autonomicznych przez służby i innych uczestników ruchu.

Podobne rozwiązania są testowane w USA, a Polska przygotowuje zmiany prawne, które umożliwią testy aut autonomicznych.

Nowe wyposażenie w samochodach. Turkusowe światła

Koncern ogłosił, że władze Niemiec udzieliły zgody na wykorzystywanie specjalnych świateł obrysowych, których zadaniem jest sygnalizowanie zautomatyzowanego trybu jazdy. Zezwolenie ma charakter testowy i obowiązuje na obszarze całego kraju do lipca 2028 roku. Jest to kolejna inicjatywa Niemiec ukierunkowana na rozwój technologii pojazdów przyszłości. Wcześniej kraj ten jako pierwszy dopuścił możliwość zautomatyzowanej jazdy na poziomie 3 w określonych warunkach.

władze Niemiec wydały zgodę na stosowanie specjalnych świateł obrysowych, które sygnalizują zautomatyzowaną jazdę. Mercedes-Benz materiały prasowe

Co oznaczają turkusowe światła w samochodach?

Nowe oświetlenie zewnętrzne ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale też pełnić funkcję informacyjną. Turkusowe światła będą sygnalizować, że pojazd porusza się w trybie zautomatyzowanym, dzięki czemu inni uczestnicy ruchu będą mogli łatwiej ocenić jego zachowanie na drodze. Dodatkowo rozwiązanie to pomoże służbom drogowym i policji w szybszym określeniu, czy kierowca ma prawo wykonywać inne czynności niż prowadzenie samochodu - co dopuszcza warunkowo zautomatyzowana jazda.

Specjalne zezwolenie przyznane przez Regionalną Radę Stuttgartu ma charakter czasowy i zostało wydane w celach testowych. Wyniki przeprowadzonych badań mogą stanowić podstawę do opracowania przepisów prawnych umożliwiających wdrożenie tego rozwiązania w produkcji seryjnej. Warto dodać, że testy analogicznego systemu prowadzone są już w amerykańskich stanach Nevada i Kalifornia, gdzie Mercedes uzyskał stosowne zgody w 2023 roku.

Turkusowe światła także w Polsce?

Śladem zachodnich krajów również Polska przygotowuje się na nadejście ery samochodów autonomicznych. Ministerstwo Infrastruktury już na początku 2024 roku rozpoczęło prace nad zmianami w Prawie o ruchu drogowym, które mają pozwolić na testowanie tego typu pojazdów na polskich drogach. Po wprowadzeniu nowych przepisów producenci będą mogli wprowadzać na rynek auta z systemem autonomicznej jazdy trzeciego stopnia, co otworzy nowy rozdział w rozwoju technologii motoryzacyjnych w naszym kraju.

