W skrócie Od dziś obowiązują niższe, maksymalne ceny benzyny i diesla ogłoszone przez Ministerstwo Energii.

Stacje paliw sprzedające paliwo powyżej ustalonych limitów podlegają karom do 1 mln zł i są kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową.

Obniżony VAT na paliwa obowiązuje do końca miesiąca, a niższa akcyza do połowy kwietnia, z możliwością przedłużenia w zależności od sytuacji światowej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Działania rządu realnie wprowadziły pewnego rodzaju stagnację na rynku paliwowym w Polsce. Każdego dnia roboczego ustalane są nowe ceny maksymalne, które mają za zadanie zminimalizować wahania na światowym rynku, do których doszło w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zamknięcia cieśniny Ormuz. W piątek kwoty na pylonach będą niższe niż wczoraj.

Maksymalne ceny paliw w piątek 10 kwietnia. Benzyna i diesel nieco tańsze

Z najnowszego obwieszczenia opublikowanego przez Ministerstwo Energii wynika, że w piątek litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,17 zł, a benzyny 98 - 6,77 zł. Jeszcze tańszy będzie diesel, którego cena maksymalna została ustalona na poziomie 7,66 zł za litr.

To wyraźna różnica względem czwartku, bo dzień wcześniej kierowcy musieli liczyć się z wyższymi stawkami - benzyna 95 kosztowała maksymalnie 6,27 zł, benzyna 98 - 6,88 zł, a olej napędowy aż 7,83 zł za litr. W praktyce oznacza to spadki rzędu kilkunastu groszy na każdym litrze paliwa, a to oczywiście bardzo dobra wiadomość dla wszystkich zmotoryzowanych.

Paliwa tanieją, ale na jak długo? Mechanizm działa codziennie

Zmiany cen nie są przypadkowe, bo wynikają z obowiązującego w Polsce mechanizmu maksymalnych stawek. Ministerstwo Energii publikuje je każdego dnia roboczego w Monitorze Polskim, a nowe ceny zaczynają obowiązywać od dnia następnego. Istotne jest natomiast to, że jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed weekendem lub świętami, to obowiązują aż do najbliższego dnia roboczego.

Milionowe kary dla stacji paliw za przekroczenie maksymalnych cen. Kontrole już trwają

Wprowadzenie maksymalnych cen paliw oznacza również surowe konsekwencje dla właścicieli stacji. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu może skutkować karą nawet do 1 mln zł. Za egzekwowanie przepisów odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa, która prowadzi kontrole na terenie całego kraju. Według informacji, do których dotarł portal forsal.pl, od 31 marca do 6 kwietnia przeprowadzono 2806 inspekcji, a na 46 stacjach stwierdzono nieprawidłowości.

Od czego zależą ceny paliw? To nie tylko cena baryłki ropy

Kierowcy powinni wiedzieć, że ceny paliw nie są uzależnione wyłącznie od ceny baryłki ropy na światowym rynku. W skład ceny, którą widzimy na pylonach, wchodzi również podatek VAT, akcyza oraz marża. Aby maksymalnie zniwelować skutki wzrostów, rząd zdecydował się na wprowadzenie pakietu "Ceny Paliwa Niżej", dzięki któremu możliwe jest codzienne - w dniach roboczych - ogłaszanie maksymalnych cen za litr benzyny oraz oleju napędowego, a także wprowadzenie obniżonego podatku VAT oraz akcyzy.

Warto jednak podkreślić, że obniżony VAT na paliwa obowiązuje do końca bieżącego miesiąca, natomiast niższa akcyza tylko do połowy kwietnia. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zaznacza jednak, że stale trwają rozmowy dotyczące możliwego przedłużenia tych rozwiązań, jednakże ostateczna decyzja będzie uzależniona od rozwoju sytuacji na świecie.

