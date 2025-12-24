W skrócie Nissan Micra szóstej generacji debiutuje w Polsce jako w pełni elektryczny samochód miejski, dostępny w wersjach Evolve i Evolve Plus, z cenami od 133 900 zł.

Nowy model wyróżnia się nowoczesnym designem, szybkim ładowaniem do 80% w 30 minut oraz bogatym wyposażeniem obejmującym m.in. zaawansowane systemy bezpieczeństwa i komfortu.

W lutym 2026 roku do polskich salonów trafi pełna gama wersji wyposażeniowych, a obecnie dostępne są tylko topowe warianty.

Nowa Micra z jednej strony jest autem odważnym i nowoczesnym, z drugiej jednak nie odeszła od założeń stylistycznych wypracowywanych przez ponad 40 lat istnienia modelu (został on zaprezentowany w 1982 r.).

W dolnej części drzwi rzucają się w oczy charakterystyczne, smukłe przetłoczenia, które, zdaniem projektantów auta, mają przypominać "ślad pozostawiony na lodach po przejechaniu po nich łyżką". Za sprawą gładkich, minimalistycznych powierzchni nowa Micra będzie pojazdem o poprawionej względem poprzedniej odsłony aerodynamice.

Dolne przetłoczenia drzwi zostały zainspirowane...śladem po łyżce do lodów materiały prasowe

Nowego Nissana Micrę naładujemy w zaledwie 30 minut

Wnętrze utrzymano w dojrzałym oraz eleganckim tonie. Kierowca do dyspozycji ma dwa 10,1-calowe ekrany multimedialne, a także fizyczne elementy, dzięki którym może np. sterować systemem wentylacji. Nastrój w kabinie dostosujemy za sprawą oferującego aż 48 różnych kolorów do wyboru oświetlenia ambientowego.

Micra charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem ładowania, zdaniem producenta wynosi on ok. 30 minut (od 15 do 80 proc.). Standardowa pompa ciepła oraz systemy ogrzewania i chłodzenia dbają o komfort podróżnych w chłodniejsze lub cieplejsze dni bez zwiększania zużycia energii.

Samo ładowanie ma być proste i przejrzyste. Dzięki aplikacji NissanConnect Services kierowca będzie mógł kontrolować poziom energii, a także sprawdzić lokalizację swojego pojazdu, historię ładowania, ustawić jego czas oraz temperaturę w kabinie.

Kierowca Micry ma do dyspozycji dwa 10,1-calowe ekrany multimedialne materiały prasowe

Początkowo Nissan Micra oferowany będzie w dwóch topowych wersjach wyposażeniowych

W przedsprzedaży Micra dostępna jest w dwóch topowych wersjach wyposażeniowych, tj. Evolve oraz Evolve Plus. W tej pierwszej zamontowane będą dwa warianty akumulatora (40 i 52 kWh). Kierowca do dyspozycji otrzyma inteligentny system hamowania awaryjnego, systemy ostrzegania i interwencji przy zmianie pasa, monitorowanie martwego pola, autonomiczne hamowanie z wykrywaniem ruchu poprzecznego, inteligentny tempomat Stop&Go czy alerty o przekroczeniu prędkości. W standardzie również sześć poduszek powietrznych.

Poza tym wariant Evolve wyróżnia się 18-calowymi felgami ICONIC, dwukolorowym nadwoziem z czarnym dachem i przyciemnianymi szybami. We wnętrzu znalazły się podgrzewane fotele oraz kierownica, a także automatyczna klimatyzacja. Lista wyposażenia obejmuje również system audio Arkamys, ładowarkę indukcyjną, zestaw czujników parkowania, kamerę cofania czy trójfazową pokładową ładowarkę AC 11 kW.

Ceny obecnie oferowanej w Polsce Micry zaczynają się od 133 900 zł. materiały prasowe

Ceny nowej Micry zaczynają się od 133 900 zł. W ofercie znajdą się tańsze warianty

Ceny Evolve zaczynają się od 133 900 zł (wariant z akumulatorem 40 kWh o mocy 122 KM) i 146 900 (52 kWh, moc 150 KM).

Wersję Evolve Plus uzupełniono o system ProPILOT, który ma za zadanie wesprzeć kierowcę w płynnej jeździe na drogach szybkiego ruchu, oraz o nagłośnienie Harman Kardon z aż dziewięcioma głośnikami. W środku pojazdu umieszczono sportowe fotele obite beżowo-szarą tapicerką (w opcji częściowo skórzana tapicerka w kolorze niebieskim). Evolve Plus oferowany jest jedynie z akumulatorem 52 kWh, a jego cena wynosi 154 300 zł.

W lutym 2026 r. Nissan ma zaprezentować w Polsce pełną gamę wyposażeniową z tańszymi odmianami. Wersje Evolve oraz Evolve Plus to najmocniejsze warianty szóstej odsłony Micry.

