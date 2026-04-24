W skrócie Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że rządowy program "Ceny Paliw Niżej" będzie trwał, dopóki ceny paliw nie wrócą do względnej stabilizacji, głównie w zależności od sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Do 30 kwietnia obowiązują obniżony VAT na paliwo oraz niższa akcyza, a dodatkowo wprowadzono mechanizm maksymalnych cen paliw, aktualizowanych codziennie przez Ministerstwo Energii.

Stacje paliw, które przekroczą ustaloną cenę maksymalną, mogą zostać ukarane grzywną do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Do kiedy potrwa rządowy program "Ceny Paliw Niżej"?

Minister energii Miłosz Motyka w rozmowie na antenie Polskiego Radia powiedział, że nie ma dziś przestrzeni do wycofania się z wprowadzonych rozwiązań obniżających ceny paliw. - W momencie, gdy te ceny będą wracały do normy, a sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie stabilna na tyle, na ile może być i pokój będzie możliwie najbardziej trwały - powiedział Motyka.

Rządowy pakiet "Ceny Paliwa Niżej" nie ma jeszcze konkretnej daty zakończenia. Minister podkreśla, że będzie funkcjonował tak długo, jak długo sytuacja na rynku paliw nie wróci do względnej stabilizacji. Kluczowe znaczenie ma tu uspokojenie sytuacji geopolitycznej i trwały pokój w regionach wpływających na globalne dostawy ropy. Na ten moment wiadomo jedno - w najbliższych tygodniach kierowcy nadal będą korzystać z obniżonych cen.

Niższy VAT i akcyza - co wpływa na obecne ceny paliw?

Do 30 kwietnia obowiązują przepisy, które znacząco obniżają koszty tankowania. Stawka VAT na paliwo została zmniejszona z 23 do 8 procent. Dodatkowo obniżono akcyzę - o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Oprócz zmian podatkowych wprowadzono także mechanizm maksymalnych cen paliw. Ministerstwo energii publikuje je codziennie w dni robocze, a nowe stawki zaczynają obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.

Z najnowszych danych wynika, że litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,03 zł, benzyny 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł. Dla porównania, pod koniec marca, gdy wprowadzono te regulacje, ceny były wyraźnie wyższe. Benzyna 95 mogła kosztować do 6,16 zł za litr, a diesel nawet 7,60 zł.

Jak ustalana jest maksymalna cena paliwa?

Cena maksymalna opiera się na konkretnej formule, która uwzględnia średnią cenę hurtową paliw w Polsce, do której doliczane są podatki, opłaty oraz stała marża sprzedażowa wynosząca 30 groszy na litrze.

Jednocześnie wprowadzono surowe kary dla stacji paliw, które nie będą przestrzegać limitów. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

