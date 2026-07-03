Do 1500 km na jednym tankowaniu i nawet 60 proc. jazdy na prądzie w mieście. Tak zmieniają się napędy Dacii

W taki sposób scharakteryzować można najnowszy układ napędowy - hybrid-G 150 4X4 - oferowany obecnie w modelach Bigster i Duster. To jedyne na świecie połączenie technologii hybrydowej, fabrycznej instalacji gazowej, automatycznej skrzyni biegów i napędu 4x4. Zmyślnie zaprojektowany układ ma bardzo ciekawą architekturę i oferuje rewelacyjne osiągi. Dotyczy to nie tylko rekordowego zasięgu - nawet do 1500 km - ale również komfortu akustycznego i przyspieszenia charakterystycznego dla aut elektrycznych.

Hybryda 4x4 z LPG i automatem. Jedyny taki napęd na świecie

Hybrid-G 150 4X4 to technologiczny majstersztyk, na który składają się benzynowy silnik 1,2 l mild hybrid 48V (z alternatoro-rozrusznikiem i 48-voltową instalacją elektryczną) i elektryczny silnik trakcyjny umieszczony bezpośrednio przy tylnej osi. Spalinowa jednostka rozwija 140 KM i napędza przednie koła. Standardowo parowana jest z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów o sześciu przełożeniach, którą kierowca obsługiwać może również łopatkami przy kierownicy.

Napęd Hybrid-G 150 4X4 to technologiczny majstersztyk materiały promocyjne

Za napęd 4x4 odpowiada zamontowany z tyłu silnik elektryczny. Rozwija on 31 KM i przekazuje moc na tylne koła za pośrednictwem własnej dwustopniowej przekładni z możliwością wysprzęglania. Całość zapewnia systemową moc 154 KM. Kierowca ma też do dyspozycji 230 Nm momentu obrotowego jednostki spalinowej i dodatkowe 87 Nm silnika elektrycznego.

Nietypowa architektura napędu zapewnia Dacii wiele zalet. Silnik benzynowy ma prostą konstrukcję i sparowany jest z lubianą przez kierowców automatyczną skrzynią dwusprzęgłową. Takie połączenie zapewnia oszczędność i komfort. Z kolei elektryczny silnik trakcyjny zamontowany z tyłu czerpie energię z 48-voltowego akumulatora o pojemności 0,84 kWh. Dzięki temu, nawet do 60 proc. jazdy w warunkach miejskich Duster i Bigster z napędem hybrid-G 150 4X4 mogą pokonywać w zupełnej ciszy, korzystając wyłącznie z napędu elektrycznego. Co ważne - dzięki dwusprzęgłowej przekładni - w trybie czysto elektrycznym samochód jechać może z prędkością do 140 km/h

Częste korzystanie z napędu elektrycznego przekłada się na bardzo rozsądne zużycie paliwa. Nawet większy z modeli - Bigster - zużywa średnio 5,6 l benzyny lub 7,2 l LPG na 100 km. Zbiorniki na benzynę i LPG mają po 50 litrów pojemności każdy, co przekłada się na gigantyczny zasięg. Jedna wizyta na stacji benzynowej pozwala pokonać nawet do 1500 km.

Bardzo ekonomiczna jazda to tylko jedna z zalet napędu Hybrid-G 150 4X4. Pozostałe to m.in. rewelacyjne właściwości terenowe i możliwość holowania przyczep o masie nawet 1500 kg.

Nowe silniki w Dacii Duster. Kompletna oferta dla każdego

Częste korzystanie z napędu elektrycznego przekłada się na bardzo rozsądne zużycie paliwa materiały promocyjne

Na nowy zespół napędowy składają się:

czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,8 l i mocy 109 KM,

dwa silniki elektryczne (silnik trakcyjny o mocy 50 KM i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator),

akumulator trakcyjny o pojemności 1,4 kWh (230 V),

zelektryfikowana automatyczna skrzynia biegów.

Automatyczna skrzynia biegów posiada cztery przełożenia obsługujące silnik spalinowy i dwa przełożenia przypisane do silnika elektrycznego. Stworzenie takiej dwufunkcyjnej skrzyni biegów było możliwe za sprawą wyeliminowania z układu napędowego sprzęgła.

Dzięki bardzo efektywnemu systemowi hamowania rekuperacyjnego i akumulatorowi trakcyjnemu o dużej pojemności Duster z napędem hybrid 155 może poruszać się w trybie wyłącznie elektrycznym nawet przez 80 proc. jazd miejskich. Auto zawsze rusza z miejsca korzystając z silnika elektrycznego i zadowala się bardzo niewielkimi ilościami paliwa. Średnie zużycie benzyny wynosi zaledwie 4,6 l/100 km - o 8 proc. mniej niż w poprzedniku.

Inna z nowości, jakie znajdziemy w cenniku Dustera to napęd mid hybrid 140, który zastąpił w ofercie dotychczasową odmianę o mocy 130 KM. Główną rolę odgrywa tu trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy nowej generacji o pojemności 1,2 litra pracujący w cyklu Millera. Wyposażono go w alternatoro-rozrusznik i 48-voltową instalację elektryczną.

Nowy napęd w Dacii pozwala przejechać do 1500 km na jednym tankowaniu materiały promocyjne

Elektryczny rozrusznik jest w stanie wspomagać silnik spalinowy m.in w czasie ruszania z miejsca czy wyprzedzania. Miękka hybryda oferowana jest z ręczną, sześciostopniową skrzynią biegów i wykorzystuje akumulator trakcyjny o pojemności 0,8 kWh. W takiej konfiguracji kierowca ma do dyspozycji - trafiające na przednie koła - 140 KM i 230 Nm. Średnie zużycie paliwa - 5,4 l/100 km - jest aż o 10 proc. niższe niż w poprzedniku.

Nowością, która bardzo ucieszy polskich nabywców Dustera jest też nowa bazowa odmiana - ECO-G 120, która zastąpiła w ofercie dotychczasową ECO-G100. Pod maską tak skonfigurowanego auta znajdziemy trzycylindrowy silnik 1,2 l z fabryczną instalacją gazową. Jednostka zoptymalizowana pod względem pracy na LPG rozwija na gazie 120 KM (+20 KM względem poprzednika) i 197 Nm. W tym przypadku napęd zawsze przenoszony jest na koła przedniej osi, a klienci mają do wyboru ręczną sześciostopniową lub automatyczną dwusprzęgłową skrzynię biegów o sześciu przełożeniach.

Auto w takiej konfiguracji imponuje zasięgiem. Zbiorniki benzyny i LPG mieszczą po 50 l paliwa każdy. Przy średnim zużyciu paliwa na poziomie 7,7 l/100 km jedna wizyta na stacji benzynowej pozwala pokonać dystans nawet 1300 km.

Zużycie paliwa dla modelu Dacia Duster Hybrid-G 150: 4,6 l/100 km; emisja CO2 118 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP

Zużycie paliwa dla modelu Dacia Duster ECO-G 120: 7,7 l/100 km; emisja CO2 123 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP

Zużycie paliwa dla modelu Dacia Bigster Hybrid-G 150: 5,6 l/100 km; emisja CO2 130 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP





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