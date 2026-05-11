Dni otwarte Toyoty RAV4. Jest okazja, by przetestować nowe napędy hybrydowe

RAV4 to jeden z najpopularniejszych modeli Toyoty na świecie, a także bestseller na polskim rynku. Szósta generacja tego SUV-a otrzymała nowe napędy hybrydowe, w tym hybrydy plug-in z zasięgiem w trybie elektrycznym sięgającym nawet do 212 km w cyklu miejskim (wg cyklu WLTP).

Nowe napędy hybrydowe RAV4 z rozbudowaną sekcją elektryczną

Podczas jazd testowanych zainteresowani zakupem RAV4 będą mogli ocenić dynamikę RAV4, a także zużycie paliwa. Ponieważ sekcja elektryczna hybrydowego napędu jest mocniejsza niż wcześniej, częściej bierze na siebie ciężar napędzania auta, co oznacza mniejsze zużycie paliwa.

Debiutująca w salonach RAV4 z tzw. pełną hybrydą i napędem na przód ma 185 KM mocy systemowej, rozpędza się do 100 km/h w 8 s i zużywa średnio 4,9-5,2 l paliwa na 100 km (wg WLTP). RAV4 z napędem na cztery koła AWD-i dysponuje mocą 194 KM, rozpędza się do 100 km/h w 7,7 s i zużywa średnioe 5,3-5,7 l/100 km.

Toyota RAV4 z napędem plug-in na prądzie przejedzie prawie 200 km

W przypadku hybrydy plug-in osiągi są jeszcze lepsze. Odmiana przednionapędowa ma 272 KM mocy, do 100 km/h przyspiesza w 7,5 s, a z w pełni naładowanym akumulatorem może pokonać 184-212 km w cyklu miejskim (WLTP). Mocniejsza odmiana z napędem na cztery koła AWD-i dysponuje mocą 309 KM, do 100 km/h rozpędza się 5,8 s i może przejechać 171-199 km w trybie elektrycznym w ruchu miejskim. W obu przypadkach auto ma litowo-jonowy akumulator o pojemności 22,7 kWh, który umożliwia ładowanie prądem stałym (DC) o mocy 50 kW.

RAV4 Plug-in Hybrid można już zamawiać, a pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach już w lipcu.

Toyota RAV4 oferowana jest w czterech wersjach wyposażenia - Comfort, Style, GR SPORT i Executive. Samochód kosztuje od 181 600 zł.

