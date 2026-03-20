Spis treści: Jak często Polacy decydują się na zmianę samochodu Wiek kierowcy a liczba zmian auta Gdzie częściej dochodzi do zmiany samochodu Co skłania kierowców do zmiany auta? Koszty eksploatacji kluczowe przy zmianie samochodu

Dane o liczbie rejestracji pokazują, że liczba samochodów w Polsce stale rośnie. Polacy zachłysnęli się motoryzacją na przełomie wieków, gdy zniknęły ograniczenia w dostępie do używanych samochodów z importu i ta fascynacja swobodą przemieszczania nie znikła do dziś. Tylko w ubiegłym roku z salonów wyjechało niemal 600 tys. nowych samochodów, a kolejne 850 tys. używanych przywieziono z zagranicy.

W efekcie rzeczywisty park samochodów osobowych w Polsce na koniec 2025 r. obejmował 21 076 951 pojazdów. To wzrost o 508 649 aut, czyli 2,5 proc. rok do roku.

Ale dlaczego Polacy decydują się na zakup nowego pojazdu?

Jak często Polacy decydują się na zmianę samochodu

Z badania "Auto w rytmie życia" przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent wynika, że część Polaków bardzo chętnie zmienia samochody, ale spora część ankietowych robi to rzadko.

Największa grupa badanych, bo 33 proc., ma za sobą od dwóch do trzech takich decyzji w życiu. Niewiele mniej, bo 29 proc., wymieniało auto cztery lub pięć razy. Są też kierowcy, którzy zmieniali samochód znacznie częściej - 13 proc. robiło to od sześciu do dziesięciu razy, a 5 proc. nawet więcej niż dziesięć razy w życiu.

Na drugim biegunie znajdują się osoby, które podchodzą do tematu bardziej zachowawczo. 12 proc. kierowców wymieniło samochód tylko raz, a 6 proc. wciąż korzysta ze swojego pierwszego auta. Tylko 2 proc. badanych nigdy nie posiadało samochodu.

Wiek kierowcy a liczba zmian auta

Liczba zmian samochodu oczywiście zależy od wieku właściciela. W grupie 30-39 lat niemal połowa kierowców deklaruje, że zmieniała auto dwa lub trzy razy. To moment życia, w którym potrzeby dynamicznie się zmieniają - pojawia się rodzina, nowe obowiązki i inne oczekiwania wobec samochodu.

Wśród osób po pięćdziesiątce proporcje zaczynają się przesuwać. Spada liczba kierowców, którzy zmieniali auto tylko kilka razy, a rośnie udział tych, którzy mają za sobą cztery, pięć lub nawet więcej zmian. W grupie 60+ aż 44 proc. badanych wymieniało samochód cztery-pięć razy, a ponad jedna czwarta nawet sześć-dziesięć razy.

Gdzie częściej dochodzi do zmiany samochodu

Interesujące różnice widać również w zależności od miejsca zamieszkania. W dużych miastach, powyżej 250 tys. mieszkańców, kierowcy rzadziej decydują się na zmianę auta - wskazało tak 22 proc. respondentów.

Na wsi ten odsetek jest wyższy i wynosi 29 proc. Jeszcze częściej samochody zmieniają mieszkańcy mniejszych miast. W miejscowościach do 50 tys. mieszkańców to 30 proc., a w miastach średniej wielkości - od 50 do 250 tys. mieszkańców - 31 proc.

Może to wynikać z większego uzależnienia od samochodu poza dużymi aglomeracjami, gdzie komunikacja publiczna jest mniej dostępna.

Co skłania kierowców do zmiany auta?

Zmiana samochodu bardzo często wynika z konkretnych wydarzeń życiowych. Najczęściej wskazywane są pogorszenie stanu zdrowia oraz zmiana pracy wymagająca regularnych dojazdów - oba czynniki uzyskały po 16 proc. wskazań.

Na kolejnych miejscach pojawiają się przeprowadzka (13 proc.) oraz powiększenie rodziny (11 proc.). Rzadziej decyzję o zmianie auta wywołuje przejście na emeryturę lub zmiana stanu cywilnego.

Co ciekawe, aż jedna trzecia badanych twierdzi, że żadne z tych wydarzeń nie skłoniłoby ich do wymiany samochodu. To pokazuje, że dla wielu kierowców decyzja ta wynika raczej z praktycznych kalkulacji niż pojedynczych momentów w życiu.

Koszty eksploatacji kluczowe przy zmianie samochodu

Najważniejszym czynnikiem pozostają jednak pieniądze. Wysokie koszty napraw obecnego auta wskazało aż 39 proc. kierowców. Dokładnie taki sam odsetek przyznał, że do zmiany samochodu skłoniła ich poprawa sytuacji finansowej.

Z drugiej strony, 16 proc. respondentów wymieniło pogorszenie warunków budżetowych jako powód zmiany auta. To może oznaczać przejście na tańszy w utrzymaniu model.

Znaczenie mają także rosnące koszty codziennego użytkowania samochodu. 28 proc. kierowców wskazało wysokie koszty eksploatacji obecnego pojazdu, a 22 proc. zwróciło uwagę na wpływ inflacji i cen paliw.

